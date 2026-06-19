Hà Nội: Dự án chống ngập được báo cáo 'đã hoàn thiện' song lô cốt vẫn án ngữ, mặt đường nham nhở

Bên cạnh đó, nhiều hố ga dở dang khiến mặt đường không được hoàn trả đồng bộ. Do không kịp quan sát, nhiều người đi đường đã "sập bẫy" hố ga dang dở, xe bị nhấc bổng, hụt bánh khi đi qua đoạn đường này.