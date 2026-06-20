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Chuyển khoản thành công 237 triệu đồng từ Vietcombank sang ACB, người đàn ông SN 1985 phải trình báo công an

| | Kinh tế số

Công an xã Minh Đức vừa hỗ trợ anh Trần Văn Sửu nhận lại hơn 237 triệu đồng do chuyển khoản nhầm tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Đồng Nai, Công an xã Minh Đức vừa hỗ trợ anh Trần Văn Sửu (SN 1985, ngụ ấp Sóc Rul, xã Minh Đức) nhận lại hơn 237 triệu đồng do chuyển khoản nhầm tài khoản ngân hàng.

Trước đó, anh Sửu trình báo việc bản thân đã chuyển nhầm số tiền 237 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank sang một tài khoản Ngân hàng ACB do nhập sai một chữ số. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Đức đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với Ngân hàng ACB phong tỏa số tiền và làm rõ chủ tài khoản nhận nhầm.

Qua xác minh, chủ tài khoản nhận tiền đang cư trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Công an xã Minh Đức đã chủ động phối hợp với Công an phường Ngô Quyền hỗ trợ liên hệ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Nội dung bức thư của anh Trần văn Sửu gửi cảm ơn lực lượng Công an xã Minh Đức (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Đến ngày 1/4/2026 chủ nhân nhận nhầm đã thực hiện chuyển trả đầy đủ hơn 237 triệu đồng cho anh Sửu. Nhận lại số tiền sau nhiều tháng chờ đợi, anh Sửu bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ Công an xã Minh Đức.

Vụ việc tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, luôn “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trên địa bàn cơ sở.

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Nhật Hạ

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