18% bài hát mới mỗi ngày do AI tạo ra: Cơn sóng đang đe dọa cả ngành công nghiệp âm nhạc trị giá hàng tỷ USD

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tái định hình ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Từ những công cụ hỗ trợ kỹ thuật trong phòng thu đến các nền tảng có khả năng tạo ra một ca khúc hoàn chỉnh chỉ từ vài câu lệnh văn bản, AI đang tạo nên một cuộc cách mạng chưa từng có trong lĩnh vực sáng tạo âm nhạc.

Tuy nhiên, đằng sau tốc độ và sự tiện lợi đáng kinh ngạc ấy là những tranh chấp bản quyền ngày càng gay gắt cùng một câu hỏi lớn: Liệu thuật toán có thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo của con người?

Sự bùng nổ của công nghệ AI tạo sinh âm nhạc và cách thức vận hành

Âm nhạc do AI tạo ra đang ngày càng phổ biến. Sự xuất hiện của các ban nhạc hoàn toàn được tạo bởi AI như Velvet Sundown với hàng triệu lượt nghe trực tuyến, hay việc nghệ sĩ ảo Xania Monet ký hợp đồng thu âm chuyên nghiệp, cho thấy công nghệ này đang dần trở thành một phần của thị trường âm nhạc.

Về cơ bản, các mô hình AI âm nhạc hoạt động tương tự những mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Chúng được huấn luyện trên kho dữ liệu âm nhạc khổng lồ để học cách nhận diện cấu trúc bài hát, hòa âm, tiết tấu và phong cách biểu diễn. Khi nhận được yêu cầu từ người dùng, hệ thống sẽ tổng hợp những mẫu dữ liệu đã học để tạo ra một sản phẩm mới.

Hiện nay, AI đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của quá trình sản xuất âm nhạc. Những công cụ như BandLab SongStarter có thể gợi ý ý tưởng sáng tác dựa trên thể loại, lời bài hát hoặc cảm xúc người dùng cung cấp. AIVA hỗ trợ sáng tác và hòa âm với khả năng tạo ra các bản nhạc thuộc nhiều phong cách khác nhau, từ cổ điển, jazz đến nhạc phim.

Trong khi đó, các nền tảng như Mix Monolith hay LANDR AI Mastering giúp xử lý kỹ thuật, cân bằng âm lượng và hậu kỳ chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý nhất là Suno và Udio, hai công cụ có khả năng tạo ra một bài hát hoàn chỉnh gồm giai điệu, ca từ và giọng hát chỉ từ vài dòng mô tả.

Tác động của làn sóng này đang ngày càng rõ nét. Theo thống kê từ nền tảng phát nhạc Deezer, khoảng 18% số bài hát được tải lên mỗi ngày là sản phẩm do AI tạo ra hoàn toàn.

Sự gia tăng nhanh chóng này đang tạo nên một “cơn lũ” nội dung âm nhạc tổng hợp, đặt ra thách thức lớn đối với các cơ chế kiểm soát chất lượng và bản quyền hiện nay.

Ngoài ra, để có thể tạo ra những bản nhạc giống thật, các mô hình AI cần được huấn luyện trên lượng dữ liệu âm nhạc khổng lồ, trong đó có rất nhiều tác phẩm được bảo hộ bản quyền. Đây chính là nguồn gốc của những tranh cãi pháp lý ngày càng gay gắt.

Nhiều cuộc điều tra cho thấy các bộ dữ liệu huấn luyện AI chứa hàng triệu bài hát của những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng các hệ thống AI đang khai thác tác phẩm có bản quyền mà chưa nhận được sự đồng ý của chủ sở hữu. Một số sản phẩm AI thậm chí bị cho là tái tạo những đoạn nhạc có mức độ tương đồng đáng kể với các ca khúc nổi tiếng.

Chính vì vậy, nhiều hãng đĩa lớn đã khởi kiện các công ty phát triển AI tạo nhạc với cáo buộc vi phạm bản quyền. Tranh chấp không chỉ liên quan đến giai điệu và ca từ, mà còn mở rộng sang việc mô phỏng giọng hát và phong cách biểu diễn của nghệ sĩ.

Tại Việt Nam, vấn đề này cũng đang trở nên đáng chú ý khi ngày càng nhiều video “AI cover” các ca khúc nổi tiếng như “Diễm xưa”, “Mưa chiều”, hay “Có công mài sắc” xuất hiện trên TikTok và YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo các chuyên gia pháp lý và giới sáng tác, việc sử dụng tác phẩm hoặc giọng hát của nghệ sĩ để huấn luyện và tạo sản phẩm mới cần được đặt trong khuôn khổ pháp luật rõ ràng. Nếu thiếu cơ chế quản lý phù hợp, AI có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế cũng như giá trị lao động sáng tạo của nghệ sĩ.

Giới hạn của máy móc và tính độc bản trong cảm xúc con người

Dù AI có thể tạo ra hàng triệu bài hát trong thời gian ngắn, nhiều chuyên gia và nghệ sĩ vẫn cho rằng công nghệ này tồn tại những giới hạn khó có thể vượt qua.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của AI là tính rập khuôn. Lukas Rams, thành viên ban nhạc AI Sleeping With Wolves, cho rằng phần lớn ca từ do AI tạo ra thường mang tính công thức, lặp lại các mô-típ quen thuộc và thiếu dấu ấn cá nhân. Theo ông, AI không thực sự sáng tạo mà chủ yếu tổng hợp, tái cấu trúc những gì đã tồn tại trong dữ liệu huấn luyện.

Sự khác biệt cốt lõi giữa con người và máy móc nằm ở trải nghiệm sống. AI có thể học cách mô phỏng cảm xúc nhưng không thể thực sự trải qua những cảm xúc đó.

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ tự do Khánh Linh, còn được biết đến với tên gọi iirenic, cho biết cô không xem AI là đối thủ mà là một công cụ hỗ trợ sáng tạo. Theo nữ nghệ sĩ, AI có thể giúp mở rộng khả năng thử nghiệm về âm thanh, hỗ trợ giải quyết các bài toán kỹ thuật trong quá trình sản xuất âm nhạc và giúp nghệ sĩ hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, quyền kiểm soát quá trình sáng tạo vẫn phải thuộc về con người.

Linh cho rằng AI đặc biệt hữu ích ở các công đoạn như gợi ý hòa thanh, phối khí hoặc hoàn thiện bản demo. Dẫu vậy, công nghệ vẫn chưa thể chạm tới những trải nghiệm cá nhân, ký ức và cảm xúc được hình thành từ đời sống thực của người nghệ sĩ. Chính những trải nghiệm ấy mới là chất liệu tạo nên bản sắc riêng trong mỗi tác phẩm.

Đứng trước viễn cảnh đầy hoang mang của nhiều người về việc AI sẽ tước đi sinh kế và vị thế của người sáng tác, nữ nghệ sĩ trẻ khẳng định vị trí độc bản của con người: “Mình hoàn toàn không đồng tình với việc AI có thể thay thế nhạc sĩ. Bạn có thể dùng thuật toán để fake một giai điệu, nhưng bạn không thể fake được những tổn thương của con người. Giá trị cốt lõi của một bài hát không nằm ở việc nó được sản xuất kỹ thuật ra sao, mà nằm ở sự đồng cảm và tính lan tỏa… Khi mình đưa những điều đó vào bài hát, người nghe sẽ tìm thấy chính họ trong đó. Đó là sự kết nối tâm hồn… Đó là điều khiến âm nhạc trở thành một phần của ký ức và văn hóa, chứ không đơn thuần là những chuỗi âm thanh được sắp xếp hoàn hảo”.

Ca sĩ tự do Khánh Linh

AI chắc chắn không phải một trào lưu nhất thời. Công nghệ này đang góp phần dân chủ hóa quá trình sản xuất âm nhạc, giúp nhiều người hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo với chi phí thấp hơn và thời gian ngắn hơn. Trong tương lai, AI nhiều khả năng sẽ trở thành một trợ lý đắc lực của nghệ sĩ trong phòng thu.

Tuy nhiên, nghệ thuật không chỉ là sự kết hợp chính xác giữa các nốt nhạc hay những thuật toán tối ưu. Sức sống của một ca khúc nằm ở trải nghiệm, ký ức, cảm xúc và những câu chuyện rất riêng của con người. AI có thể tạo ra âm thanh, nhưng để tạo nên một tác phẩm có khả năng chạm tới cảm xúc và ở lại lâu dài trong tâm trí công chúng, yếu tố con người vẫn là điều không thể thay thế./