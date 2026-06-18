Code 5 tiếng đã hết 20% quota cả tuần, gói thuê bao Claude Max 200 USD của Anthropic bị người dùng khởi kiện vì quảng cáo gian dối

Trong nhiều tháng, Karl Kahn tin rằng mình đang trả tiền cho gói AI cao cấp nhất mà Anthropic cung cấp.

Với mức giá 200 USD mỗi tháng, Claude Max 20x được quảng bá là mang lại giới hạn sử dụng cao gấp 20 lần so với gói Claude Pro thông thường. Đối với những người sử dụng AI để lập trình và làm việc hàng ngày, đây là lời hứa đủ hấp dẫn để chấp nhận một khoản chi phí không hề nhỏ.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, Kahn bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Theo hồ sơ kiện được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, Kahn cho biết anh thường xuyên chạm ngưỡng giới hạn sử dụng dù đã nâng cấp lên gói Max 20x. Trong một lần lập trình kéo dài khoảng 5 giờ, anh phát hiện mình đã tiêu tốn gần 20% tổng quota của cả tuần. Trải nghiệm đó khiến anh bắt đầu so sánh giới hạn thực tế giữa các gói dịch vụ khác nhau và đi đến kết luận rằng những gì nhận được không tương xứng với những gì Anthropic quảng cáo.

Vụ kiện được đệ trình dưới hình thức kiện tập thể và nhắm trực tiếp vào hai gói thuê bao đắt nhất của Anthropic là Max 5x và Max 20x. Theo đơn kiện, gói Max 20x có giá 200 USD mỗi tháng được quảng bá là cung cấp lượng sử dụng gấp 20 lần gói Pro, nhưng giới hạn thực tế chỉ tương đương khoảng 6 đến 8 lần. Trong khi đó, gói Max 5x có giá 100 USD mỗi tháng được cho là chỉ mang lại khoảng 3,5 lần lượng sử dụng thay vì mức 5 lần như quảng cáo.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở việc người dùng cho rằng họ nhận được ít hơn những gì đã trả tiền mua.

Điều khiến vụ việc trở nên đáng chú ý là ngay cả những khách hàng trả phí cũng không thực sự biết chính xác mình đang được phép sử dụng bao nhiêu. Hồ sơ vụ kiện mô tả hệ thống giới hạn sử dụng của Anthropic như một "hộp đen", nơi công ty không cung cấp cách tính rõ ràng về quota, không giải thích đầy đủ số lượng yêu cầu mà mỗi gói dịch vụ được phép gửi và cũng không định nghĩa cụ thể thế nào là một phiên làm việc.

Trên thực tế, Anthropic nhiều lần nhắc tới các giới hạn theo phiên làm việc, theo tuần hoặc theo từng mô hình AI khác nhau. Công ty cũng lưu ý rằng quyền điều chỉnh các giới hạn này thuộc về mình. Tuy nhiên, theo nguyên đơn, người dùng rất khó xác định chính xác lượng sử dụng còn lại hoặc lý do vì sao họ bị chặn truy cập tại một thời điểm cụ thể.

Hồ sơ vụ kiện mô tả rằng hệ thống tính giới hạn sử dụng của Anthropic hoạt động như một hộp đen thiếu minh bạch, không rõ ràng về cách tính

Sự thiếu minh bạch đó đang trở thành vấn đề ngày càng lớn khi AI dần chuyển từ công cụ thử nghiệm sang hạ tầng làm việc thực sự. Với nhiều lập trình viên, nhà nghiên cứu và những người làm việc với AI mỗi ngày, Claude không còn đơn thuần là một chatbot mà đã trở thành công cụ tạo ra thu nhập. Khi giới hạn sử dụng xuất hiện bất ngờ giữa lúc công việc đang diễn ra, người dùng có thể buộc phải dừng lại, chờ hệ thống mở lại quota hoặc tiếp tục bỏ thêm tiền để mua tín dụng bổ sung.

Đơn kiện cũng dẫn lại nhiều phản ánh từ cộng đồng người dùng Claude, trong đó không ít khách hàng cho biết họ bất ngờ khi chạm giới hạn sớm hơn dự kiến. Một chủ đề thảo luận phổ biến trên Reddit thậm chí mô tả các gói thuê bao cao cấp là "cực kỳ gây hiểu nhầm".

Ở một góc độ rộng hơn, vụ kiện phản ánh một vấn đề đang nổi lên trong toàn ngành AI. Khi các công ty liên tục tung ra những gói thuê bao có giá từ vài chục tới hàng trăm USD mỗi tháng, người dùng bắt đầu đòi hỏi mức độ minh bạch tương tự các dịch vụ truyền thống. Nếu trả 200 USD mỗi tháng cho một công cụ làm việc, họ muốn biết chính xác mình nhận được bao nhiêu giá trị thay vì phải tự suy đoán giới hạn thực tế nằm ở đâu.

Hiện Anthropic chưa đưa ra bình luận về vụ kiện. Tuy nhiên, nguyên đơn đang yêu cầu vụ việc được xét xử dưới hình thức kiện tập thể đối với những khách hàng đã đăng ký và sử dụng các gói Max 5x hoặc Max 20x kể từ tháng 4/2025. Hồ sơ cũng cho biết giá trị tranh chấp của vụ kiện vượt quá 5 triệu USD.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ kiện này nhiều khả năng sẽ trở thành một phép thử quan trọng đối với ngành AI trả phí. Bởi khi các chatbot ngày càng trở thành công cụ lao động thiết yếu, câu hỏi mà người dùng quan tâm không còn là AI có thông minh hay không, mà là liệu những gì họ đang trả tiền có thực sự giống với những gì được quảng cáo hay không.