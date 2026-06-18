Chính thức: Bắt tạm giam Trần Thị Thu Hường trong vụ xây dựng Trung tâm lừa đảo quy mô 'khủng' tại Việt Nam

Ngày 17/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Trước đó qua công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến do người nước ngoài điều hành tại Campuchia đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa hoạt động về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, Zhao Wei Zhong (tên gọi khác là A Châu, sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc) được một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam nhằm chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt và các điều kiện cần thiết cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới.

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã quen biết Trần Thị Thu Hường (sinh năm 2002) và Phạm Đình Nam (sinh năm 1999), cùng trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, do từng làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Sau khi đến Việt Nam, Zhao Wei Zhong liên hệ với Hường và Nam để hỗ trợ phiên dịch, lái xe, tìm kiếm địa điểm lưu trú và thực hiện các công việc phục vụ việc bố trí nơi ăn ở cho những người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Zhao Wei Zhong (tên gọi khác là A Châu)

Đối tượng Trần Thị Thu Hường

Đối tượng Phạm Đình Nam

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Nguyễn Thành Long (sinh năm 1983, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội) trong việc hỗ trợ, sắp xếp các điều kiện phục vụ kế hoạch đưa người vào Việt Nam hoạt động.

Đối tượng Nguyễn Thành Long

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn toàn bộ kế hoạch trước khi các đối tượng hoàn tất việc đưa người từ Campuchia vào Việt Nam để vận hành trung tâm lừa đảo. Nhiều thiết bị điện tử, máy tính, điện thoại và tài liệu liên quan đã được phát hiện, thu giữ, qua đó ngăn chặn nguy cơ hình thành một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia trên địa bàn.

Ngày 17/6, sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Zhao Wei Zhong, Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Đối với Phạm Đình Nam, cơ quan điều tra khởi tố bị can về cùng tội danh và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh cuộc đột kích của Công an Phú Thọ: