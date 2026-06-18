Rất nhiều người không biết tính năng chỉ đường này trên Google Maps, giờ sử dụng mới thấy có ích vô cùng

Nếu như lộ trình di chuyển đi làm của bạn sáng nào cũng giống nhau, liệu bạn có nghĩ đến việc mình cần đến Google Maps để dẫn đường không?

Với cây bút Rahul Naskar từ Android Police, câu trả lời là không, và hẳn nhiều người cũng nghĩ như thế.

Anh luôn đinh ninh rằng mình đã biết con đường nhanh nhất và chỉ mở ứng dụng lên khi thấy giao thông có vẻ tồi tệ một cách bất thường.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Rahul bắt đầu sử dụng tính năng Chuyến đi đã lưu (Saved trips). Nó đã trở thành một thói quen nhỏ nhưng hữu ích đến bất ngờ vào mỗi buổi sáng – một tính năng mà anh ước gì mình đã biết và dùng từ nhiều năm trước.

Dưới đây là chia sẻ của Rahul

Chưa từng nghĩ sẽ cần đến Google Maps cho một lộ trình đã quá quen thuộc

Việc mở Google Maps rồi nhập đi nhập lại những địa chỉ quen thuộc như nhà riêng, cơ quan hay phòng tập gym mỗi ngày từng khiến tôi cảm thấy như đang làm trò rỗi hơi, thêm vào một bước không cần thiết cho một hành trình mà mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Tôi không cần Google Maps chỉ đường, nhưng tôi vẫn cần biết những gì đang diễn ra trên cung đường đó.

Một lộ trình dù quen thuộc đến mấy vẫn có thể trở nên bất ổn và không bấy giờ lường trước được bởi một vụ tai nạn, một đoạn đường đang thi công, lệnh cấm đường, một đoàn xe ưu tiên đi qua, hay đơn giản là tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn thường ngày.

Việc thuộc làu từng con hẻm chẳng giúp ích được gì nhiều khi tuyến đường di chuyển chính của bạn đang chịu cảnh chôn chân tại chỗ.

Chính lúc này, tính năng "Saved trips" mới thực sự phát huy giá trị. Nó mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn so với việc bạn chỉ đơn thuần lưu địa chỉ Nhà riêng và Cơ quan.

Nếu các nhãn lưu địa chỉ đó chỉ là những lối tắt tiện lợi để định vị một địa điểm, thì "Saved trips" lại tập trung tối ưu hóa chính hành trình di chuyển giữa các địa điểm đó.

Việc thiết lập "Saved trips" đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều. Trên ứng dụng Google Maps, bạn chỉ cần tìm kiếm một điểm đến và nhấn vào biểu tượng Lưu (Save) nhỏ nằm ở góc dưới màn hình.

Ngay lập tức, toàn bộ hành trình sẽ xuất hiện trong mục "Chuyến đi đã lưu" của bạn, sẵn sàng để kiểm tra lại bất cứ lúc nào mà không cần phải mất công tìm kiếm điểm đến hay thiết lập lại lộ trình từ đầu.

"Saved trips" giúp việc kiểm tra lộ trình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

Sau khi bắt đầu trải nghiệm tính năng "Saved trips", tôi nhận ra giá trị thực tế của nó vượt xa khỏi phạm vi của một chuyến lái xe đi làm thông thường vào buổi sáng.

Tính năng này hoạt động cực kỳ hiệu quả ngay cả khi bạn chỉ có nhu cầu cập nhật thông tin. Tôi có thể kiểm tra lộ trình, xem thời gian đến dự kiến rồi tắt ứng dụng đi. Bạn không nhất thiết phải bấm bắt đầu điều hướng thì tính năng này mới mang lại lợi ích.

Điểm cộng lớn nhất của việc thiết lập này là khả năng vận hành như một "cỗ máy ra quyết định" theo thời gian thực, đặc biệt là khi bạn phải cân nhắc lựa chọn giữa nhiều điểm đến khác nhau vào một buổi tối bận rộn.

Tất cả chúng ta đều quá quen thuộc với bài toán nan giải vào mỗi tối thứ Sáu: Tối nay ăn gì và đi đâu? Trong gia đình tôi, mọi người thường xoay vòng giữa vài địa điểm quen thuộc quanh khu vực sinh sống – khi thì muốn ghé nhanh qua Subway làm chiếc bánh mì sandwich, lúc lại muốn chọn một chiếc pizza, hoặc có hôm lại muốn ngồi thảnh thơi thưởng thức một bữa ăn truyền thống kiểu Bắc Ấn.

Trước đây, việc so sánh giữa các lựa chọn này là một quy trình rất cồng kềnh và nhiều bước. Tôi sẽ phải tìm kiếm nhà hàng đầu tiên, kiểm tra thời gian di chuyển, xóa tìm kiếm đó đi, nhập tiếp địa điểm thứ hai, rồi cố gắng ghi nhớ các mốc thời gian dự kiến đến để so sánh xem bên nào nhanh hơn.

Đến lúc tôi kiểm tra xong địa điểm thứ ba, tình trạng giao thông của lộ trình đầu tiên rất có thể đã thay đổi hoàn toàn.

Với "Saved trips", sự phiền toái và bất tiện của việc chuyển đổi qua lại đó đã biến mất hoàn toàn. Nhờ việc ghim sẵn các địa điểm quen thuộc, tôi chỉ cần mở ứng dụng là có thể thấy tất cả chúng hiển thị xếp lớp ngay trên cùng một màn hình.

Chỉ với một cái nhìn lướt qua, tôi đã có thể so sánh trực quan, trực tiếp từ thời gian đến dự kiến cho tới tình trạng đường sá của từng nhà hàng một.

Tôi thậm chí còn có thể lưu cùng một điểm đến nhưng với các phương thức di chuyển khác nhau (ô tô, xe máy/xe đạp, phương tiện công cộng hoặc đi bộ). Đối với bất kỳ ai đang kết hợp nhiều loại phương tiện để di chuyển trong thành phố, giao diện hiển thị này thực sự là một cứu cánh.

Thay vì phải kiểm tra đường đi bằng ô tô, bấm chuyển sang biểu tượng phương tiện khác, rồi ngồi chờ ứng dụng tính toán lại lộ trình đi tàu điện hay đi bộ, giờ đây bạn có thể ghim sẵn từng phương án biến thể đó nằm ngay cạnh nhau trên cùng một trang.

Không chỉ gói gọn trong những chuyến đi làm văn phòng

Ban đầu, tôi chỉ áp dụng "Saved trips" cho lộ trình đi làm buổi sáng, nhưng chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng tính năng này hữu ích cho gần như mọi hành trình mà tôi di chuyển thường xuyên.

Điểm đến không nhất thiết phải là văn phòng công ty, và chuyến đi cũng không cần phải diễn ra hàng ngày. Lộ trình đó chỉ cần đủ quen thuộc đến mức thông thường bạn sẽ bỏ qua luôn việc bật Google Maps.

Chẳng hạn, tôi có thể lưu lộ trình đến phòng tập gym, đường sang nhà người thân, văn phòng của một đối tác thường xuyên lui tới, hoặc một bệnh viện mà tôi có việc phải ghé qua đều đặn.

Tôi cũng áp dụng nó cho những công việc lặt vặt hàng tuần, đưa đón con đi học, ra sân bay đón người thân, hay bất kỳ hành trình lặp đi lặp lại nào mà tình trạng giao thông có thể làm đảo lộn kế hoạch của mình.

Thú vị hơn, tôi còn có thể so sánh tình trạng đường sá của các chuyến đi khác nhau đã được lưu để quyết định xem nên giải quyết việc nào trước.

Nếu con đường dẫn đến một điểm đến đang bị ùn tắc nghiêm trọng, trong khi một lộ trình khác lại hoàn toàn thông thoáng, tôi có thể thay đổi thứ tự công việc thay vì lãng phí thời gian chôn chân trong dòng xe cộ.

Đó là lý do tại sao tôi không còn coi "Saved trips" là tính năng chỉ dành riêng cho việc đi làm nữa. Nó giống như một công cụ lập kế hoạch bỏ túi cho mọi chuyến đi định kỳ.

Một trải nghiệm di chuyển thư thái hơn

"Saved trips" có thể không phải là tính năng thú vị hay hào nhoáng nhất trên Google Maps, và đó chính là lý do vì sao tôi đã ngó lơ nó suốt một thời gian dài.

Nó âm thầm giải quyết một rắc rối mà tôi phải đối mặt mỗi sáng bằng cách phác thảo rõ ràng bức tranh giao thông trước khi tôi bước chân ra khỏi nhà.

Tôi vẫn thuộc lòng đường đi, nhưng giờ đây tôi không còn phải đoán già đoán non xem sẽ mất bao lâu để đến nơi, hay liệu tình trạng tắc đường có làm hỏng toàn bộ kế hoạch trong ngày của mình nữa hay không.