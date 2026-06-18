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Sau 10 ngày sử dụng 'siêu phẩm' tuần tra trên không, loạt trường hợp bị công an phạt 'nóng' hơn 7 triệu đồng

| | Kinh tế số

Theo Công an Thành phố Hà Nội, đã có 10 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp (xử phạt 7.225.000 đồng) ngay khi thiết bị UAV phát hiện, 42 trường hợp đã được bàn giao xử phạt nguội theo quy định.

Trong vòng 1 tuần, CATP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó: 54 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.259 trường hợp (Lỗi vi phạm Sử dụng trái phép hè phố chiếm 90 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 77 xã, phường.

Một số địa bàn ghi nhận tình trạng vi phạm như: Phù Đổng (44 trường hợp), Hà Đông (30 trường hợp), Láng (29 trường hợp), Từ Liêm (24 trường hợp), Bạch Mai (23 trường hợp).

Từ ngày 01/6/2026, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm. Sau hơn 10 ngày thử nghiệm tại 02 khu vực, phát hiện 52 trường hợp vi phạm bàn giao PC08 và CAP xử lý theo thẩm quyền

- Các lỗi liên quan dừng, đỗ phương tiện sai quy định: 48 trường hợp;

- Các lỗi vi phạm về Trật tự, văn minh đô thị: 04 trường hợp.

Theo Công an Thành phố Hà Nội, đã có 10 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp (xử phạt 7.225.000 đồng) ngay khi thiết bị UAV phát hiện, 42 trường hợp đã được bàn giao xử phạt nguội theo quy định.

Trước cửa số 16 Nam Đồng, phường Đống Đa - Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa; Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "Cấm đỗ xe"

Trước cửa số 163 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng – Sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép.

Trước cửa số 335 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy – Đỗ xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật

Trước bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Đầu ngõ 81 Trần Cung, phường Nghĩa Đô – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Tại cổng chợ Long Biên, phường Hồng Hà – Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa

Trước số 277 Trần Đại Nghĩa, phường Tương Mai - Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống

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