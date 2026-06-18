Công an có thông báo nóng đến những ai từng mua "hợp đồng kỳ nghỉ"

Theo nội dung đăng tải, những ai là bị hại hoặc có liên quan đến việc mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) để phối hợp làm việc, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thông báo từ Fanpage Thông tin Chính phủ được người dân quan tâm

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến hoạt động môi giới, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tiếp cận những người từng sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng, sau đó đưa ra các lời hứa như hỗ trợ sang nhượng, cho thuê hoặc hoàn vốn với giá trị cao nhằm tạo niềm tin.

Công an đã khởi tố 187 bị can, thu giữ, phong tỏa 76,3 tỉ đồng, nhiều ô tô và sổ đỏ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc chuyển nhượng hoặc cho thuê hợp đồng gần như không được thực hiện như cam kết. Nhiều khách hàng đã tiếp tục đóng thêm các khoản phí, lệ phí hoặc chi phí dịch vụ với hy vọng bán lại được hợp đồng nhưng cuối cùng không nhận được kết quả như mong muốn.

Cơ quan công an cũng đề nghị những người từng ký kết, chuyển nhượng hoặc tham gia các giao dịch liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ" chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như hỗ trợ quá trình điều tra vụ án.