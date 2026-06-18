Livestream cào vé trúng thưởng: Chiêu lừa mới đánh vào tâm lý ham quà lớn

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo dưới vỏ bọc các chương trình “cào vé trúng thưởng”, “quay số nhận tiền mặt”, “săn giải thưởng giá trị lớn” nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn trúng thưởng, làm giàu nhanh với số vốn nhỏ để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Thủ đoạn phổ biến là lập hoặc sử dụng các fanpage, tài khoản mạng xã hội để livestream quảng bá chương trình cào vé trúng thưởng.

Trong các buổi phát trực tiếp, các đối tượng liên tục đưa ra những phần thưởng có giá trị lớn như tiền mặt, điện thoại, xe máy hoặc vàng nhằm thu hút người xem.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo cào vé trúng thưởng trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Để tạo lòng tin, chúng sử dụng nhiều tài khoản ảo bình luận về việc đã trúng thưởng hoặc nhận được tiền, từ đó tạo cảm giác chương trình là thật và có nhiều người tham gia.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền để mua vé cào hoặc mã dự thưởng với giá trị nhỏ nhưng hứa hẹn cơ hội nhận giải thưởng lớn.

Khi người tham gia được thông báo “trúng thưởng”, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí như phí nhận thưởng, phí xác minh thông tin, thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng либо tiếp tục viện thêm lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, hoặc chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các chương trình quay thưởng trực tuyến có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những trường hợp yêu cầu chuyển tiền trước để nhận quà hoặc nhận thưởng.

Người dân không nên tin vào các lời quảng cáo dễ dàng nhận được số tiền lớn chỉ với một khoản chi phí nhỏ, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia các chương trình trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lưu giữ các thông tin liên quan và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý theo quy định.