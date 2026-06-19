Địa ngục tại Meta: 6.500 nhân viên tự nhận mình là 'tù binh' vì phản kháng sẽ mất việc, đã có người nổi loạn vì quá bức xúc

Bất kỳ ai đang làm việc tại Meta hoặc có quen biết với nhân sự tập đoàn này đều sẽ nói với bạn một điều: Đây không còn là một mảnh đất hạnh phúc. Làn sóng sa thải kéo dài tưởng chừng như vô tận suốt vài năm qua đang đẩy tinh thần của nhân viên xuống đáy vực thẳm.

Mới đây, một báo cáo chấn động mới từ tạp chí Wired càng vạch trần một thực tế phũ phàng: bộ phận Kỹ thuật AI Ứng dụng (Applied AI Engineering) của gã khổng lồ này đang đứng trước bờ vực một cuộc nổi loạn toàn diện. Kịch bản truyền thông đen tối bắt đầu ngay trong tuần này, khi một nhân sự đã bí mật hack và chiếm quyền kiểm soát buổi thuyết trình phát trực tiếp dành riêng cho nhân viên.

Người này đã xả một tràng giận dữ những lời lẽ thô tục, ép buộc những người tham gia phải chuyển lời tới một lãnh đạo cấp cao mảng AI của Meta rằng ông ta là “một kẻ rác rưởi”. Một diễn giả có mặt lúc đó được cho là đã phải bất lực lấy hai tay che mặt vì xấu hổ.

Theo ghi nhận của Wired, sự bùng nổ cực đoan phản chiếu cơn thịnh nộ âm ỉ bên trong đơn vị mới thành lập được ba tháng - nơi quy tụ khoảng 6.500 kỹ sư và giám đốc sản phẩm, những người được giao trọng trách gánh vác các tham vọng nghiên cứu siêu trí tuệ của tập đoàn. Một báo cáo vào tháng trước trên tờ Business Insider đã bóc trần cách thức hàng ngàn nhân viên đột ngột bị đẩy vào bộ phận này: chỉ thông qua một email ngắn ngủi.

Theo một thông báo nội bộ mà Business Insider tiếp cận được, nguyên nhân Meta phải lập tức “bắt lính” là do các mô hình AI của hãng vẫn thiếu hụt kiến thức trầm trọng và chưa thể vượt qua con người trong các tác vụ kỹ thuật phức tạp như viết mã code. Văn bản này viết rõ: “Để các tác vụ thông minh hiểu được cách con người thực sự hoàn thành công việc hằng ngày bằng máy tính, chúng tôi cần huấn luyện các mô hình của mình trên các ví dụ thực tế.”

Trong một đoạn băng âm thanh rò rỉ từ cuộc họp nội bộ cùng tháng, CEO Mark Zuckerberg thẳng thắn đưa ra lý do tại sao ông lại ép nhân viên chính thức làm việc này thay vì thuê các đối tác bên ngoài. Zuckerberg nhấn mạnh rằng Alexandr Wang - người vừa bán startup Scale AI cho Meta với giá 14,3 tỷ USD - sẽ hiểu rõ nhất thế giới dán nhãn dữ liệu. Vị tỷ phú nói thêm, thẳng thắn mà nói, một nhân viên trung bình của Meta sở hữu mức độ thông minh “cao hơn đáng kể” so với các công ty outsource bên ngoài.

Thế nhưng, các nhân viên lại mô tả trải nghiệm này như một sắc lệnh độc đoán: Hoặc chấp nhận làm, hoặc chủ động viết đơn xin việc. Nhiều người tự cay đắng gọi mình là những “tù binh” bị cưỡng bức lao động.

Công việc hằng ngày của các kỹ sư hàng đầu Thung lũng Silicon giờ đây là gì? Ngồi tạo ra các câu đố và các bài toán lập trình thủ công để làm “mồi” huấn luyện mô hình AI.

“Hầu hết mọi người đều cảm thấy công việc này đang gặm nhấm và hủy hoại tâm hồn họ từng ngày.”, một người nói.

Khủng hoảng tinh thần không dừng lại ở bộ phận Applied AI. Trên quy mô toàn tập đoàn, hơn 1.600 nhân viên Meta đã đồng loạt đặt bút ký vào một đơn kiến nghị phản đối chương trình theo dõi ngầm. Chương trình này tự động ghi lại từng cú click chuột và thao tác gõ bàn phím của nhân viên để thu thập dữ liệu huấn luyện AI. Bầu không khí u ám bao trùm đến mức Giám đốc Sản phẩm (CPO) Chris Cox đã buộc phải lên tiếng thừa nhận môi trường làm việc hiện tại đang quá tàn khốc.

Theo các báo cáo trước đó, bộ phận Applied AI được dẫn dắt bởi Maher Saba. Ban đầu, để tối ưu hóa chi phí và tinh gọn bộ máy, bộ phận này được thiết lập theo một cấu trúc siêu phẳng phi lý khi có tới 50 kỹ sư cùng báo cáo công việc cho một nhà quản lý duy nhất (tỷ lệ 1:50), tạo ra những lỗ hổng quản trị nghiêm trọng.

Trước làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm, CEO Mark Zuckerberg đã phải phát đi một biên bản ghi nhớ nội bộ để xoa dịu tình hình. Ông thừa nhận rằng những thay đổi cấu trúc gần đây đã gây ra sự đau buồn sâu sắc cho nhân viên, đồng thời cúi đầu nhận lỗi về những sai lầm mà công ty đã phạm phải và hứa sửa sai.

Wired trích dẫn lời kết trong thư của vị tỷ phú, nơi ông vẫn cố vớt vát lại niềm tin bằng một câu khẩu hiệu quen thuộc: “Kim chỉ nam của Meta là luôn trở thành nơi tốt nhất để những người tài năng nhất thế giới cống hiến và tạo ra tầm ảnh hưởng”.

Thế nhưng, đối với hàng ngàn kỹ sư đang phải gồng mình dán nhãn dữ liệu trong các văn phòng đóng kín, lời hứa hẹn của Zuckerberg lúc này nghe không khác gì một sự châm biếm sâu cay.

Theo: TechCrunch, Business Insider