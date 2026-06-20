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Google tăng tốc cạnh tranh Nvidia trên thị trường chip AI

| | Kinh tế số

Google đang dùng sức mạnh tài chính và hệ sinh thái điện toán đám mây để mở rộng chip AI TPU, thách thức vị thế thống trị của Nvidia.

Google tăng tốc cạnh tranh Nvidia trên thị trường chip AI - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai phát biểu tại sự kiện Google I/O ở California ngày 19/5/2026. (Ảnh: AP)

Google đang đẩy mạnh kinh doanh bộ xử lý tensor (TPU), loại chip chuyên dụng do hãng phát triển để huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Công ty không chỉ cung cấp TPU qua nền tảng đám mây mà còn hỗ trợ tài chính cho các trung tâm dữ liệu sử dụng loại chip này.

Tại cụm trung tâm dữ liệu Lake Mariner ở bang New York, Google đã bảo lãnh tài chính 3,2 tỷ USD cho dự án cung cấp năng lực tính toán từ hàng nghìn chip TPU cho công ty AI Anthropic. Đây là chiến lược tương tự cách Nvidia đầu tư hoặc bảo lãnh cho các đối tác hạ tầng, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm của mình.

Google cũng đã đạt thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD với tập đoàn đầu tư Blackstone để thành lập một công ty dịch vụ điện toán đám mây mới. Doanh nghiệp này dự kiến cạnh tranh với CoreWeave và Nebius, hai nhà cung cấp hạ tầng được Nvidia hậu thuẫn.

TPU ban đầu được Google sử dụng nội bộ cho công cụ tìm kiếm và các mô hình AI. Khi nhu cầu năng lực tính toán tăng mạnh, hãng đã mở rộng cung cấp chip cho khách hàng bên ngoài thông qua Google Cloud. Tháng 5, công ty còn công bố kế hoạch bán TPU trực tiếp và giới thiệu dòng chip chuyên xử lý tác vụ “suy luận”, tức quá trình mô hình AI phản hồi yêu cầu của người dùng.

Google tăng tốc cạnh tranh Nvidia trên thị trường chip AI- Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu tại triển lãm Computex ở Đài Loan ngày 1/6/2026. (Ảnh: AP)

Một số khách hàng cho biết TPU có thể giúp giảm chi phí và tăng tốc độ xử lý. Công ty tài chính Citadel Securities cho biết một số tác vụ của họ chạy trên TPU nhanh hơn tới 4 lần và tiết kiệm khoảng 30% chi phí.

Tuy nhiên, Google vẫn phải đối mặt với lợi thế lớn của Nvidia. Hãng chip này được ước tính nắm hơn 90% thị trường chip AI, đồng thời sở hữu hệ sinh thái phần mềm CUDA và các thiết bị kết nối được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho rằng phạm vi thị trường của Nvidia vẫn vượt xa các dòng chip tùy chỉnh. Trong khi đó, lãnh đạo hạ tầng AI của Google khẳng định hãng không coi cuộc cạnh tranh này là trò chơi “được - mất”, bởi nhu cầu điện toán AI trên toàn cầu vẫn đang tăng rất mạnh.

Theo Mạnh Dương (Theo WSJ)

VTV

Từ Khóa:
Google

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