Ông Trump: Apple và Intel đạt thỏa thuận sản xuất chip tại Mỹ

Khách tham dự Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple tại California ngày 8/6/2026. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/6, ông Trump tuyên bố Apple và Intel đã hoàn tất thỏa thuận thiết kế và sản xuất vi mạch tại Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin hai công ty đã đạt thỏa thuận sơ bộ để Intel sản xuất một số bộ xử lý dùng trong thiết bị của Apple. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick được cho là đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo Apple để thúc đẩy hãng nối lại hợp tác với Intel.

Apple từng sử dụng bộ xử lý Intel cho máy tính Mac, trước khi chuyển sang dòng vi mạch do hãng tự thiết kế. Hiện phần lớn vi mạch của Apple vẫn được sản xuất bởi Tập đoàn Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC).

Logo Intel tại trụ sở hãng ở California, Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đã bắt đầu thử nghiệm vi mạch được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của Intel. Hoạt động thử nghiệm có thể kéo dài trong năm 2026, trước khi Intel bắt đầu sản xuất và giao hàng từ năm 2027.

Các nhà máy của Intel tại bang Oregon, Arizona và Ohio được dự kiến tham gia sản xuất vi mạch cho điện thoại iPhone và máy tính Mac. Tuy nhiên, TSMC nhiều khả năng vẫn đảm nhận phần lớn đơn hàng của Apple.

Ông Trump cũng đề cập việc Chính phủ Mỹ đã mua khoảng 10% cổ phần Intel. Tháng 8/2025, Intel thông báo chính phủ đầu tư 8,9 tỷ USD vào hãng, sử dụng một phần nguồn tiền hỗ trợ ngành bán dẫn và sản xuất vi mạch phục vụ an ninh quốc gia.