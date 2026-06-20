Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản bất ngờ nhận 137,763 triệu đồng lúc 23h45, chàng trai ở Hàn Quốc lập tức gọi về Việt Nam: Người cha rút toàn bộ tiền mặt giao cho công an

| | Kinh tế số

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận hơn 137 triệu đồng từ người lạ khi đang làm việc tại Hàn Quốc, anh Phạm Văn Lực đã chủ động trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền cho công an để xác minh, tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Ngày 19/6, thông tin từ Công an xã Cẩm Giang (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận số tiền hơn 137 triệu đồng do gia đình anh Phạm Văn Lực (SN 2004, trú thôn 2, xã Cẩm Giang) giao nộp để hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu hợp pháp sau một vụ chuyển khoản nhầm.

Tài khoản bất ngờ nhận 137,763 triệu đồng lúc 23h45, chàng trai ở Hàn Quốc lập tức gọi về Việt Nam: Người cha rút toàn bộ tiền mặt giao cho công an- Ảnh 1.

Công an xã Cẩm Giang tiếp nhận tiền do bố anh Phạm Văn Lực chuyển để tìm chủ sở hữu

Theo đó, anh Phạm Văn Lực hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc phát hiện vào lúc 23h45 ngày 7/5, tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 137.763.738 đồng từ một tài khoản mang tên N.A.P.

Sau khi rà soát, anh Lực xác định bản thân không thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khoản tiền trên và cũng không có ai nhờ chuyển tiền vào tài khoản. Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển nhầm, nam thanh niên đã chủ động gọi điện về thông báo cho gia đình tại Việt Nam.

Sau đó, anh Lực chuyển toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản của bố đẻ để rút tiền mặt và giao nộp cho cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, truy tìm chủ sở hữu hợp pháp nhằm hoàn trả theo quy định.

Đại diện Công an xã Cẩm Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận số tiền và đang tiến hành các bước xác minh để tìm người chuyển khoản nhầm.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Phạm Văn Lực được cơ quan chức năng đánh giá cao. Việc chủ động trình báo và giao nộp số tiền không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người chuyển nhầm mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
chuyển khoản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18% bài hát mới mỗi ngày do AI tạo ra: Cơn sóng đang đe dọa cả ngành công nghiệp âm nhạc trị giá hàng tỷ USD

18% bài hát mới mỗi ngày do AI tạo ra: Cơn sóng đang đe dọa cả ngành công nghiệp âm nhạc trị giá hàng tỷ USD Nổi bật

Địa ngục tại Meta: 6.500 nhân viên tự nhận mình là 'tù binh' vì phản kháng sẽ mất việc, đã có người nổi loạn vì quá bức xúc

Địa ngục tại Meta: 6.500 nhân viên tự nhận mình là 'tù binh' vì phản kháng sẽ mất việc, đã có người nổi loạn vì quá bức xúc Nổi bật

Chiếm quyền điều khiển iPhone, thủ đoạn lừa đảo mới cần cảnh giác

Chiếm quyền điều khiển iPhone, thủ đoạn lừa đảo mới cần cảnh giác

07:13 , 20/06/2026
Thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo, Facebook mà người dân cần biết rõ

Thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo, Facebook mà người dân cần biết rõ

07:07 , 20/06/2026
CMC đồng hành Văn phòng Chính phủ bồi dưỡng chuyển đổi AI trong công tác hành chính và tham mưu tổng hợp

CMC đồng hành Văn phòng Chính phủ bồi dưỡng chuyển đổi AI trong công tác hành chính và tham mưu tổng hợp

21:35 , 19/06/2026
Thiên tài 25 tuổi sở hữu startup sắp được Elon Musk mua với giá 60 tỷ USD: Học song bằng toán và khoa học máy tính tại MIT, từng đánh bại Microsoft

Thiên tài 25 tuổi sở hữu startup sắp được Elon Musk mua với giá 60 tỷ USD: Học song bằng toán và khoa học máy tính tại MIT, từng đánh bại Microsoft

16:40 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên