Tài khoản bất ngờ nhận 137,763 triệu đồng lúc 23h45, chàng trai ở Hàn Quốc lập tức gọi về Việt Nam: Người cha rút toàn bộ tiền mặt giao cho công an

Ngày 19/6, thông tin từ Công an xã Cẩm Giang (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận số tiền hơn 137 triệu đồng do gia đình anh Phạm Văn Lực (SN 2004, trú thôn 2, xã Cẩm Giang) giao nộp để hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu hợp pháp sau một vụ chuyển khoản nhầm.

Công an xã Cẩm Giang tiếp nhận tiền do bố anh Phạm Văn Lực chuyển để tìm chủ sở hữu

Theo đó, anh Phạm Văn Lực hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc phát hiện vào lúc 23h45 ngày 7/5, tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 137.763.738 đồng từ một tài khoản mang tên N.A.P.

Sau khi rà soát, anh Lực xác định bản thân không thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khoản tiền trên và cũng không có ai nhờ chuyển tiền vào tài khoản. Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển nhầm, nam thanh niên đã chủ động gọi điện về thông báo cho gia đình tại Việt Nam.

Sau đó, anh Lực chuyển toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản của bố đẻ để rút tiền mặt và giao nộp cho cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, truy tìm chủ sở hữu hợp pháp nhằm hoàn trả theo quy định.

Đại diện Công an xã Cẩm Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận số tiền và đang tiến hành các bước xác minh để tìm người chuyển khoản nhầm.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Phạm Văn Lực được cơ quan chức năng đánh giá cao. Việc chủ động trình báo và giao nộp số tiền không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người chuyển nhầm mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.