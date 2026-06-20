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Đã tìm ra 6 đối tượng "rút ruột" tài khoản ngân hàng của nhiều người trên cả nước

| | Kinh tế số

Đã tìm ra 6 đối tượng "rút ruột" tài khoản ngân hàng của nhiều người trên cả nước

Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao “rút ruột” hơn 22.000 thẻ ngân hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Ngày 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Thành phố Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt.

Đã tìm ra 6 đối tượng "rút ruột" tài khoản ngân hàng của nhiều người trên cả nước- Ảnh 1.

Kiểm sát viên kiểm sát việc bắt tạm giam các bị can (Ảnh: VKSND Thành phố Huế).

Quá trình điều tra xác định, Dương Quang Phát thông qua mạng xã hội, đã mua thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ (Thông tin thẻ mua gồm: số thẻ, tháng năm hết hạn, số CVV là mã bảo mật, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại, email).

Sau đó, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook và tài khoản “Google MCC” từ các trang mạng rồi gắn các thẻ thanh toán quốc tế vào các tài khoản Facebook, “Google MCC” để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng. Số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ sẽ bị trừ dần đến hết.

Sau khi các trang bán hàng bán được sản phẩm sẽ trích lại tiền và chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh đã thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt và một số đối tượng khác để thực hiện việc gắn thẻ, chạy quảng cáo trên các nền tảng nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Với thủ đoạn trên, từ 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng bọn đã mua 22.841 thẻ, chiếm đoạt hơn 100.000 USD, 10.000.000 Yen Nhật của các chủ thẻ tương đương số tiền 5,5 tỷ đồng. Thu lợi từ việc chạy quảng cáo hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Duy Anh

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
lừa đảo

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