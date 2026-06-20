Cảnh báo website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện một website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện trang web có tên miền “dichvuconghanhchinh.com” được thiết kế giao diện gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đánh lừa người sử dụng.

Website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Đây không phải thủ đoạn mới, song các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi hơn. Các website giả mạo thường được thiết kế tương tự trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm dẫn dụ người dân đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác giúp đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân chỉ truy cập cổng dịch vụ công thông qua các địa chỉ chính thức do cơ quan nhà nước công bố, ưu tiên kiểm tra tên miền có đuôi “gov.vn”.

Người dân cần kiểm tra kỹ tên miền trước khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho các website hoặc cá nhân không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không cài đặt ứng dụng, phần mềm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng giao dịch ngay và thông báo cho cơ quan Công an hoặc đơn vị chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an TP Đà Nẵng, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản trên môi trường mạng.