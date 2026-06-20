Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để lừa đảo

| | Kinh tế số

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện một website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện trang web có tên miền “dichvuconghanhchinh.com” được thiết kế giao diện gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đánh lừa người sử dụng.

Cảnh báo website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để lừa đảo- Ảnh 1.

Website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Đây không phải thủ đoạn mới, song các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi hơn. Các website giả mạo thường được thiết kế tương tự trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm dẫn dụ người dân đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác giúp đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân chỉ truy cập cổng dịch vụ công thông qua các địa chỉ chính thức do cơ quan nhà nước công bố, ưu tiên kiểm tra tên miền có đuôi “gov.vn”.

Người dân cần kiểm tra kỹ tên miền trước khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho các website hoặc cá nhân không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không cài đặt ứng dụng, phần mềm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng giao dịch ngay và thông báo cho cơ quan Công an hoặc đơn vị chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an TP Đà Nẵng, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản trên môi trường mạng.

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Theo Huyền Trang

VTV

Từ Khóa:
lừa đảo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18% bài hát mới mỗi ngày do AI tạo ra: Cơn sóng đang đe dọa cả ngành công nghiệp âm nhạc trị giá hàng tỷ USD

18% bài hát mới mỗi ngày do AI tạo ra: Cơn sóng đang đe dọa cả ngành công nghiệp âm nhạc trị giá hàng tỷ USD Nổi bật

Địa ngục tại Meta: 6.500 nhân viên tự nhận mình là 'tù binh' vì phản kháng sẽ mất việc, đã có người nổi loạn vì quá bức xúc

Địa ngục tại Meta: 6.500 nhân viên tự nhận mình là 'tù binh' vì phản kháng sẽ mất việc, đã có người nổi loạn vì quá bức xúc Nổi bật

Chiêu trò lừa đảo mua bán kỳ nghỉ của Meli Club: 5 nhân viên thay nhau vây ráp, "bào" sạch 5 tỷ đồng của người phụ nữ ở TP.HCM

Chiêu trò lừa đảo mua bán kỳ nghỉ của Meli Club: 5 nhân viên thay nhau vây ráp, "bào" sạch 5 tỷ đồng của người phụ nữ ở TP.HCM

15:32 , 20/06/2026
Chuyển khoản thành công 237 triệu đồng từ Vietcombank sang ACB, người đàn ông SN 1985 phải trình báo công an

Chuyển khoản thành công 237 triệu đồng từ Vietcombank sang ACB, người đàn ông SN 1985 phải trình báo công an

14:41 , 20/06/2026
Phát hiện lỗ hổng trong bộ lọc hình ảnh của ChatGPT

Phát hiện lỗ hổng trong bộ lọc hình ảnh của ChatGPT

14:20 , 20/06/2026
Tra cứu điểm thi lớp 10, coi chừng mất tiền oan

Tra cứu điểm thi lớp 10, coi chừng mất tiền oan

13:30 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên