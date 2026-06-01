Thông tin quan trọng liên quan đến CCCD, tất cả người dân cần biết

Không chỉ là giấy tờ xác nhận nhân thân, thẻ Căn cước công dân (CCCD) hiện nay còn tích hợp nhiều thông tin phục vụ quá trình thực hiện dịch vụ công và các tiện ích số. Vì vậy, trong trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng hoặc cần cập nhật theo quy định mới, người dân cần thực hiện thủ tục cấp lại để bảo đảm quyền lợi cũng như an toàn thông tin cá nhân.

Theo cơ quan công an, việc cấp lại thẻ Căn cước không chỉ giúp bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ tùy thân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, tăng cường bảo mật và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Nhiều tiện ích từ thẻ Căn cước gắn chip

Một trong những điểm nổi bật của thẻ Căn cước mới là khả năng xác thực danh tính với độ chính xác cao nhờ tích hợp chip điện tử cùng các dữ liệu sinh trắc học như vân tay, mống mắt. Điều này giúp hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ, ngăn ngừa việc lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, thẻ Căn cước còn có khả năng tích hợp nhiều loại giấy tờ và dữ liệu cá nhân như thông tin bảo hiểm, mã số thuế, giấy phép lái xe. Nhờ đó, người dân có thể giảm bớt số lượng giấy tờ phải mang theo khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự.

Việc đồng bộ dữ liệu cũng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong tương lai, thẻ Căn cước còn được định hướng mở rộng phạm vi sử dụng trong một số hoạt động xuất nhập cảnh khi có các thỏa thuận quốc tế phù hợp.

Ngoài ra, thông tin sinh trắc học được lưu trữ trong hệ thống còn có thể hỗ trợ nhận diện công dân trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, tai nạn hoặc hỏa hoạn.

Những trường hợp cần cấp lại thẻ Căn cước

Theo quy định hiện hành, công dân cần thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Căn cước trong một số trường hợp như thẻ bị mất, hư hỏng hoặc không còn sử dụng được.

Bên cạnh đó, người dân đến độ tuổi phải đổi thẻ theo quy định gồm 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi cũng cần thực hiện thủ tục nếu thẻ cũ đã hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, trường hợp thẻ được cấp trong vòng 2 năm trước thời điểm đến tuổi đổi thẻ thì vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến kỳ đổi tiếp theo.

Ngoài các trường hợp trên, người được trở lại quốc tịch Việt Nam hoặc công dân có nhu cầu chuyển sang thẻ Căn cước mới để sử dụng các tiện ích tích hợp theo Luật Căn cước 2023 cũng có thể thực hiện thủ tục cấp lại.

Hướng dẫn cấp lại thẻ Căn cước trên VNeID

Hiện nay, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Căn cước trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “Thủ tục hành chính”, sau đó truy cập phần “Cấp, quản lý Căn cước”.

Tiếp theo, người dùng chọn thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước”, nhấn “Tạo mới yêu cầu” và lựa chọn hình thức thực hiện cho bản thân hoặc khai hộ tùy theo nhu cầu. Sau khi kiểm tra, xác nhận thông tin cá nhân trên hệ thống, công dân lựa chọn lý do cấp lại thẻ, cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và hình thức nhận kết quả.

Người dân có thể đăng ký nhận thẻ trực tiếp tại cơ quan công an hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau khi hoàn tất các bước xác nhận hồ sơ và nộp lệ phí theo hướng dẫn, hồ sơ sẽ được gửi lên hệ thống để xử lý.

Khi hồ sơ được tiếp nhận, công dân sẽ nhận được thông báo lịch hẹn đến cơ quan công an để chụp ảnh chân dung và thu nhận vân tay theo quy định.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi xác nhận nộp hồ sơ nhằm tránh sai sót, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục.

Đối với trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân nên liên hệ công an xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện các bước cần thiết.

Việc triển khai thủ tục cấp lại thẻ Căn cước trên ứng dụng VNeID được đánh giá là một trong những giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và từng bước hình thành môi trường giao dịch số thuận tiện, an toàn hơn.