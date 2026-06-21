Tin vui cho fan Esports Việt Nam

Khi nhắc đến esports, nhiều người thường nghĩ đến những trận đấu căng thẳng, những pha xử lý đỉnh cao hay các khoản tiền thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, phía sau những khoảnh khắc đó là áp lực, sự đánh đổi và những câu chuyện rất đời thường của các tuyển thủ.

Đó cũng là nội dung chính của mùa thứ hai loạt phim tài liệu Esports World Cup: Level Up, dự kiến phát hành từ ngày 26/6 với 5 tập phim. Thay vì tập trung vào kết quả thi đấu, bộ phim đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của các tuyển thủ, huấn luyện viên và gia đình họ trong hành trình chinh phục giải đấu esports lớn nhất thế giới.

Lấy bối cảnh tại Esports World Cup 2025 diễn ra ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, loạt phim ghi lại cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển và tuyển thủ hàng đầu thế giới trong cuộc đua giành tổng giải thưởng 70 triệu USD cùng danh hiệu Club Championship.

Điểm khác biệt của Level Up nằm ở cách tiếp cận. Thay vì chỉ ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu, ê-kíp sản xuất theo chân các nhân vật cả trong lẫn ngoài giải đấu, từ những buổi tập kéo dài nhiều giờ đến cuộc sống gia đình, áp lực thành tích và những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.

Mùa phim năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng esports như Boaster của Fnatic, Vivian của Team Vitality, bLitz của The Mongolz hay Soka của Team Falcons. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của kỳ thủ Magnus Carlsen, người được xem là một trong những huyền thoại cờ vua thế giới và đang có những bước đi mới trong môi trường esports.

“Chương tiếp theo này tiếp tục khai thác vào một hiện tượng toàn cầu, không chỉ xoay quanh tính cạnh tranh mà còn là câu chuyện về khát vọng và bản sắc con người,” đạo diễn Cutler chia sẻ. “Esports là một trong những phong trào văn hóa năng động nhất của thời đại này. Trong mùa thứ hai, chúng tôi không chỉ kể về các trận đấu mà còn về cuộc sống, ước mơ và những hy sinh của các tuyển thủ vốn là trọng tâm của giải đấu, qua đó hé lộ một thế giới vừa mang tính cá nhân sâu sắc vừa có sức cộng hưởng toàn cầu.”﻿

Nhiều tựa game quen thuộc với cộng đồng Việt Nam cũng xuất hiện trong phim như League of Legends, VALORANT, Counter-Strike 2 hay Mobile Legends: Bang Bang. Đây là những bộ môn đang sở hữu lượng người chơi và người xem rất lớn tại Việt Nam.

Theo ekip sản xuất, bộ phim không chỉ kể câu chuyện về chiến thắng hay thất bại, mà còn xoay quanh khát vọng, sự kiên trì và những áp lực mà các tuyển thủ phải đối mặt để duy trì vị trí ở đỉnh cao. Đó cũng là mặt ít được nhìn thấy của ngành công nghiệp esports đang phát triển rất nhanh trên toàn cầu.

“Level Up ghi lại khía cạnh con người trong những gì chúng tôi đang xây dựng thông qua Esports World Cup”, ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của Esports Foundation, chia sẻ. “EWC tạo ra đấu trường

với những tựa game hàng đầu, những Câu lạc bộ xuất sắc nhất, các tuyển thủ ưu tú nhất, những bước ngoặt cuộc đời và các khoảnh khắc kết nối cộng đồng hàng tỷ người chơi trên toàn cầu. Bộ phim tài liệu đưa khán giả đến gần hơn với những con người đằng sau các khoảnh khắc đó: áp lực, khát vọng, gia đình và những câu chuyện esports trở nên ý nghĩa hơn đối với thế hệ mới.”﻿

Trong bối cảnh Việt Nam sẽ có đại diện tham dự Esports World Cup 2026 ở nhiều bộ môn, loạt phim được xem là cơ hội để người hâm mộ hiểu rõ hơn những gì diễn ra phía sau các trận đấu và con đường mà các tuyển thủ phải trải qua để góp mặt tại sân chơi lớn nhất của thể thao điện tử.