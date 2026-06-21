Người dùng cần lưu ý gì khi sử dụng Starlink tại Việt Nam?

Starlink đã thử nghiệm thiết bị tại Hoà Lạc trong năm 2023. Ảnh: Lưu Quý

Dịch vụ internet vệ tinh tầm thấp được cung cấp nhờ kết nối từ thiết bị đầu cuối với chùm vệ tinh tầm thấp, như Starlink, one web. sau đó kết nối vào mạng internet toàn cầu qua các trạm (gateway) đặt trên mặt đất.

Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp phép cung cấp dịch vụ theo đề án thí điểm nhưng cần đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Với người dùng là tổ chức cá nhân, chỉ mua, sử dụng thiết bị đầu cuối và dịch vụ do doanh nghiệp đã được cấp phép và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Không tự ý kích hoạt để sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink mang từ nước ngoài về Việt Nam.

Không trang bị, sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận, công bố hợp quy. Không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo thiết bị đầu cuối Starlink chưa có chứng nhận, công bố và gắn dấu hợp quy.

Người dùng bắt buộc phải sử dụng thiết bị đầu cuối đã được chứng nhận hợp quy và đã đăng ký dịch vụ chính thức với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Khi sử dụng dịch vụ chính ngạch thông qua hình thức thuê bao của nhà mạng được cấp phép, người sử dụng không phải xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện riêng cho thiết bị đầu cuối vệ tinh.

Cũng theo các quy định, sử dụng thiết bị Starlink trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, đi kèm hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, thiết bị vi phạm.