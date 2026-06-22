Hannah Olala lại lên tiếng

Tối 21/6, Hannah Olala đăng tải clip nói về bảng thành phần của Candid trước những câu hỏi của cộng đồng mạng về bảng thành phần hóa học. Cô nhấn mạnh rằng các chất như BHA hay BHT đều được sử dụng trong ngưỡng cho phép của Bộ Y tế và phổ biến trong các dòng sản phẩm cao cấp toàn cầu.

Uy tín của thương hiệu còn được bảo chứng bởi quy trình sản xuất tại Kolmar Korea, một tập đoàn hàng đầu thế giới vốn liên kết với nhiều nhãn hàng xa xỉ. Thông qua việc công khai mã số công bố dược phẩm, Hannah Olala khẳng định chất lượng sản phẩm phải được đánh giá dựa trên tổng thể công thức và nồng độ khoa học thay vì những định kiến tách rời về từng thành phần đơn lẻ.

Hannah Olala trong clip lên tiếng mới nhất

Hannah nhắc đến những thành phần đang được nhắc đến trong sản phẩm Candid

“Retinol Candid được sản xuất bởi tập đoàn Kolmar - doanh nghiệp được giới thiệu là có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm, từng gia công cho nhiều thương hiệu lớn như YSL, AHC. Theo Na (tức là Hannah Olala - PV), đơn vị này sẽ không đánh đổi uy tín để sản xuất sản phẩm kém chất lượng.

Ngoài ra, Skinetiq - công ty sở hữu Candid - mới được tập đoàn Marico mua lại cổ phần. Na cho rằng trước khi đi đến quyết định đầu tư, các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, sản phẩm và công thức đều đã được nhiều bộ phận chuyên môn thẩm định.

Na cũng cung cấp mã công bố của các sản phẩm retinol Candid, cho biết người dùng có thể tra cứu trực tiếp trên website của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Cuối cùng, Na cho rằng khi đánh giá một sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm hoặc dược phẩm, không thể tách riêng một thành phần rồi kết luận sản phẩm không an toàn. Cần xem xét thành phần đó được sử dụng với mục đích gì, ở nồng độ bao nhiêu, có nằm trong ngưỡng an toàn hay không, sản phẩm đã được công bố đúng quy định chưa và liệu thành phần đó có đang được nhiều thương hiệu khác sử dụng hay không. Na hy vọng video giúp người dùng hiểu rõ hơn và an tâm khi sử dụng sản phẩm Candid” - trích từ chia sẻ của Hannah Olala.

Phía dưới bài đăng, Hannah Olala cũng liên tục trả lời các thắc mắc từ cư dân mạng.

Về chuyện so sánh Chanel không hợp tác với những KOL bán kem trộn như Hannah Olala từng lấy ví dụ trong video trước đó, cô nói: “Đưa một ví dụ cho dễ hiểu cũng xuyên tạc rồi tự ái, khổ ghê”.

Khi có người nói rằng thấy Hannah Olala đang giận run người trong clip lên tiếng này, nữ blogger phản hồi: “Ủa, chị đâu thấy chị giận gì đâu ta”.

Hannah Olala trả lời bình luận từ cư dân mạng

Trước khi video này xuất hiện, cả Hannah Olala cùng với Candid đã lên tiếng về các thông tin liên quan đến sản phẩm Candid Retinol Treatment và các thành phần của sản phẩm.

Vào tối 19/6, thương hiệu mỹ phẩm Candid đăng thông báo chính thức, cho biết sản phẩm được sản xuất bởi Kolmar Korea, ứng dụng công nghệ Encapsulated Retinol Technology, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được nhập khẩu, phân phối hợp pháp tại Việt Nam. Thương hiệu cũng khẳng định các thành phần trong sản phẩm đều tuân thủ quy định hiện hành và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Thông báo chính thức từ phía Candid (Ảnh: Candid)

Ngày 13/6, Hannah Olala đăng tải video giải thích về công nghệ được sử dụng trong sản phẩm, đồng thời phân biệt giữa hàm lượng retinol tinh khiết và công nghệ bao bọc hoạt chất trong công thức. Nữ doanh nhân cũng cho biết doanh nghiệp sở hữu các hồ sơ và tài liệu chứng minh công nghệ đang được áp dụng.

Hiện tại, cộng đồng làm đẹp và cư dân mạng vẫn đang thảo luận về sản phẩm này, tiếp tục đẩy từ khóa liên quan lọt tìm kiếm phổ biến.