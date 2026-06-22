Từ 1/7, khách Việt đi Nhật Bản phải trả phí visa cao gấp 5 lần

Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua việc tăng lệ phí visa đối với công dân nước ngoài sau khi sửa đổi một sắc lệnh nội các liên quan. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các ngày 19/6, đánh dấu lần đầu tiên nước này điều chỉnh lệ phí visa kể từ năm 1978.

Theo quy định mới, mức phí mới sẽ được áp dụng đối với tất cả hồ sơ nộp từ ngày 1/7. Cụ thể, lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen (khoảng 104 USD, tương đương 2,5 triệu đồng), trong khi lệ phí visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen (khoảng 208 USD, tương đương 4,9 triệu đồng).

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết mức phí hiện hành đã được duy trì suốt gần 50 năm và không còn phản ánh đúng bối cảnh kinh tế hiện nay.

"Mức lệ phí hiện tại được thiết lập từ năm 1978. Chúng tôi đã điều chỉnh để phản ánh lạm phát và những biến động về tỷ giá trong gần nửa thế kỷ qua", ông Motegi nói.

Theo quy định mới, mức phí mới sẽ được áp dụng đối với tất cả hồ sơ nộp từ ngày 1/7. Ảnh: Japan Times

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và dự báo việc tăng lệ phí sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến nhu cầu du lịch hay lượng khách quốc tế đến nước này.

Giới chức Nhật Bản cho biết khoản thu bổ sung từ việc tăng phí visa sẽ được sử dụng để trang trải chi phí xử lý hồ sơ trong bối cảnh số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ngày càng gia tăng. Nguồn thu này cũng sẽ được đầu tư cho các chương trình đào tạo tiếng Nhật, hỗ trợ hội nhập cộng đồng và tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng cư trú quá hạn.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc nâng lệ phí visa và các thủ tục cư trú là cần thiết để đưa mức phí của nước này tiệm cận hơn với mặt bằng chung tại nhiều quốc gia phương Tây, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống quản lý nhập cư hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Du khách đi thuyền tại công viên Chidorigafuchi, Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/3. Ảnh: Reuters.

Động thái tăng phí diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Nhật Bản có dấu hiệu chững lại. Theo số liệu công bố ngày 17/6 của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản ghi nhận khoảng 17,94 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với thị trường Việt Nam, khoảng 58.000 lượt khách đã đến Nhật Bản trong tháng 5, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt Nam đến Nhật đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 9,1%.

Theo JNTO, đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka được khai thác từ tháng 4 đã góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Việt. Dù vậy, việc một số hãng hàng không cắt giảm chuyến bay cùng sức hút ngày càng lớn của các tour du lịch Trung Quốc được cho là những yếu tố khiến lượng khách Việt đến Nhật trong tháng 5 suy giảm.