Mẹ vợ cũ Bằng Kiều 81 tuổi vẫn lái xe đi chợ ở Mỹ, con gái nói 1 biến cố sợ hãi

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ nổi danh hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã tâm sự về mẹ ruột. Cô chia sẻ: "Sinh nhật 81 của mẹ. Năm nay mẹ chỉ muốn có một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ ở nhà, quây quần bên con cháu vì sinh nhật 80 tuổi của mẹ năm ngoái đã được tổ chức rất hoành tráng với hơn 200 khách mời. Vậy mà cuối cùng, sinh nhật 81 của mẹ lại được ăn mừng đến 3 lần trong một tuần".

Trizzie Phương Trinh và mẹ

Chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của mẹ, Trizzie Phương Trinh cho biết: "Ở tuổi 81, mẹ vẫn còn lái xe phăm phăm mỗi ngày, tự đi chợ, đi thăm người này người kia và đặc biệt là tuần nào cũng không quên đi thăm bà chị 100 tuổi của mình.

Cách đây khoảng sáu tháng, mẹ bắt đầu có vài dấu hiệu của bệnh dementia. Mình thật sự lo khi một hôm mẹ kể một câu chuyện nhưng lại nhắc đến một người hoàn toàn không liên quan. Ban đầu mẹ nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Cho đến một ngày đi chợ về, mẹ kể với vẻ lo lắng rằng mẹ bỗng không thể nhớ nổi mã số của chiếc thẻ tín dụng mà mình vẫn dùng hằng tuần. Từ đó, mẹ bắt đầu nhận ra trí nhớ của mình đang có vấn đề.

Nhiều người thường cho rằng bệnh mất trí nhớ là chuyện bình thường của người lớn tuổi. Nhưng với mình, ở tuổi 80, mẹ vẫn còn quá trẻ mựđể bắt đầu bị lẫn".

Mẹ Bằng Kiều và mẹ Trizzie Phương Trinh

Vợ cũ Bằng Kiều cho biết, sau đó cô biết đến mộ khóa học thiền nâng cao sức khỏe nên đã theo học và hướng dẫn lại cho mẹ và một số nghệ sĩ.

"Thế là mình khuyên mẹ nên đi thiền cùng mình mỗi buổi sáng. Và từ đó, hễ sáng nào mình đi là mẹ cũng đi theo. Mẹ tập bài hít thở trước, rồi sau đó tập thêm hai bài thiền, tổng cộng khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày.

Đến hôm nay, điều làm mình hạnh phúc nhất là mẹ không còn gặp vấn đề gì về trí nhớ nữa. Không chỉ vậy, mọi người xung quanh cũng nhận ra thần thái của mẹ thay đổi rất nhiều. Mẹ tươi tắn hơn, diện mạo trẻ trung hơn cả năm trước, đi đứng và làm việc cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với các con. Vì chúng con không mong gì hơn ngoài việc mẹ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, để tụi con còn được tổ chức thêm cho mẹ thật nhiều, thật nhiều những buổi tiệc sinh nhật nữa. Thương mẹ thật nhiều. Mừng sinh nhật 81 tuổi của mẹ".

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bạn bè và đồng nghiệp đều chúc mừng cô.