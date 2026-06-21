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Bắt gặp Hoa hậu 2K2 đi cùng bạn trai ở Hồ Tràm

| | Lifestyle

Bắt gặp Hoa hậu 2K2 đi cùng bạn trai ở Hồ Tràm

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục rần rần trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ý Nhi xuất hiện cùng Anh Kiệt tại Hồ Tràm.

Huỳnh Trần Ý Nhi là một trong số rất ít nàng hậu Vbiz lựa chọn công khai chuyện tình cảm ngay từ khi đăng quang. Không giấu giếm hay né tránh, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 nhiều lần nhắc đến bạn trai Anh Kiệt như người đồng hành đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mình. Chính vì thế, mọi động thái liên quan đến cặp đôi đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục rần rần trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ý Nhi xuất hiện cùng Anh Kiệt tại Hồ Tràm. Dù chỉ là những hình ảnh đời thường được một "team qua đường" tình cờ bắt gặp tại quán hải sản, nhưng loạt cử chỉ ngọt ngào của cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Team qua đường bắt gặp Ý Nhi và Anh Kiệt du lịch cùng nhau (Clip: @kimanhkid)

Theo chia sẻ từ một "team qua đường", trong lúc đang dùng bữa tại một quán hải sản địa phương, người này vô tình nhận ra Ý Nhi đi cùng một chàng trai.

Trong video, Ý Nhi xuất hiện với phong cách giản dị nhưng vẫn nổi bật. Nàng hậu diện áo ôm dáng ngắn kết hợp quần jeans năng động, đeo kính đen và để tóc dài tự nhiên. Dù không trang điểm cầu kỳ hay xuất hiện với váy áo lộng lẫy như trên thảm đỏ, chiều cao nổi bật cùng thần thái của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vẫn khiến nhiều người dễ dàng nhận ra.

Trong khi đó, Anh Kiệt lựa chọn trang phục tông trắng đơn giản. Bạn trai của Ý Nhi xuất hiện khá kín đáo nhưng vẫn nhanh chóng được dân mạng nhận ra bởi đây là gương mặt đã đồng hành cùng nàng hậu trong nhiều năm qua.

Bắt gặp Hoa hậu 2K2 đi cùng bạn trai ở Hồ Tràm- Ảnh 1.

Ý Nhi và Anh Kiệt tận hưởng thời gian du lịch vui vẻ tại Hồ Tràm

Điều khiến netizen thích thú là loạt khoảnh khắc đầy tự nhiên của cả hai. Trong đoạn clip ngắn, Anh Kiệt luôn đi sát bên cạnh Ý Nhi, chủ động mang theo túi xách và chăm sóc bạn gái. Những cử chỉ không quá phô trương nhưng đủ để cho thấy sự quan tâm mà Anh Kiệt dành cho Ý Nhi.

Nhiều bình luận cho rằng sau gần 10 năm bên nhau, Ý Nhi và Anh Kiệt vẫn giữ được sự gắn kết đáng ngưỡng mộ. Không ít người còn nhận xét cặp đôi trông thoải mái và hạnh phúc khi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư như những đôi tình nhân bình thường.

Bắt gặp Hoa hậu 2K2 đi cùng bạn trai ở Hồ Tràm- Ảnh 2.

Anh Kiệt kè kè chăm sóc bạn gái trông ngọt ngào

Chuyện tình của Ý Nhi và Anh Kiệt luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cả hai quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và đã đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm trước khi Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

Khác với nhiều người đẹp lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm, Ý Nhi sớm công khai bạn trai sau khi đăng quang. Trong nhiều lần chia sẻ, nàng hậu dành nhiều lời khen cho Anh Kiệt, cho biết anh là người điềm đạm, trưởng thành và luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ cô.

Thời gian gần đây, cặp đôi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán sau khi xuất hiện tin đồn sắp kết hôn. Nguyên nhân bắt nguồn từ bài đăng có dòng chữ "Marry Me" mà Ý Nhi chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện gần nhất tại sự kiện khởi động Miss Grand Vietnam 2026, nàng hậu đã trực tiếp phủ nhận chuyện được cầu hôn. Ý Nhi cho biết đó chỉ là khoảnh khắc cô vô tình bắt gặp tại Úc khi có người dùng trực thăng tạo khói trên bầu trời để cầu hôn người yêu.

Dù chưa có kế hoạch kết hôn được công bố, những khoảnh khắc đời thường mới đây tại Hồ Tràm phần nào cho thấy mối quan hệ của Ý Nhi và Anh Kiệt vẫn đang vô cùng tốt đẹp. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Bắt gặp Hoa hậu 2K2 đi cùng bạn trai ở Hồ Tràm- Ảnh 3.

Chuyện tình của Ý Nhi và Anh Kiệt được nhiều người ngưỡng mộ

Theo Liên Hoa

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