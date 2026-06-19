Hoa hậu Tô Diệp Hà khoe lưng trần gợi cảm, hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ AVIFW 2026
Tối 18/6, Hoa hậu Tô Diệp Hà làm khách mời tham dự show diễn giới thiệu BST “Đẩy đưa 2” của NTK Adrian Anh Tuấn trong khuôn khổ Aquafina Vietnam International Fashion Week 21st Edition 2026. Người đẹp thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy cổ yếm khoe lưng trần nuột nà và đôi chân thon dài.
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Đây là thiết kế mang đậm tinh thần resort wear đặc trưng của bộ sưu tập, với những chi tiết đính kết thủ công tỉ mỉ hình vỏ sò, sao biển, ngọc trai… tạo hiệu ứng lấp lánh ngập tràn hương sắc mùa hè và biển cả. Bên cạnh đó, những chi tiết tua rua chuyển động đầy ngẫu hứng cũng giúp người đẹp thêm phần uyển chuyển trong từng bước đi. Tô Diệp Hà còn khéo léo phối hợp cùng bông tai bản to và giày cao gót thanh mảnh cùng tone tạo nên điểm nhấn và sự đồng điệu cho outfit.
Những khoảnh khắc Tô Diệp Hà bước đi trên thảm đỏ, ngẫu hứng catwalk hay ngồi xem show cũng thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội với hàng loạt clip được ghi lại. Giữa dàn người đẹp, Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen vì gu thời trang tinh tế, thể hiện sự quyến rũ, nữ tính và đầy thanh lịch của mình.
Trước đó, hoa hậu Tô Diệp Hà cũng gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu khi xuất hiện tại show diễn Đẩy Đưa của NTK Adrian Anh Tuấn tại Đà Nẵng.
Thời gian này, hoa hậu Tô Diệp Hà hoạt động nghệ thuật rất tích cực. Ngoài tham gia các sự kiện giải trí, fashion show, người đẹp còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong bộ phim Chị chị em em 3 sẽ ra rạp vào cuối năm nay.
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