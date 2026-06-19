Nam sinh đi thi đại học bằng xe Maybach sau 2 năm giờ ra sao?

Mùa thi đại học năm 2024 tại Trung Quốc từng xuất hiện một nhân vật khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ sau vài giây xuất hiện trước cổng trường thi. Đó là Chu Dã Thiên - nam sinh bước xuống cổng trường thi từ một chiếc Maybach sang trọng, phía sau còn có tài xế đi cùng. Hình ảnh chiếc sơ mi vàng khoác hờ trên vai, chiếc balo lớn sau lưng cùng dáng vẻ khá thản nhiên của nam sinh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh Chu Dã Thiên bước xuống từ xe Maybach vào ngày thi đại học 2 năm trước từng gây bão MXH Trung Quốc

Chỉ trong thời gian ngắn, Chu Dã Thiên được cư dân mạng đặt cho biệt danh "Thiếu gia Maybach". Nhiều người tò mò về gia thế của cậu, thậm chí không ít bình luận cho rằng một thiếu gia sinh ra trong điều kiện như vậy có lẽ không cần quá nỗ lực trong học tập.

Thế nhưng không lâu sau đó, kết quả thi đại học được công bố và Chu Dã Thiên tiếp tục gây bất ngờ khi đạt hơn 700 điểm, trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh - một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc. Câu chuyện về "Thiếu gia Maybach" lập tức bước sang một hướng hoàn toàn khác.

2 năm đã trôi qua kể từ thời điểm ấy. Cuộc sống của "Thiếu gia Maybach" ngày nào cùng gia đình cậu sau khi trở thành hiện tượng mạng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Từ "Thiếu gia Maybach" đến sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh

Được biết, sau khi nổi tiếng một cách bất ngờ, Chu Dã Thiên nhiều lần bày tỏ rằng bản thân không thích biệt danh "Thiếu gia Maybach". Cậu vốn là người khá hướng nội và không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý.

Trong các cuộc phỏng vấn, nam sinh luôn nhấn mạnh rằng mình chỉ là một sinh viên bình thường. Điều khiến cậu lo lắng nhất là việc mạng xã hội xây dựng hình ảnh quá hoàn hảo về bản thân.

Ở tuổi 18, việc được hàng triệu người chú ý chỉ sau một đêm có thể trở thành áp lực không nhỏ. Thế nhưng thay vì tận dụng danh tiếng để trở thành người nổi tiếng trên mạng hay tham gia các hoạt động thương mại, Chu Dã Thiên gần như chọn cuộc sống kín tiếng.

Dù từng được cư dân mạng ưu ái gọi là "con rể quốc dân" hay "cậu con trai trong mơ", cậu hầu như không phản hồi những lời tung hô đó. Phần lớn thời gian, Chu Dã Thiên tập trung cho việc học tại Đại học Bắc Kinh.

Chu Dã Thiên giờ đã là sinh viên Đại học Bắc Kinh

Cậu còn xuất sắc nhận được học bổng danh giá hàng đầu của ngôi trường này

Trong 2 năm qua, nam sinh dành nhiều thời gian cho các phòng thí nghiệm và những dự án nghiên cứu hóa học. Thành tích học tập của Chu Dã Thiên cũng khiến nhiều người chú ý. Theo tìm hiểu, nam sinh này đã xuất sắc giành được Học bổng Ngũ Tứ của Đại học Bắc Kinh - một trong những học bổng danh giá nhất của trường, chỉ dành cho số ít sinh viên có thành tích nổi bật.

Nếu như chiếc Maybach từng khiến Chu Dã Thiên nổi tiếng trên mạng xã hội thì chính kết quả học tập mới là thứ giúp cậu dần thoát khỏi những định kiến về hình ảnh "cậu ấm nhà giàu".

Gia đình đứng sau một hiện tượng mạng

Cùng với Chu Dã Thiên, cha cậu là doanh nhân Chu Quân Mẫn cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm sau mùa thi năm 2024.

Ông hiện điều hành thương hiệu đồ đồng Chu Bỉnh Nhân Đồng - một cái tên khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Với một doanh nghiệp, sự chú ý từ truyền thông rõ ràng mang lại nhiều lợi thế về mặt thương hiệu. Tuy nhiên, điều không dễ là làm sao tận dụng được sức nóng truyền thông mà vẫn bảo vệ cuộc sống bình thường của con trai.

Trong 2 năm qua, Chu Quân Mẫn thỉnh thoảng xuất hiện cùng con trong một số video hoặc hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, tần suất khá hạn chế và không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của Chu Dã Thiên. Phần lớn thời gian, vị doanh nhân tự xây dựng nội dung trên mạng xã hội bằng cách chia sẻ câu chuyện về nghề truyền thống, hoạt động kinh doanh và các sản phẩm thủ công của gia đình.

Nhờ sức hút từ câu chuyện năm đó cùng quá trình phát triển ổn định, thương hiệu của gia đình hiện đã mở hơn 200 cửa hàng, doanh thu hằng năm vượt mốc 1 tỷ NDT (khoảng 3.800 tỷ).

Điều khiến nhiều người có thiện cảm với Chu Quân Mẫn không chỉ nằm ở thành công kinh doanh mà còn ở hình ảnh khá giản dị. Dù sở hữu khối tài sản lớn, ông hiếm khi xuất hiện với những phát ngôn hay lối sống phô trương.

Một nhân vật khác cũng nhận được sự quan tâm sau khi gia đình nổi tiếng là nghệ nhân Chu Bỉnh Nhân - ông nội của Chu Dã Thiên.

Tại Hàng Châu, ông vốn đã là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực nghệ thuật đồng. Nhiều người biết đến ông qua các công trình và tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn được thực hiện trong nhiều năm qua.

Sau khi cháu trai trở thành hiện tượng mạng, tên tuổi của ông cũng được biết đến rộng rãi hơn trên phạm vi cả nước. Điều đáng chú ý là ở tuổi 82, nghệ nhân Chu Bỉnh Nhân vẫn duy trì lịch trình làm việc khiến nhiều người trẻ bất ngờ. Ông liên tục tham gia các triển lãm, chương trình truyền hình, dự án nghệ thuật công cộng và các hoạt động giao lưu với giới trẻ.

Không ít người cho rằng điều đáng nể nhất ở người nghệ nhân này không phải danh tiếng hay những thành tựu đã đạt được mà là tinh thần làm việc bền bỉ sau nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chu Dã Thiên (đứng giữa) chụp ảnh cùng bố (bên phải) và ông nội (bên trái) trong một sự kiện

Sau ánh hào quang

Nhìn lại câu chuyện "Thiếu gia Maybach" sau 2 năm, điều khiến nhiều người chú ý không phải việc gia đình họ Chu giàu có hay nổi tiếng đến đâu mà là cách họ ứng xử với sự nổi tiếng bất ngờ.

Trong quãng thời gian đó, Chu Dã Thiên tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh. Cha cậu tập trung phát triển doanh nghiệp. Còn người ông vẫn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động nghệ thuật.

Mỗi người đều quay trở lại với công việc và vai trò vốn có của mình.

Năm 2024, công chúng biết đến Chu Dã Thiên qua hình ảnh bước xuống từ chiếc Maybach trước cổng trường thi đại học. 2 năm sau, thứ được nhắc đến nhiều hơn lại là học bổng danh giá tại Đại học Bắc Kinh, những đề tài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của cậu, rồi cả câu chuyện về một gia đình ba thế hệ vẫn kiên trì theo đuổi con đường riêng.

Có thể thấy, chiếc Maybach từng tạo nên khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội, nhưng những gì diễn ra sau đó mới là điều giúp gia đình này tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.

Theo Sohu