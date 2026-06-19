Tấm lưng ngọc ngà khiến mỹ nhân Việt được ví như tiên nữ giáng thế

Sau khi bước ra từ chương trình Em Xinh Say Hi, Lamoon nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật được khán giả yêu thích. Không chỉ ghi dấu ấn bởi giọng hát trong veo, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn ngày càng thăng hạng về nhan sắc, mỗi lần xuất hiện đều nhận về vô số lời khen từ người hâm mộ. Mới đây, một khoảnh khắc tại sự kiện tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi bóng lưng của Lamoon trở thành tâm điểm chú ý. Với vóc dáng thanh thoát, bờ vai mềm mại cùng thần thái cuốn hút, cô nàng khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một nữ thần bước ra từ truyện tranh. Chỉ một góc nhìn phía sau cũng đủ gây thương nhớ mọi ánh nhìn.

Bóng lưng viral cõi mạng của Lamoon. (Nguồn: Threads)

Chỉ với khoảnh khắc quay sau lưng, Lamoon cũng gây ấn tượng với vẻ đẹp mong manh, cuốn hút chẳng khác gì một nàng thơ bước ra đời thực. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 lựa chọn thiết kế váy trắng với phần lưng trần được khoe trọn một cách đầy tinh tế, để lộ bờ vai thon gọn cùng đường nét cơ thể mềm mại, thanh thoát. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở mái tóc búi gọn phía sau được tô điểm bằng những cành hoa nhỏ, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa đầy chất thơ. Tạo hình nữ tính, bay bổng như càng làm nổi bật lên nhan sắc trong trẻo cùng khí chất nhẹ nhàng của ngôi sao trẻ.

Bóng lưng gây thương nhớ của Lamoon. (Ảnh: Kviesiii, charmoon)

Tuy nhiên, nếu Lamoon tăng cân thêm chút, bóng lưng của người đẹp sẽ còn hoàn hảo hơn. Bởi dù sở hữu khung vai thanh thoát, đường nét cơ thể hài hòa cùng bờ vai mềm mại rất hợp với những thiết kế hở lưng, nữ ca sĩ vẫn để lộ phần xương vai và sống lưng khá rõ do vóc dáng có phần mảnh mai. Một cơ thể đầy đặn hơn đôi chút có thể giúp những đường cong phía sau trở nên mềm mại, cân đối, đồng thời tôn lên vẻ nữ tính, quyến rũ vốn có của cô nàng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận thần thái tự tin cùng cách lựa chọn trang phục, kiểu tóc và phụ kiện tinh tế vẫn giúp Lamoon ghi điểm mạnh trong lần xuất hiện này.

Tạo hình ấn tượng của Lamoon tại sự kiện. (Ảnh: charmoon)

Không chỉ gây chú ý với khoảnh khắc khoe bóng lưng tại sự kiện, Lamoon còn từng khiến cộng đồng mạng “chao đảo” với bộ ảnh đậm chất beauty queen, được nhiều người gọi là một trong những màn bùng nổ visual ấn tượng nhất của Gen Z Vpop hiện tại. Giọng ca sinh năm 2003 hóa thân thành một nàng “tiên nga giáng thế” khi diện thiết kế khoe trọn phần lưng trần mềm mại cùng đường cong cơ thể thanh thoát. Thần thái sang trọng, vẻ đẹp trong trẻo pha chút kiêu kỳ của nữ ca sĩ khiến bộ ảnh này thêm phần khí chất, hoàn hảo. Đặc biệt, tấm lưng nuột nà cùng khung xương vai thanh mảnh càng giúp cô tôn lên khí chất của một nàng thơ thời trang, khiến mỗi khung hình đều đẹp như hoa như ngọc.