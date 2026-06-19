Nữ sinh sở hữu điểm 10 Toán duy nhất trong gần 57.000 thí sinh ở Phú Thọ

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Phú Thọ ghi nhận hơn 57.000 thí sinh tham gia, trong đó có 445 bài thi đạt điểm 10 và chỉ duy nhất một điểm 10 môn Toán. Chủ nhân của thành tích đặc biệt ấy là em Lê Mai Hương - Học sinh lớp 9A, Trường THCS Phú Hộ.

Kết quả 10 điểm Toán, 8,5 điểm Ngữ văn và 9,25 điểm tiếng Anh giúp Mai Hương trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh năm nay.

Theo thống kê của ngành giáo dục Phú Thọ, toàn tỉnh có 445 bài thi đạt điểm tuyệt đối, trong đó môn Tiếng Anh chiếm tới 444 bài, môn Toán có một bài thi đạt điểm 10, còn môn Ngữ văn không xuất hiện điểm số tối đa.

Dù tự đối chiếu đáp án, Mai Hương vẫn không khỏi hồi hộp khi tra cứu điểm thi. Nữ sinh cho hay, câu hỏi cuối cùng, cũng là phần khó nhất của đề chỉ được em hoàn thành vào những phút cuối, nên em luôn lo lắng có thể xảy ra sai sót.

Tình yêu với môn Toán đến với Hương từ những năm học đầu đời. Bước vào cấp THCS, niềm đam mê ấy càng lớn hơn khi em được học lớp do cô giáo Đỗ Thị Huyền Anh chủ nhiệm và tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Em Lê Mai Hương và cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Huyền Anh. (Ảnh: NVCC)

Ngoài việc hoàn thành đầy đủ bài tập trên lớp, Hương dành nhiều thời gian tự tìm kiếm những bài toán hay trên internet để rèn luyện tư duy. Có những bài toán khiến em trăn trở suốt vài ngày mới tìm ra lời giải, nhưng chính cảm giác chinh phục được thử thách lại tiếp thêm động lực để nữ sinh tiếp tục khám phá những dạng bài khó hơn.

Không phải bài toán nào cũng có thể giải quyết ngay. Khi đã thử nhiều cách tiếp cận mà vẫn chưa tìm được đáp án, Hương mới tìm đến sự hỗ trợ của thầy cô.

Sự kiên trì ấy giúp nữ sinh liên tiếp giành giải nhất học sinh giỏi cấp thị xã Phú Thọ từ lớp 6 đến lớp 9. Năm học cuối cấp, em tiếp tục đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Không chỉ có niềm đam mê với môn toán, Mai Hương còn rất thích học Ngữ văn bởi được khám phá nhiều tác phẩm văn học hấp dẫn. Mục tiêu ngay từ lớp 6 của em là được học tại mái trường THPT Phù Ninh.

" Em mong muốn theo học tại Trường THPT Phù Ninh - ngôi trường mà anh trai em từng gắn bó. Từ mái trường này, anh trai Hương đạt 29 điểm tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự", Mai Hương bày tỏ.

Nhìn vào hành trình của anh, Hương tin rằng môi trường học tập chỉ là một phần của thành công, còn sự nỗ lực và quyết tâm mới là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc anh trai học xa nhà cũng khiến em muốn được ở gần bố mẹ trong những năm học THPT, thay vì lựa chọn một ngôi trường chuyên cách xa nơi ở.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Hộ chia sẻ: "Kết quả của Mai Hương mang đến niềm vui lớn cho tập thể nhà trường. Dù kỳ vọng em sẽ đạt điểm cao, thầy cô vẫn bất ngờ khi Hương trở thành thí sinh có điểm số nổi bật nhất trong gần 57.000 thí sinh dự thi toàn tỉnh".

Thành tích của Mai Hương là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của bản thân em, đồng thời ghi nhận sự đồng hành, dìu dắt của các thầy cô giáo trong suốt quá trình học tập.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Trường THCS Phú Hộ có học sinh trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh, tiếp tục nối dài truyền thống học tập của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường cho hay, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu luôn được chú trọng ngay từ những năm đầu cấp THCS. Riêng với Mai Hương, tố chất nổi bật ở môn Toán đã được các thầy cô nhận thấy từ lớp 6. Từ đó, em được tạo điều kiện tham gia đội tuyển học sinh giỏi và liên tục đạt thành tích cao qua các kỳ thi.

Trong công tác ôn thi vào lớp 10, Trường THCS Phú Hộ triển khai theo đúng tinh thần của các quy định mới, khuyến khích học sinh phát huy khả năng tự học. Ngoài thời lượng ôn tập do nhà trường tổ chức, phần lớn thời gian còn lại, học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện kiến thức.