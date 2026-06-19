Đông nghịt người tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ
Theo Trương Định |
19-06-2026 - 15:19 PM |
Lifestyle
Trưa 19/6 (mùng 5 tháng 5 Âm lịch, Tết Đoan Ngọ), hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về bãi biển ở Gia Lai để tắm biển, cầu mong sức khỏe, may mắn và bình an theo quan niệm dân gian.
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Theo Trương Định
Tiền phong
Theo Tiền phong
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