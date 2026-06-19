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Đông nghịt người tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ

| | Lifestyle

Trưa 19/6 (mùng 5 tháng 5 Âm lịch, Tết Đoan Ngọ), hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về bãi biển ở Gia Lai để tắm biển, cầu mong sức khỏe, may mắn và bình an theo quan niệm dân gian.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đúng 12h trưa 19/6, người dân bắt xuống tắm biển thực hiện phong tục quen thuộc trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Theo quan niệm xưa truyền lại, tắm biển vào đúng giờ Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch sẽ giúp xua đi những điều không may, mang lại sức khỏe và tài lộc.

Bà Ngô Thị Kim Khánh (66 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, năm nào bà cũng ra biển vào đúng giờ này để tắm. "Đây là thói quen đã duy trì nhiều năm, cầu mong sức khỏe, may mắn cho bản thân và gia đình", bà nói.

Năm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng không làm giảm sức hút của phong tục đặc biệt này. Nhiều người che ô, đội nón rộng vành, mặc kín người xuống biển ngâm mình giữa trưa.

Một nhóm người đội mũ, mặc đồ che kín để tránh nắng để tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ

Không chỉ tắm biển, nhiều người còn mang theo can nhựa, chai lọ để lấy nước biển đem về cho người thân không có điều kiện ra biển tắm.

Lực lượng cứu hộ cũng có mặt tuần tra dọc bờ biển, kịp thời nhắc nhở những trường hợp tắm ở khu vực nguy hiểm hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Người dân tắm lại nước ngọt sau khi tắm biển.

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Theo Trương Định

Tiền phong

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