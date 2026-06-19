Đông nghịt người tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ

Bà Ngô Thị Kim Khánh (66 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, năm nào bà cũng ra biển vào đúng giờ này để tắm. "Đây là thói quen đã duy trì nhiều năm, cầu mong sức khỏe, may mắn cho bản thân và gia đình", bà nói.