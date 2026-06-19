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Nữ diva đầu tiên được phong NSND biết ơn "anh": "Người ở bên em bằng tất cả yêu thương"

| | Lifestyle

Nữ diva này dành những lời ngọt ngào cho người đàn ông đã đồng hành cùng chị trong những năm tháng hạnh phúc và viên mãn.

Nhân dịp sinh nhật, Thanh Lam đã đăng tải dòng tâm sự dài trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nữ NSND không nói về những mong ước lớn lao, mà chỉ hướng đến sự bình an, sức khỏe và những giá trị tinh thần giản dị trong cuộc sống.

Thanh Lam nhắn gửi những lời yêu thương đến gia đình và ông xã

Thanh Lam viết: "Tuổi mới, tôi không mong nhiều hơn ngoài sự bình an trong tâm hồn, sức khỏe cho những người mình yêu thương và những ngày tháng được sống thật trọn vẹn. Tôi mong mình đủ nhẹ nhàng để đón nhận mọi điều đến và đi.

Đủ yêu thương để gìn giữ những người thân yêu bên cạnh. Đủ bao dung để bỏ lại những điều không còn xứng đáng. Và đủ biết ơn để trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những niềm vui, cả những thử thách, để mỗi ngày tôi được hoàn thiện hơn một chút. Cảm ơn những người đã yêu thương tôi, gia đình,bạn bè…

Anh là người đã ở bên em bằng tất cả sự chân thành và yêu thương. Cảm ơn anh vì món quà vô giá. Bước sang tuổi mới, em chỉ mong chúng ta vẫn nắm tay nhau thật chặt, đi qua những mùa nắng gió của cuộc đời, với một trái tim biết yêu thương, biết ơn và luôn hướng về những điều tốt đẹp".

NSND Thanh Lam và chồng - bác sĩ Bùi Tiến Hùng

Dù không nhắc trực tiếp tên, nhưng ai cũng biết "anh" được Thanh Lam gửi gắm những lời yêu thương chính là bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, nữ nghệ sĩ hiện tìm thấy sự bình yên bên người bạn đời tri kỷ.

Những năm gần đây, Thanh Lam nhiều lần công khai bày tỏ tình yêu, sự biết ơn dành cho bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Chia sẻ với truyền thông, nữ nghệ sĩ cho biết chị đang ở giai đoạn đủ đầy và bình yên của cuộc sống.

Những trải nghiệm đã giúp chị thay đổi, biết dung hòa mọi thứ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Thanh Lam cũng thừa nhận bản thân biết ơn người bạn đời vì đã giúp chị có được sự cân bằng và vững vàng hơn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Mối quan hệ giữa Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng bắt đầu từ sự đồng điệu trong tâm hồn. Cả hai đều từng trải qua những đổ vỡ trước khi đến với nhau bằng sự chân thành và nghiêm túc.

Thanh Lam đang sống trong những tháng ngày ngọt ngào

Theo chia sẻ của nữ diva, thời gian đầu yêu nhau không tránh khỏi những khác biệt bởi môi trường làm việc của hai người hoàn toàn đối lập. Tuy nhiên, bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, họ đã cùng nhau vượt qua để xây dựng một mối quan hệ bền chặt.

Không chỉ thăng hoa trong tình yêu, Thanh Lam còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên các con và cháu. Ở tuổi ngoài 50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các dự án âm nhạc chất lượng. Theo nhiều đồng nghiệp, chị ngày càng đằm thắm, sâu sắc và hạnh phúc hơn kể từ khi có người bạn đời đồng hành.

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ Thanh Hương. Chị được xem là một trong bốn diva của làng nhạc Việt, nổi bật với chất giọng nội lực, cá tính và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc.

Từ đầu thập niên 1990, Thanh Lam đã góp phần định hình dòng nhạc nhẹ đương đại Việt Nam. Năm 2023, chị trở thành nữ diva đầu tiên và là ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp hơn 40 năm ca hát.

Cuộc sống viên mãn bên chồng tài tử của nữ NSND mang hàm đại tá, tóc bạc trắng vẫn rất đẹp

Theo Tùng Ninh

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