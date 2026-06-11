NSND Hương Dung, mẹ siêu mẫu Hà Anh là nạn nhân của bẫy 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Mẹ Hà Anh tố cáo vụ mất 700 triệu đồng

Series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ sau khi lên sóng đã thu hút sự chú ý của dư luận. Câu chuyện được đề cập là thực trạng biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Nạn nhân đa phần là người cao tuổi, từ 70 đến gần 90 tuổi.

Nhiều người nổi tiếng cũng cho biết bản thân mất tiền vì các hợp đồng kỳ nghỉ ảo, hoặc đang có người thân là nạn nhân.

Mẹ của siêu mẫu Hà Anh bỏ ra cả trăm triệu đồng cho hợp đồng thẻ nghỉ dưỡng.

Người mẫu Hà Anh cho biết sáng 10/6, mẹ cô đã trình báo hành vi lừa đảo của công ty du lịch kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng tới cơ quan chức năng. Hà Anh kể mẹ cô từng được những người tư vấn dẫn đến ngân hàng vay 330 triệu đồng để mua hợp đồng. Tổng số tiền mẹ người mẫu bỏ ra là 700 triệu đồng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong cụ thể sự việc, Hà Anh cho biết đã cùng mẹ theo dõi diễn biến của mô hình lùm xùm này suốt một năm. “Phóng sự của VTV thực sự rất chính xác, đã miêu tả cụ thể, giải đáp những khúc mắc của những người đã bị lừa để giúp họ nhận ra sự thật đằng sau những chiêu thức tinh vi này. Series này còn mang đến sự cảnh tỉnh cho nhiều người để cả xã hội cùng bàn luận và đưa vụ việc này ra ánh sáng”, cô nói.

Khi bắt đầu tham gia tìm hiểu về vụ việc, Hà Anh mất thời gian rất dài vì ban đầu mẹ cô giấu vì nghĩ rằng có thể tự xử lý được hoặc do tâm lý ngại, xấu hổ với con. “Tôi và em gái tôn trọng quyền riêng tư của mẹ nên không ép bà phải công khai sự việc. Tuy nhiên sau đó một năm tôi thấy sự việc vẫn chưa có dấu hiệu được xử lý nên đã yêu cầu mẹ phải công khai hợp đồng để tôi và em gái tìm hiểu”, Hà Anh nói với PV Tiền Phong.

Ban đầu, mẹ Hà Anh chỉ đưa cho cô xem một hợp đồng và giấu một hợp đồng còn lại, đó là lý do khiến bà tiếp tục bị lừa lần thứ 3, mua thêm một hợp đồng kỳ nghỉ khác. “Vì vậy, tôi đã quyết định làm tới cùng và trình báo với công an để mẹ tôi và các nạn nhân khác có thể tìm ra hướng giải quyết”, người mẫu cho biết.

Cuối năm 2025, siêu mẫu từng lên tiếng cảnh báo vấn đề này trên trang cá nhân. Cô cho biết sau khi bài viết đăng tải đã bị nhiều bên report, khiến cô mất quyền kiểm soát trang cá nhân trong một tuần. Cô cũng nhận được nhiều bình luận dọa dẫm. “Những hành động này vẫn đang diễn ra với tôi và nhiều người khác với mục đích che đậy hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cụ”, cô nói.

Siêu mẫu Hà Anh và mẹ.

Khi tìm hiểu, Hà Anh mới biết những công ty này đã hứa hẹn rất nhiều điều ngoài hợp đồng nhưng các nạn nhân lại không biết cách thu âm hay quay video lại làm bằng chứng. “Vì vậy, đến khi đối chứng thì các đối tượng này đã chối đúng như VTV đã đưa. Hy vọng với sự tố cáo của đông đảo mọi người, công an sẽ có cơ sở làm việc để mời các nhân viên sale lên lấy lời khai”, Hà Anh nói.

Hà Anh cũng cho rằng các nạn nhân đã bị lừa rất nhiều tiền nên luôn có nỗi sợ nếu trình báo sự việc với công an thì sẽ bị mất luôn số tiền này.

“Cộng đồng mạng không nên chê cười hay nói rằng họ bị lừa là vì tham lam để các nạn nhân dũng cảm lên tiếng. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, có những yêu cầu cứng rắn để ông bà công khai thông tin để có thể giải quyết sự việc”, cô nói.

Sau khi trình báo công an, mẹ nói với Hà Anh rằng đã trút được gánh nặng. Theo Hà Anh, đây là hành trình dài, thắng thua chưa biết nhưng ít nhất gia đình cô đang tìm đến một giải pháp mang tính pháp lý.

Bị dẫn dụ hết lần này đến lần khác

NSND Hương Dung cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân liên quan đến các hợp đồng nghỉ dưỡng, sau khi theo dõi những phản ánh gần đây về mô hình kinh doanh này. Nữ nghệ sĩ từng là khách hàng của nhiều đơn vị cung cấp kỳ nghỉ và đã mất nhiều thời gian, công sức để đòi lại tiền.

Đến cuối năm 2025, nữ nghệ sĩ mới nhận lại được khoảng 60% số tiền đã nộp cho một doanh nghiệp kinh doanh thẻ du lịch nghỉ dưỡng. Trong khi đó, khoản 60 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng khiến bà phải trả lãi suốt 8 tháng, mỗi tháng hơn 2 triệu đồng.

"Tôi không nghĩ mình lại bị dẫn dụ hết lần này tới lần khác", nữ diễn viên chia sẻ.

NSND Hương Dung cho biết từng mua một số hợp đồng nghỉ dưỡng từ năm 2020. Tuy nhiên, do thường xuyên được con cháu và bạn bè mời đi du lịch nên bà không còn nhu cầu sử dụng và muốn chuyển nhượng lại với giá thấp để thu hồi vốn.

NSND Hương Dung kể câu chuyện của bản thân để những khách hàng sang nhượng kỳ nghỉ đề cao cảnh giác.

Năm 2024, nữ nghệ sĩ nhận được cuộc gọi giới thiệu là người của công ty và đề nghị hỗ trợ chuyển nhượng lại kỳ nghỉ mà bà đang sở hữu. Tổng giá trị chuyển nhượng được giới thiệu là hơn một tỷ đồng.

Điều kiện được đưa ra là bà phải nộp trước 20% giá trị hợp đồng chuyển nhượng, tương đương khoảng 230 triệu đồng, dưới dạng phí hoa hồng.

Hương Dung cho biết thời điểm đó bà vừa trải qua đợt điều trị nhồi máu não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đang cần tiền để chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Do không có sẵn tiền mặt, bà sử dụng thẻ tín dụng và chuyển khoản để thanh toán.

"Tôi không có nhu cầu dùng kỳ nghỉ trong suốt 4 năm nên không có ý định mua thêm bất kỳ kỳ nghỉ nào nữa", bà nói.

Theo nữ diễn viên, nhân viên tư vấn cho biết nếu không nộp trước khoản 20% thì công ty không thể tìm khách hàng nhận chuyển nhượng. Tin tưởng những lời giới thiệu cùng các hình ảnh, tin nhắn về các trường hợp được cho là đã thanh lý hợp đồng thành công, bà đồng ý thanh toán 60 triệu đồng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng bằng chuyển khoản.

Diễn viên cũng cho biết đã được yêu cầu ký vào một bộ hồ sơ chưa điền tên. Theo lời giải thích của nhân viên tư vấn, việc ký trước nhằm phục vụ thủ tục cho người mua sau này.

Có những nạn nhân đã sở hữu hàng chục hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại lên tới gần 20 tỷ đồng. Ảnh: VTV.

Điều gây nghi ngờ là trong thời gian đó nữ nghệ sĩ vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi từ những đơn vị khác đề nghị thuê lại hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Một tháng sau, khi nhận được một bưu kiện gửi về nhà, NSND Hương Dung tá hỏa phát hiện bên trong là một hợp đồng nghỉ dưỡng thời hạn 25 năm vừa được phát hành.

Theo NSND Hương Dung, đây không phải mục đích ban đầu khi đến làm việc với công ty. Sau khi phát hiện sự việc, nữ diễn viên liên lạc với tư vấn viên nhưng không nhận được phản hồi.

Từ trải nghiệm của bản thân, nghệ sĩ Hương Dung cho rằng nhiều người cao tuổi rơi vào tình cảnh tương tự không phải vì lòng tham mà vì tin vào những lời tư vấn về khả năng chuyển nhượng hoặc sinh lời của các hợp đồng nghỉ dưỡng.

Theo bà, khách hàng thường được giới thiệu rằng hợp đồng có thể bán lại với giá cao, nhưng muốn thực hiện phải đóng trước các khoản phí hoặc hoa hồng. Trong quá trình đó, nhiều người tiếp tục được tư vấn nộp thêm tiền để hoàn tất các thủ tục, với hy vọng sẽ lấy lại toàn bộ số vốn đã bỏ ra.

"Vì sợ con cái biết, sợ mất hết tiền, sợ đủ thứ nên lại đi vay mượn để nộp vào. Mỗi lần nộp là một lần ký, và mỗi lần ký là một hợp đồng phát hành", nữ diễn viên chia sẻ.

NSND Hương Dung cũng cho biết bản thân từng tham gia một hợp đồng nghỉ dưỡng khác theo hình thức trả góp với tổng số tiền 40 triệu đồng. Sau quá trình khiếu nại, nữ nghệ sĩ được hoàn lại tiền nhưng bị khấu trừ 30%.



