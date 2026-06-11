"30 tuổi không lấy chồng đi rồi thấy cảnh": Hội gái đẹp chưa chồng khoe cảnh đi chơi ở Nhật Bản, Ý, Ai Cập, ngắm cực quang Iceland

Có một kiểu cuộc sống đang khiến không ít người vừa ngưỡng mộ vừa tò mò mỗi khi lướt mạng xã hội: Hôm nay check-in ở một bãi biển, vài ngày sau đã xuất hiện trên đỉnh núi; tháng này ở Nhật Bản, tháng sau lại đang tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu. Không phải lịch trình của một ngôi sao hạng A hay một travel blogger chuyên nghiệp, mà là cuộc sống thường ngày của nhiều gương mặt nổi tiếng đang ở độ the 30s và vẫn lựa chọn độc thân.

Trong khi không ít người cùng trang lứa đã bước vào giai đoạn ổn định với gia đình và con cái, những người này lại tận hưởng một nhịp sống hoàn toàn khác. Họ dành thời gian cho du lịch, trải nghiệm, sở thích cá nhân, thể thao hay những dự án riêng.

Nhìn từ bên ngoài, đó có thể là cuộc sống mà nhiều người ao ước. Và cũng là lý do mỗi lần những gương mặt nổi tiếng này chia sẻ hành trình mới, dân mạng lại không khỏi xuýt xoa trước một phiên bản tuổi 30 vừa thành công, vừa tự do, vừa đầy trải nghiệm.

Chù Disturbia

Nguyễn Thị Vân Anh (Chù Disturbia, sinh năm 1993) từng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ hot girl đời đầu tại TP.HCM. Cô cũng là gương mặt được báo Trung ca ngợi về nhan sắc, dành nhiều lời khen bởi visual xinh đẹp, cuốn hút. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường giải trí hoặc tận dụng độ nổi tiếng để phát triển hình ảnh, cô lựa chọn hướng đi an toàn hơn: kinh doanh thời trang và duy trì sự hiện diện ở mức vừa phải.

Chù Vân Anh

Hiện tại, Chù Disturbia vẫn hoạt động sáng tạo nội dung trên MXH và được nhiều người yêu thích. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh những chuyến đi chơi, vi vu du lịch đây đó của mình. Vốn là người thích hoạt động, Chù Disturbia không ngần ngại thử sức với rất nhiều bộ môn như: trekking, lặn biển,...

Không những thế, Chù Disturbia còn thường có những chuyến solo trip, tự mình đi du lịch và kết bạn mới ở những nơi cô đến. Nhiều người theo dõi cô nàng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi luôn luôn thấy Chù Disturbia trong trạng thái đang check-in ở đâu đó. Cô nàng cũng thể hiện rõ sự hạnh phúc, tự do trong cuộc sống của mình và không nhắc nhiều đến những mối quan hệ tình cảm.

Cô nàng vừa trở về từ chuyến đi đảo Phú Quý

Trước đó Chù Vân Anh cũng vi vu nhiều quốc gia khác trên thế giới

Đỗ Khánh Vân

Sau hiệu ứng từ bộ phim Mắt Biếc, Đỗ Khánh Vân (SN 1995) hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, tham gia một số show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, cá tính mạnh và sự thẳng thắn đôi khi khiến Khánh Vân vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cô từng thừa nhận có giai đoạn kiệt quệ tinh thần, sụt cân vì áp lực dư luận.

Trải qua nhiều biến cố, Khánh Vân chọn cách sống kín tiếng và điềm tĩnh hơn. Gần đây, cô không có thêm nhiều dự án hoạt động mới mà tập trung vào cuộc sống cá nhân của mình. Với những ai theo dõi Khánh Vân từ lâu đều biết cô có khả năng đầu tư tài chính sớm, kinh tế ổn định. Dù vẫn sống thuê tại TP.HCM nhưng cô cũng đã sở hữu những mảnh đất đang làm khoản tích lũy cho tương lai.

Khánh Vân

Chính vì vậy, cuộc sống của Khánh Vân khá thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Cô đầu tư nhiều vào việc trải nghiệm, healing khi “tự thưởng” nhiều chuyến đi du lịch cùng bạn bè. Khi thì thấy Khánh Vân ở Hàn Quốc, khi lại thấy cô đang ngao du ở Ai Cập.

Sau mỗi chuyến đi, Khánh Vân bày tỏ rằng cô cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn: “Tôi muốn mang dáng vẻ của 1 cô gái hạnh phúc. Tôi muốn những thời khắc trong cuộc đời mình đều có ý nghĩa và dù chuyện gì xảy ra cũng đều là 1 bài học tuyệt vời, khiến tôi trở thành cô gái tuyệt vời và hạnh phúc theo cách mà tôi muốn”.

Chuyến đi Ai Cập của Khánh Vân khiến nhiều người "luỵ" theo

Sun HT

Sun HT (Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) là gương mặt không còn xa lạ với những ai yêu thích thời trang, làm đẹp hay muốn theo dõi một influencer có lifestyle cực đáng ngưỡng mộ. Mặc dù không hoạt động quá sôi nổi trong giới giải trí nhưng Sun HT vẫn được cộng đồng mạng nhớ đến nhờ sở hữu vẻ ngoài thu hút và hội bạn thân gồm những tên tuổi đình đám như Chi Pu, Salim,...

Song, mỹ nhân sinh năm 1993 lựa chọn tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và gặt hái được thành công nhất định. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì hoạt động như một KOL, người mẫu, tham gia các sự kiện và quảng bá sản phẩm.

Sun HT

Đặc biệt hơn, điều khiến nhiều người ấn tượng ở Sun HT bên cạnh diện mạo thăng hạng còn là một cuộc sống chất lượng, tích cực “enjoy mọi moment”. Cô thường xuyên có những chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng hội bạn thân. Hay thỉnh thoảng, Sun HT cũng tự F5 cuộc sống của mình bằng cách tham gia những tour leo núi, trải nghiệm cảm giác sinh tồn.

Cũng vì vậy mà nếu vào Instagram của Sun HT, nhiều người gần như không thoát ra được bởi năng lượng mà cô mang lại. Netizen bày tỏ Sun HT chính là hình mẫu vừa đẹp, vừa giàu, vừa tự do làm điều mình thích mà ai cũng ao ước.

Rất khó để biết Sun HT đang ở đâu bởi khi vừa check-in Nha Trang, khi đã có mặt ở Thái Lan, Ý,...

Trang Hý

Sinh năm 1997, Trang Hý hay Lê Ngọc Minh Trang, nổi lên như một hiện tượng vào những năm 2014 - 2015 qua loạt video triệu view làm trò cười. Sau nhiều năm, Trang Hý chính thức lấn sân sang mảng diễn xuất. Những dự án điện ảnh cô từng tham gia: Hồn Papa Da Con Gạ, Gái Già Lắm Chiêu 5…

Dẫu vậy, Trang Hý được mệnh danh là “ca lạ” của showbiz bởi mỗi lần xuất hiện, tạo hình của cô đều khiến dân tình phải tranh cãi. Từ trang phục, các trang điểm, làm tóc,... của Trang Hý luôn độc lạ, thậm chí tạo thành “thương hiệu riêng” của cô nàng.

Trang Hý

Song cũng vì vậy mà Trang Hý có một đời sống tinh thật cực thú vị. Cô nàng khiến không ít người phải mê mẩn khi feed Instagram đều rất màu sắc, ghi lại những lần dịch chuyển đây đó của bản thân. Từ những địa điểm trong nước đến ngoài nước, đi ngắm cực quang ở Iceland,... Trang Hý đều trải nghiệm và chia sẻ lại hình ảnh khiến ai cũng trầm trồ.

Netizen bày tỏ, tinh thần lạc quan, hài hước của Trang Hý là điều họ luôn mong muốn có được trong cuộc sống. Bản thân cô nàng cũng nhiều lần bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống tự do, tự tại của mình.

Cô nàng cũng là một "chân đi" chính hiệu, không lúc nào ngồi yên

Ảnh: IGNV