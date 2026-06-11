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Bị từ chối visa đến Mỹ xem World Cup, cổ động viên Argentina được tặng ti vi

| | Lifestyle

Không thể sang Mỹ xem World Cup 2026 vì trượt visa, 100 cổ động viên Argentina bất ngờ được tặng TV miễn phí để cổ vũ đội tuyển ngay tại nhà.

World Cup 2026 cận kề, nhưng không phải người hâm mộ nào cũng có thể đặt chân tới Mỹ để theo dõi giải đấu. Tại Argentina, chiến dịch quảng cáo độc đáo của một hãng điện tử đang gây sốt trên mạng xã hội khi đánh trúng tâm lý của những cổ động viên không thể sang Mỹ vì trượt visa.

Newsan, thông qua thương hiệu TV nổi tiếng Noblex, tung ra một chương trình khuyến mãi chưa từng có. Công ty cam kết tặng TV cho 100 người đầu tiên chứng minh được bằng giấy tờ rằng họ bị từ chối cấp thị thực Mỹ trong vòng sáu tháng qua.

"Hãy đưa cho chúng tôi visa bị từ chối của bạn và nhận ngay một chiếc TV miễn phí" , quảng cáo trên Instagram của công ty viết.

Những cổ động viên bị từ chối cấp thị thực Mỹ được tặng TV miễn phí. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người hâm mộ Argentina đã mang giấy tờ chứng minh đến văn phòng của hãng tại Buenos Aires. Sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận, họ được nhận một chiếc TV mới để theo dõi World Cup 2026 tại nhà.

Chiến dịch của Noblex nhanh chóng lan truyền vì phản ánh đúng thực tế mà nhiều cổ động viên Nam Mỹ đang đối mặt. Mỹ là quốc gia đăng cai phần lớn các trận đấu của World Cup 2026, tuy nhiên những quy định nhập cư nghiêm ngặt của nước này đang trở thành rào cản lớn đối với nhiều người hâm mộ Nam Mỹ muốn đến cổ vũ đội tuyển nước nhà trực tiếp.

Nhờ sáng kiến trên, ít nhất 100 người Argentina sẽ có thể phần nào nguôi ngoai nỗi thất vọng khi “giấc mơ Mỹ” tan vỡ, bằng cách theo dõi Lionel Messi cùng đội tuyển quốc gia trên màn hình chất lượng cao ngay tại nhà.

Một trong những người may mắn trúng giải là Tomas Vageller, một game thủ chuyên nghiệp 24 tuổi. "Tôi đi xin visa vì tất cả chúng tôi đều nghĩ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Thật buồn khi tôi không thể xem được trận đấu, nhưng dù sao thì tôi cũng ra về với một món quà" , anh nói.

Theo Khánh Ly/VTC News

VTC News

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