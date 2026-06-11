Quán cà phê, nhà hàng hay khách sạn trình chiếu FIFA World Cup 2026™ có vi phạm bản quyền hay không?

Chỉ còn ít giờ nữa nữa FIFA World Cup 2026™ sẽ chính thức khởi tranh. Cùng với sự háo hức của người hâm mộ, nhiều quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đang chuẩn bị màn hình, máy chiếu để phục vụ khách theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Và một câu hỏi rất được quan tâm vào lúc này chính là việc: Quán cà phê, nhà hàng hay khách sạn chiếu FIFA World Cup 2026™ có vi phạm bản quyền của VTV hay FIFA không?

Câu trả lời ở đây là: Không phải mọi hình thức trình chiếu World Cup tại địa điểm công cộng đều bị xem là khai thác thương mại hoặc vi phạm bản quyền. Điều quan trọng là cần phân biệt rõ giữa trình chiếu công cộng phi thương mại và trình chiếu công cộng thương mại.

Khi nào quán cà phê, nhà hàng được phép trình chiếu FIFA World Cup 2026™?

Trong thực tế, phần lớn quán cà phê, nhà hàng, quán bia hoặc khách sạn tại Việt Nam thuộc nhóm trình chiếu công cộng phi thương mại.

Đây là trường hợp cơ sở kinh doanh tổ chức trình chiếu buổi phát sóng các trận đấu FIFA World Cup 2026™ như một hoạt động phục vụ khách hàng thông thường, tương tự như việc trình chiếu các chương trình truyền hình hoặc các trận bóng đá khác.

Một quán cà phê đặt tivi hoặc máy chiếu để khách vừa thưởng thức đồ uống vừa theo dõi trận đấu, không bán vé vào cửa, không tổ chức sự kiện riêng và không gắn hoạt động này với các chương trình quảng bá thương hiệu liên quan đến World Cup sẽ được xem là trình chiếu công cộng phi thương mại.

Trong trường hợp này, cơ sở kinh doanh không phải trả phí bản quyền trình chiếu công cộng. Tuy nhiên, Đài Truyền hình Việt Nam cũng khuyến nghị các đơn vị vẫn thực hiện đăng ký thông tin với VTV để phục vụ công tác quản lý và báo cáo theo yêu cầu của FIFA khi cần thiết.

Khi nào việc trình chiếu FIFA World Cup 2026™ trở thành hoạt động thương mại?

Ngược lại, nếu sự kiện xem FIFA World Cup 2026™ được sử dụng như một hoạt động nhằm tạo ra lợi ích thương mại hoặc khai thác giá trị thương mại từ giải đấu thì sẽ được xếp vào nhóm trình chiếu công cộng thương mại.

Các dấu hiệu phổ biến bao gồm:

- Thu phí vào cửa trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Tổ chức sự kiện xem bóng đá có nhà tài trợ đồng hành.

- Gắn logo, thương hiệu hoặc hoạt động quảng bá sản phẩm với sự kiện World Cup.

- Tổ chức fan fest, sự kiện tập trung đông người nhằm quảng bá thương hiệu.

- Khai thác quảng cáo hoặc tài trợ gắn với hoạt động trình chiếu.

Trong những trường hợp này, đơn vị tổ chức bắt buộc xin cấp phép trình chiếu theo quy định của FIFA và VTV.

Những trường hợp dễ gây nhầm lẫn

Bên cạnh đó, thực tế có nhiều trường hợp dễ bị hiểu sai.

- Ví dụ, một quán bar trình chiếu FIFA World Cup 2026™ trên màn hình như mọi trận bóng đá khác, khách vẫn gọi đồ ăn và thức uống theo nhu cầu bình thường, không có chiến dịch quảng bá riêng cho sự kiện. Đây được xem là hoạt động phi thương mại.

- Trong khi đó, một doanh nghiệp tổ chức chương trình "Fan Fest FIFA World Cup 2026™", dù không bán vé nhưng có logo thương hiệu xuất hiện xuyên suốt sự kiện, có khu vực quảng bá sản phẩm hoặc hoạt động tiếp thị đi kèm thì vẫn được xem là khai thác thương mại và thuộc diện phải được cấp phép.

Nói cách khác, việc có thu tiền vé hay không có thể xem là tiêu chí đầu tiên - nhưng không phải là tiêu chí duy nhất để xác định vi phạm. Yếu tố quan trọng là sự kiện có đang được sử dụng để quảng bá thương hiệu hoặc khai thác giá trị thương mại từ FIFA World Cup hay không.

Sự kiện đông người có phải xin phép?

Đối với các hoạt động trình chiếu công cộng phi thương mại nhưng được tổ chức quy mô lớn, đặc biệt là những sự kiện có từ trên 5.000 người tham dự, đơn vị tổ chức bắt buộc phải được VTV cấp phép.

Quy định này nhằm bảo đảm việc sử dụng tín hiệu phát sóng đúng quy định, đồng thời bảo vệ các quyền thương mại và thương hiệu liên quan đến FIFA World Cup 2026™.

VTV khuyến nghị các đơn vị chủ động tìm hiểu quy định

Là đơn vị sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026™ trên lãnh thổ Việt Nam, VTV khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh có nhu cầu trình chiếu công cộng chủ động tìm hiểu các quy định liên quan trước khi triển khai.

Đối với các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hoặc cơ sở kinh doanh phục vụ khách xem bóng đá như hoạt động thông thường, việc trình chiếu FIFA World Cup 2026™ không bị xem là hành vi xâm phạm quyền trình chiếu công cộng nếu không thu phí, không khai thác tài trợ và không sử dụng sự kiện để quảng bá thương hiệu.

Ngược lại, bất kỳ hoạt động nào biến World Cup thành công cụ kinh doanh, quảng bá thương hiệu hoặc khai thác giá trị thương mại đều cần được cấp phép theo quy định hiện hành của FIFA và VTV.

Hãy xem và cổ vũ cho FIFA World Cup 2026™ một cách văn minh!