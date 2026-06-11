Phát hiện 50 tờ tiền 500.000 đồng bị bỏ lại trên chuyến tàu đi từ TP.HCM

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Mới đây, nhân viên của Công ty CP Vận tải Đường sắt đã kịp thời trả lại túi xách chứa 25 triệu đồng và hộ chiếu cho hành khách bỏ quên trên chuyến tàu khởi hành từ ga Sài Gòn đi Nha Trang.

Cụ thể, ngày 10/6, đoàn tàu SNT4 do Trưởng tàu Lê Thành Vân chỉ huy xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 22 giờ 15 phút. Sau khi tàu đến ga Nha Trang và hoàn tất việc đưa, tiễn hành khách xuống tàu an toàn, tiếp viên toa số 7 Tô Thị Thanh Tuyền tiến hành vệ sinh, chỉnh trang toa xe và phát hiện một túi đeo chéo màu đen bị bỏ quên tại khu vực giường số 1.

Tiếp viên Toa số 7 đã phát hiện một túi đeo chéo màu đen bên trong chứa nhiều tiền mặt bị bỏ quên tại khu vực giường số 1.

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo tới Trưởng tàu. Dưới sự chứng kiến của các bộ phận liên quan, tổ công tác đã kiểm tra và xác định trong túi có 25 triệu đồng tiền mặt (50 tờ mệnh giá 500.000 đồng), cùng 2 hộ chiếu và 2 giấy miễn thị thực mang tên Bùi Văn Dương và Bùi Allan.

Trưởng tàu đã lập biên bản bàn giao theo đúng quy định của ngành đường sắt, đồng thời nhanh chóng liên hệ với hành khách để thông báo nhận lại tài sản.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý và trao trả tài sản không chỉ giúp hành khách tránh những phiền toái, nhất là đối với các giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của đội ngũ nhân viên ngành đường sắt.

Hành động đẹp của tiếp viên toa 7 và tập thể tổ tàu Lê Thành Vân góp phần lan tỏa hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp, xây dựng niềm tin của hành khách đối với ngành Đường sắt Việt Nam.