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11 thí sinh dùng điện thoại, 1 thí sinh dùng tài liệu bị đình chỉ ở môn đầu tiên

| | Sống

Cả nước ghi nhận 12 trường hợp bị đình chỉ, trong đó 11 thí sinh dùng điện thoại di động và 1 thí sinh sử dụng tài liệu trái phép ở bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo thông tin nhanh từ Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, sáng nay 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt tỷ lệ 99,56%, nhỉnh hơn so với mức 99,55% của kỳ thi năm 2025.

Trong buổi thi đầu tiên, cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi. Trong đó, 11 thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi, 1 thí sinh sử dụng tài liệu trái phép. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn sáng 11/6. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá thời tiết tại phần lớn các tỉnh, thành phố thuận lợi, giao thông được bảo đảm an toàn, giúp thí sinh đến điểm thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Các Hội đồng thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giám thị chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đa số thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin và hoàn thành bài thi nghiêm túc.

Chiều 11/6, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề là 14 giờ 20 phút, bắt đầu tính giờ làm bài từ 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia yêu cầu các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, đặc biệt là hành vi sử dụng điện thoại di động và thiết bị công nghệ cao có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải bài trong thời gian làm bài thi.

Tin vui: Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT được giảm giá 1 dịch vụ từ hôm nay 10/6 đến hết tháng 10

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

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