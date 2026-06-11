Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng nay 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Tại TP.HCM, ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa thí sinh tới điểm thi sẵn sàng cho môn thi đầu tiên - Ngữ văn.

Phụ huynh, thí sinh có mặt từ sáng sớm. (Ảnh: Lương Ý)

Các phụ huynh chở con tới trường thi sớm, đứng đợi ở khu vực đối diện điểm thi Trưng Vương.

Em Bành Khả Nhi, học sinh Trường THPT Trưng Vương cho biết, em không tạo áp lực quá lớn cho bản thân mà chủ yếu giữ tâm lý thoải mái. Tối trước ngày thi, Khả Nhi chỉ ôn tập nhẹ nhàng từ khoảng 19h đến 21h rồi đi ngủ để đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường Võ Trường Toản (TP.HCM).

"Em hy vọng đề nghị luận xã hội là một đề mở, đề cập đến những vấn đề xã hội và người trẻ quan tâm. Đề thi mang tính cá nhân hóa, giúp mỗi bạn có thể tự do bày tỏ quan điểm, cảm nhận theo cách riêng của mình, thay vì phải viết theo một khuôn mẫu nhất định", Khả Nhi chia sẻ.

Em Nhan Minh Triết, học sinh Trường THPT Trưng Vương bước vào kỳ thi với tâm lý khá tự tin vì đã có sự chuẩn bị từ sớm. Trước đó em có thi đánh giá năng lực và có mức điểm cũng khá ổn nên em bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái hơn.

"Em đăng ký xét tuyển ngành Công tác xã hội, ngành có mức điểm chuẩn phù hợp với năng lực bản thân nên em không quá căng thẳng trước kỳ thi", Minh Triết cho biết.

Các thí sinh kiểm tra lại giấy tờ tuỳ thân và dụng cụ làm bài trước khi vào phòng thi.

Về môn Ngữ văn, Minh Triết dự đoán đề thi năm nay sẽ tiếp tục có tính phân hóa cao như những năm trước, đặc biệt ở phần viết đoạn văn 200 chữ và bài nghị luận xã hội 600 chữ. Em dự đoán chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng xuất hiện trong đề thi vì đang được xã hội quan tâm và cũng nhiều người dự đoán.

Có mặt tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản từ sớm, em Ngô Thái Phương Thảo cho biết bản thân từng có chút lo lắng trước kỳ thi. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tâm lý từ trước nên đến ngày thi, em cảm thấy khá thoải mái và tự tin.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM). (Ảnh: Lương Ý)

Kỳ thi năm nay TP.HCM có gần 1430.000 thí sinh dự thi - đông nhất cả nước. Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TP.HCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

Thí sinh sẵn sàng trước giờ thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tất cả các điểm thi đều có phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Việc bố trí điểm thi được tính toán trên nguyên tắc thuận lợi cho thí sinh, phù hợp điều kiện giao thông và khoảng cách di chuyển, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, internet, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phòng chống gian lận công nghệ cao.

Tại Quảng Ninh, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 20.700 thí sinh tại Quảng Ninh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn thi Ngữ văn.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bình Liêu, từ khoảng 6h45, các thí sinh dự thi tại điểm thi này đã có mặt để làm thủ tục trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Thí sinh tự tin bước vào môn thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Tiến Thắng)

Từ bên ngoài cổng, lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh kiểm tra những vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Thời tiết nắng nhẹ giúp các thí sinh đến điểm thi thuận lợi.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh "rà soát" lần cuối những vật dụng không được phép mang vào phòng thi. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh có 20.775 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 845 thí sinh so với năm 2025), trong đó có 696 thí sinh tự do (tỷ lệ 3%), 4.148 thí sinh giáo dục thường xuyên (tỷ lệ 20%).

Toàn tỉnh bố trí 39 điểm thi đặt tại 29 xã, phường, đặc khu với 880 phòng thi (giảm 1 điểm thi và tăng 31 phòng thi so với năm 2025). Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh điều động khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi.

Qua tổng hợp, toàn tỉnh có 830 học sinh cần được quan tâm, hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi; trong đó tập trung nhiều tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và những nơi học sinh phải di chuyển xa đến điểm thi.

Tỉnh Quảng Ninh bố trí máy phát điện dự phòng cùng cán bộ túc trực tại tất cả 39 điểm thi trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Tiến Thắng)

Các địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể theo từng học sinh, từng nhu cầu, từng đầu mối thực hiện. Trong đó, có 652 lượt học sinh được hỗ trợ đi lại, tàu xe; 687 lượt học sinh được hỗ trợ ăn uống; 358 lượt học sinh được bố trí nơi nghỉ, lưu trú; 331 lượt học sinh được hỗ trợ kinh phí, tiền mặt hoặc điều kiện cần thiết khác.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các điểm thi, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo bố trí máy phát điện dự phòng cùng cán bộ điện lực túc trực tại tất cả 39 điểm thi trên địa bàn.

Sáng nay, thí sinh bước thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi, gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác tổ chức thi.

Trước giờ làm bài, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi. Các em cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, số báo danh, vị trí phòng thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Theo quy chế thi, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu và các phương tiện có khả năng phục vụ gian lận vào khu vực thi. Những trường hợp vi phạm quy chế có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, an toàn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày mai 12/6, các thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Các môn tự chọn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương hoàn thành công tác chấm thi và đối sánh kết quả trước ngày 28/6. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội) ngỳ 10/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dặn dò thí sinh bình tĩnh và tự tin.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng dạy học của các địa phương mà còn là căn cứ quan trọng phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Những năm gần đây, kỳ thi có nhiều đổi mới theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả hơn, đặc biệt khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với những điều chỉnh về cấu trúc đề thi, số môn thi và cách thức tổ chức. Thực tiễn cho thấy kỳ thi ngày càng giảm áp lực cho xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh tham gia dự thi.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý nguyên tắc xử lý các tình huống bất thường trong quá trình tổ chức thi. Cán bộ làm thi cần bình tĩnh, không tự ý xử lý khi gặp sự cố mà phải báo cáo, xin ý kiến Trưởng điểm thi và các cấp có thẩm quyền. Mọi quyết định xử lý phải đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm tính khách quan, công bằng đối với tất cả thí sinh.

Bộ trưởng cũng lưu ý cán bộ làm thi không được che giấu sai sót vì tâm lý sợ trách nhiệm. Theo Bộ trưởng, nếu phát hiện sai sót cần báo cáo và xử lý ngay từ đầu để hạn chế hậu quả. Việc chậm trễ hoặc cố tình che giấu có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn đối với thí sinh và công tác tổ chức kỳ thi.