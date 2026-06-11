Sáng ngày đi thi tốt nghiệp THPT, đừng mắc 5 sai lầm này

Ngày 11/6, hơn 1,22 triệu học sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau 12 năm đèn sách, những buổi học sáng sớm, những đêm thức khuya ôn bài, đây chính là thời khắc để các em thể hiện những gì mình đã tích lũy được.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải là con đường duy nhất quyết định tương lai, nhưng chắc chắn là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của tuổi học trò. Và vào thời điểm này, điều cần nhất không còn là cố gắng nhồi nhét thêm kiến thức, mà là giữ tâm lý ổn định và tránh những sai lầm đáng tiếc.

Dưới đây là 5 điều tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi. Đây không phải mê tín mà là những kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ rất nhiều mùa thi trước.

1. Đừng cố nhồi nhét kiến thức vào phút cuối

Nhiều học sinh có thói quen tranh thủ xem lại tài liệu, học thuộc công thức hay làm thêm vài đề ngay trước giờ vào phòng thi với hy vọng "gỡ gạc" thêm được chút kiến thức. Tuy nhiên, vào thời điểm này, việc cố nhồi nhét quá nhiều thông tin mới thường chỉ khiến đầu óc thêm rối.

Những gì cần học về cơ bản đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Thay vì căng thẳng lật từng trang sách, hãy dành thời gian để thư giãn, hít thở sâu, ổn định tinh thần và giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất trước khi làm bài.

2. Không nên ăn uống thất thường hoặc thử món lạ

Trong ngày thi, nguyên tắc đơn giản nhất là bình thường ăn gì thì tiếp tục ăn như vậy. Đừng vì nghĩ cần "bồi bổ" mà ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, hải sản lạ hay các món cay nóng.

Mỗi năm đều có những trường hợp thí sinh gặp vấn đề tiêu hóa ngay trong ngày thi vì thay đổi thực đơn đột ngột. Một cơn đau bụng hay cảm giác khó chịu trong phòng thi có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung.

Các loại nước tăng lực hoặc đồ uống chưa từng sử dụng trước đây cũng nên hạn chế. Nước lọc và những bữa ăn quen thuộc vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

3. Đừng để việc chuẩn bị giấy tờ trở thành nguyên nhân gây căng thẳng

Trước khi rời nhà, hãy kiểm tra kỹ các vật dụng cần thiết như giấy tờ dự thi, bút viết, bút chì, tẩy và các vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Việc cuống cuồng tìm giấy tờ hay đồ dùng ngay trước giờ xuất phát có thể khiến tâm lý bị ảnh hưởng từ rất sớm. Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi để tránh những rắc rối không đáng có.

Trang phục nên ưu tiên sự thoải mái, gọn gàng. Đây không phải lúc để thử một đôi giày mới hay bộ quần áo chưa từng mặc.

Sự chuẩn bị kỹ càng các loại giấy tờ từ sớm sẽ giúp thí sinh tránh được rắc rối không đáng có (Ảnh minh họa)

4. Thi xong một môn, đừng vội dò đáp án

Đây là sai lầm rất phổ biến ở nhiều thí sinh. Sau khi ra khỏi phòng thi, không ít em lập tức trao đổi bài làm với bạn bè hoặc lên mạng tìm đáp án.

Nếu phát hiện mình làm sai một vài câu, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng, thậm chí mang theo sự lo lắng đó vào môn thi tiếp theo. Trong khi đó, dù bài làm trước có tốt hay chưa như mong muốn thì kết quả cũng không thể thay đổi.

Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung cho môn thi kế tiếp. Thi xong môn nào, hãy tạm gác môn đó lại phía sau.

5. Trong phòng thi, đừng cố "sa lầy" vào một câu hỏi khó

Khi làm bài, hãy ưu tiên hoàn thành những câu hỏi chắc chắn trước. Nếu gặp một câu quá khó, đọc nhiều lần vẫn chưa tìm ra hướng giải, hãy đánh dấu lại và chuyển sang câu khác.

Nhiều thí sinh mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi, đến khi nhìn đồng hồ mới nhận ra không còn đủ thời gian cho những câu phía sau. Trong khi đó, kỳ thi đánh giá tổng số điểm đạt được chứ không phải việc chinh phục bằng được một câu khó.

Làm chắc những câu có thể làm được luôn là chiến lược an toàn và hiệu quả hơn.

Kỳ thi nào cũng cần kiến thức, nhưng tâm lý ổn định mới là yếu tố giúp thí sinh phát huy hết năng lực của mình. Không cần cố gắng tạo ra màn "vượt giới hạn", chỉ cần bình tĩnh, tự tin và làm đúng những gì đã được chuẩn bị.

Chúc tất cả các sĩ tử bước vào phòng thi với tinh thần vững vàng, hoàn thành bài làm tốt nhất có thể và không để những sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến cả chặng đường đã nỗ lực suốt nhiều năm qua.