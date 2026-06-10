6 việc CẤM KỴ với phụ huynh và học sinh trước giờ thi tốt nghiệp ngày mai: Nhớ kỹ và đừng mắc sai lầm!

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, sĩ tử 2k8 trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Đây là bước ngoặt khép lại hành trình 12 năm đèn sách, đồng thời mang tính quyết định với chặng đường học tập tiếp theo.

Áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để có được phong độ và sự tự tin cao nhất vào sáng mai (11/6), có những điều mà cả phụ huynh lẫn học sinh tuyệt đối không nên chạm vào.

Cha mẹ: Đừng biến "yêu thương" thành áp lực vô hình

Đối với các bậc làm cha làm mẹ, đêm trước ngày thi luôn là một khoảng thời gian dài đằng thẵng với đầy sự lo âu, bồn chồn. Thế nhưng, trong phòng thi tâm lý, đôi khi sự quan tâm quá mức lại vô tình biến thành một loại áp lực vô hình đè nặng lên vai con trẻ.

1. Việc đầu tiên cha mẹ cần tránh lúc này là nhắc lại các câu chuyện liên quan đến bài vở, điểm số hay những kỳ vọng về nguyện vọng một, trường top đầu. Những câu dặn dò tưởng chừng như khích lệ như "học mười mấy năm chỉ trông vào ngày mai" thực chất chỉ khiến các sĩ tử rơi vào trạng thái căng thẳng đỉnh điểm.

2. Bên cạnh đó, việc thay đổi đột ngột chế độ sinh hoạt, tẩm bổ quá đà bằng những món ăn lạ, những loại thực phẩm bổ dưỡng liều cao sát giờ thi cũng là một sai lầm phổ biến. Điều này không những không giúp tăng cường sĩ khí mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố về tiêu hóa ngoài ý muốn ngay trong phòng thi.

3. Sự lo lắng của cha mẹ còn thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ đứng ngồi không yên hay việc liên tục cằn nhằn nhắc nhở. Trẻ con ở tuổi này vốn rất nhạy cảm, chúng dễ dàng "hút" lấy nguồn năng lượng tiêu cực đó để rồi tự hoang mang về năng lực của chính mình. Thay vì làm một giám thị nghiêm khắc ở nhà, đêm nay cha mẹ chỉ cần là một hậu phương thầm lặng, trao cho con một cái ôm ấm áp hoặc một câu nói nhẹ nhàng rằng con đã nỗ lực hết sức rồi, kết quả ra sao bố mẹ cũng đều tự hào về con.

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Sĩ tử: Hãy đóng sách lại và tránh xa các bẫy tâm lý phút chót

Về phía các sĩ tử 2k8, thế hệ thứ hai thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, việc giữ cho bản thân một cái đầu lạnh là yếu tố tiên quyết.

1. Sai lầm lớn nhất mà nhiều học sinh vấp phải trong đêm cuối cùng là cố gắng thức thâu đêm để nhồi nhét thêm kiến thức hoặc giải nốt một vài đề toán khó. Việc ép bộ não hoạt động quá tải vào giờ chót chỉ khiến các em bước vào phòng thi sáng mai với một cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ rơi vào trạng thái "não cá vàng" trước những câu hỏi quen thuộc. Sách vở nên được khép lại trước mười giờ tối để nhường chỗ cho một giấc ngủ sâu đúng nghĩa.

2. Một cạm bẫy tâm lý khác đang bủa vây các sĩ tử trên không gian mạng chính là các hội nhóm "đoán đề", "loạt tin đồn lộ đề". Việc sa đà vào các cuộc tranh luận, dự đoán vô căn cứ này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn dễ dẫn đến tâm lý học tủ, lệch tủ, gây hoảng loạn khi đối diện với đề thi chính thức.

3. Ngoài ra, sự chủ quan trong khâu chuẩn bị cá nhân cũng có thể phá hỏng toàn bộ tâm lý làm bài. Thay vì để đến sáng mai mới cuống cuồng tìm kiếm, các em nên tự tay chuẩn bị sẵn sàng tất cả giấy tờ tùy thân, thẻ dự thi cùng các dụng cụ học tập thiết yếu vào một chiếc túi trong suốt ngay từ tối nay. Việc chủ động kiểm tra từng chiếc bút mực, bút chì hay máy tính cầm tay hợp quy định chính là liều thuốc tinh thần giúp các em cảm thấy mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Bình tĩnh là chìa khóa mở cánh cửa tương lai

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 là một dấu mốc lớn, một cánh cửa mở ra bầu trời mới, nhưng nó tuyệt đối không phải là thước đo duy nhất quyết định giá trị hay sự thành bại của một con người.

Khi cha mẹ biết "buông bớt" những kỳ vọng xa vời và sĩ tử biết "giữ vững" sự bình tĩnh, đó chính là thời điểm tiềm năng được khai phá trọn vẹn nhất. Chúc cho toàn thể các sĩ tử 2k8 sẽ bước vào ngày mai với tinh thần của những chiến binh quả cảm, tự tin viết nên trang sách đẹp nhất cho thanh xuân của mình.