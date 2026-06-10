Loại rau tốt cho sức khoẻ nhất hoá ra mọc đầy Việt Nam, các nhà khoa học mất 1 thập kỷ nghiên cứu

Nhưng chỉ cần nếm thử một lần sẽ cho bạn biết: Vị giòn của loại rau này làm nên sự độc đáo của nó, và nghiên cứu mới cho thấy hương vị đậm đà đó chứa đựng đỉnh cao của dinh dưỡng. Đó chính là cải xoong!

Sức mạnh dinh dưỡng của cải xoong

Năm 2014, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã tiến hành nghiên cứu nhằm xác định các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà khoa học đã liên kết với nguy cơ mắc các bệnh mãn tính thấp hơn. Nghiên cứu của CDC tập trung vào việc xác định loại thực phẩm nào mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất so với hàm lượng calo của chúng. Họ tập trung vào 17 chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin C, D, E và K, và các khoáng chất thiết yếu như canxi và kali.

Trong số các loại thực phẩm được đánh giá, cải xoong, một thành viên của rau họ cải, đứng đầu bảng xếp hạng. Cải xoong rất giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn trên mỗi calo so với hầu hết các loại thực phẩm khác. Điều này có nghĩa là bạn nhận được nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể hơn cho mỗi miếng rau cải xoong bạn ăn.

Thêm những lợi ích sức khỏe của cải xoong cần xem xét

Chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano (Cleveland Clinic) cho biết: "Hàng loạt nghiên cứu đang chứng minh những lợi ích tuyệt vời của cải xoong. Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu tiềm năng của nó trong việc giảm các chất gây ung thư do hút thuốc, ngăn chặn các dấu hiệu ung thư vú và giảm căng thẳng thể chất do tập luyện".

Nghiên cứu gần đây, chẳng hạn như một nghiên cứu sinh hóa năm 2021, chỉ ra rằng cải xoong có thể tăng cường sức khỏe xương, giảm thiểu tổn thương DNA và mang lại lợi ích chống ung thư. Loại rau xanh nhỏ bé này chứa nhiều chất chống oxy hóa. Điều này có nghĩa là cải xoong cũng giúp chống lại stress oxy hóa, đóng vai trò trong quá trình lão hóa và nhiều bệnh mãn tính khác nhau.

Cách thêm rau cải xoong vào chế độ ăn uống của bạn

Bạn đang băn khoăn nên thêm bao nhiêu rau cải xoong vào chế độ ăn uống của mình? Một chuyên gia dinh dưỡng khác của Cleveland Clinic, Amber Sommer, gợi ý rằng trừ khi bạn có những vấn đề sức khỏe đặc biệt (chẳng hạn như đang dùng thuốc làm loãng máu như warfarin), bạn nên hướng đến việc ăn khoảng 2,5 cốc rau mỗi ngày. Điều này bao gồm các loại rau họ cải, như rau cải xoong, bông cải xanh, bắp cải và súp lơ trắng.

Sommer nói: "Một cốc bông cải xanh nấu chín hoặc sống là một khẩu phần, nhưng đối với các loại rau lá xanh, bạn nên ăn nhiều hơn. Khoảng 2 cốc các loại rau đó là một khẩu phần". Ghi nhớ những hướng dẫn này có thể giúp bạn kết hợp rau cải xoong vào các bữa ăn một cách hiệu quả.

Zumpano thừa nhận rằng "mọi người không phải lúc nào cũng biết phải làm gì với rau cải xoong". Ngoài các dạng luộc, xào, nấu canh quen thuộc, đây là gợi ý cho bạn:

Thêm rau cải xoong vào sinh tố trái cây;

Xay rau cải xoong vào nước sốt pesto tự làm;

Cho một ít vào salad ăn trưa;

Trang trí rau cải xoong lên miếng cá biển phi lê;

Cho rau cải xoong lên bánh mì kẹp salad gà hoặc salad trứng trên bánh mì nguyên cám (chọn loại có ít nhất 3g chất xơ và không đường bổ sung mỗi lát, chỉ sử dụng các thành phần thực phẩm nguyên chất);

Cho vào món súp ấm lòng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)