10 loại rau này đem phơi khô còn thơm ngon hơn cả thịt: Bạn đã biết cách phơi khô bao nhiêu loại rồi?

Trước khi tủ lạnh trở nên phổ biến, tổ tiên chúng ta đã nghĩ ra một phương pháp "phơi khô" tuyệt vời để bảo quản rau củ trong mùa xuân và mùa hè. Họ đặt những loại rau củ tươi, non dưới ánh nắng mặt trời để làm khô, loại bỏ độ ẩm và giữ lại hương vị.

Điều đáng kinh ngạc là nhiều loại rau củ khi ăn tươi không có gì đặc biệt, nhưng sau khi phơi khô, chúng dường như có một "linh hồn" khác: Kết cấu trở nên dai hơn, hương vị đậm đà hơn, và thậm chí còn ngon hơn cả rau tươi!

Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 loại rau thường được mọi ngời phơi khô nhiều nhất. Có câu nói rằng, nếu bạn thử phơi 3 loại rau thì đó là khởi đầu, còn khi bạn phơi hơn 7 loại chắc chắn sẽ biến bạn thành một người sành ăn thực thụ. Hãy xem bạn đã thử bao nhiêu loại rồi nhé!

1. Rau cải củ muối chua (hoặc rau cải bẹ) phơi khô

Khi nói đến rau củ phơi khô, rau cải củ/rau cải bẹ muối chua - loại rau thường được dùng muối dưa chua rất ngon, chắc chắc chắn xếp hàng dầu. Sau quá trình muối chua, lên men và phơi khô, lá rau chuyển sang màu đen bóng và có mùi thơm đậm đà, đặc trưng của loại rau đã được ủ lâu năm. Thông thường người ta sẽ sử dụng rau cải bẹ hoặc rau cải củ phơi dưới nắng. Sau khi phơi khô, lá rau chuyển sang màu đen bóng và có mùi thơm đậm đà, đặc trưng của loại rau này. Điều tuyệt vời nhất về loại rau phơi khô từ dưa cải muối chua là chúng "hấp thụ dầu và giữ được độ tươi ngon". Nó giống như một miếng bọt biển, hấp thụ chất béo từ thịt đồng thời tỏa ra hương thơm riêng của nó vào thịt.

Món ăn ngon với rau cải củ phơi khô: Hãy dùng thịt ba chỉ kho với rau cải củ muối chua phơi khô. Món ăn quả thực là "sát thủ" của cơm.

Thịt ba chỉ được kho chín mềm, mỡ tan chảy ra và thấm vào rau cải củ muối chua. Thịt không bị ngấy, rau cũng không bị khô. Món này ngon tuyệt khi ăn kèm với cơm. Ngay cả thần thánh cũng không thể ban cho bạn hương vị tuyệt vời như vậy.

2. Củ cải khô

Đây là loại rau củ phơi khô bình dân nhất, có thể tìm thấy hầu như các chợ hoặc sàn thương mại điện tử. Cách làm loại rau phơi khô này cực đơn giản. Cắt củ cải trắng thành từng dải và treo trực tiếp lên dây để phơi khô. Sau khi củ cải được phơi khô, hơi nước sẽ bốc hơi hơi hoàn toàn, chỉ còn lại những sợi khô nhăn lại.

Sau khi phơi khô và dùng nấu ăn, kết cấu của nó thay đổi từ tươi mát và giòn tan sang dai và cứng hơn, tạo ra âm thanh giòn rụm khi nhai, và càng nhai càng thấy thơm hơn.

Cách nấu món củ cải khô: Salad củ cải, một món ăn làm nhanh và hương vị sảng khoái. Sau rửa sạch thì khi ngâm củ cải phơi khô trong nước ấm khoảng 40-60 phút. Sau khi ngâm, cắt củ cải thành đoạn ngắn, vắt sach nước thừa rồi cho vào âu trộn. Tiếp theo cho giấm và đường, ớt bột, nước tương, một chút muối, đường trắng vừng rang rồi trộn đều.

Hoặc bạn có thể dùng củ cải khô đã được ngâm, cắt đoạn ngắn để xào thịt băm; kết cấu giòn và tươi mát của nó là sự kết hợp hoàn hảo với cơm.

3. Măng khô

Ở các vùng núi nước ta, măng tre, luồng, nứa... nhiều đến nỗi không thể ăn hết được. Người dân địa phương sẽ luộc măng, làm dẹt chúng và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để làm măng khô. Măng khô cũng được chia thành nhiều loại với các tên gọi khác nhau, ví dụ: măng lưỡi lợn, măng rối, măng lá...

Ưu điểm của măng khô là chúng "không bị nát ngay cả sau khi nấu lâu" và có kết cấu xơ rất chắc. Măng khô là nguyên liệu được đánh giá là kết hợp hoàn hảo với thịt lợn vì chúng có khả năng hút dầu rất tốt.

Các món ăn truyền thống: Thịt lợn kho măng khô, vịt già nấu măng khô, chân giò hầm măng khô...

Với độ nóng hoàn hảo, măng khô ngấm hết nước dùng, giải phóng hương vị thơm ngon tuyệt vời trong mỗi miếng ăn. Hương vị umami phức tạp thậm chí còn hấp dẫn hơn cả chính thịt.

4. Đậu đũa khô

Đậu đũa tươi (đậu dài) mềm khi xào, nhưng khi sấy khô, chúng thay đổi đáng kể, trở nên cực kỳ dai và cứng. Ở các vùng nông thôn, vào mùa hè khi các loại rau họ đậu được thu hoạch dồi dào, bạn hãy tranh thủ mua về, sơ chế rồi treo chúng lên để phơi khô.

Món ăn ngon với đậu đũa khô: Sườn heo hầm đậu đũa khô, thịt heo kho đậu đũa khô.

Đậu đũa khô được hầm trong nước dùng thịt khoảng nửa tiếng, ngấm gia vị và hút dầu, tạo nên kết cấu mềm nhưng vẫn dai, với hương vị đậm đà, thậm chí còn có vị giống thịt và ngon hơn cả đậu đũa tươi.

5. Hoa hiên khô

Hoa hiên còn được gọi là hoa kim châm, huyên thảo, hoàng hoa, hay rau huyên, vừa đẹp lại vừa ngon. Khi dùng loại hoa tươi nấu ăn, việc xử lý không đúng cách có thể tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy hầu hết hoa hiên có bán trên thị trường đều là hoa khô. Hoa hiên khô có màu vàng và tỏa hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Sau khi nấu ăn, nó có kết cấu mềm mịn nhưng vẫn hơi giòn, tạo nên nét độc đáo riêng.

Món ăn nấu với hoa hiên: Hoa hiên khô xào trứng, hoặc hoa hiên khô nấu canh thịt/sườn heo đều rất ngon.

Tất cả những gì bạn cần làm là rửa sạch và ngâm hoa hiên khoảng 15 phút với nước ấm. Sau đó chiên trứng hơi đông thì đảo cho tơi thành từng miếng rồi thả hoa hiên, cắt thêm ớt ngọt xanh vào, xào cùng trong khoảng 2-3 phút.

Hoa hiên không chỉ tô điểm thêm màu sắc đẹp mắt cho món ăn mà còn là yếu tố quan trọng giúp tăng hương vị. Nó cũng là một nguyên liệu bạn có thể dùng nấu canh sườn heo.

6. Cà tím khô

Cà tím có cấu trúc xốp, và sau khi phơi khô, thể tích của chúng giảm đi và kết cấu trở nên cứng hơn. Bạn cắt cà tím thành các lát, ngâm qua nước muối pha loãng để tránh oxy hóa. Sau đó đem phơi khô dưới nắng hè. Cần phải ngâm trước khi ăn, và sau khi mềm, nó có thể lấy lại độ đặc nhất định.

Món ăn truyền thống với cà tím: Cà tím khô xào thịt băm sốt nước tương

Cà tím khô hấp thụ dầu và hương vị nước sốt rất tốt. Khi được nấu cùng thịt heo băm và sốt nước tương, cà tím khô sẽ hấp thụ hương thơm của dầu và vị ngọt của thịt heo, tạo nên kết cấu mềm, dai, có vị giống như ăn thịt - vô cùng ngon miệng.

7. Dương xỉ khô

Đối với những người sống ở vùng núi, dương xỉ là món quà của mùa xuân. Cây dương xỉ tươi không chỉ có thời gian giữ được lâu mà còn tốn nhiều công sức để chuẩn bị. Sau khi được phơi khô, loại rau này không chỉ dễ bảo quản hơn mà còn giữ được hương thơm đặc trưng của cỏ dại.

Cách ăn truyền thống: Rau dương xỉ xào với thịt lợn xông khói

Đây chắc chắn là một món ăn ngon, rất hao cơm. Sau khi ngâm, dương xỉ khô có kết cấu mịn, dai dai và hơi giòn, mang hương thơm của núi rừng, xào cùng thịt lợn xông khói sẽ ngấm vị ngọt ngon. Hai nguyên liệu này kết hợp trong nồi, chúng tạo ra hương vị "miền núi" đích thực nhất.

8. Bầu khô

Mùa hè cũng là mùa thu hoạch bầu. Nếu bạn ăn không hết có thể tận dụng nắng hè để phơi khô và bảo quản, dùng làm nguyên liệu nấu ăn quanh năm. Đặc biệt là bầu non, sau khi được cắt thành dải và phơi khô, sẽ trở thành một món ăn ngon tuyệt.

Hoặc bạn cũng có thể cắt thành những lát có độ dày vừa phải, phơi khô. Những lát bầu khô có màu vàng nhạt và trông không có gì đặc biệt, nhưng chúng lại có khả năng hấp thụ hương vị tuyệt vời và rất ngon. Nó mềm hơn măng khô và thấm nước dùng tốt hơn đậu đũa.

Các cách ăn truyền thống với bầu khô: Lẩu, nấu cùng canh gà (hoặc canh sườn heo)

Khi ăn lẩu, hãy cho một ít bầu khô thái sợi vào, nấu cho đến khi mềm, sau đó vớt ra và chấm vào nước dùng cay. Chỉ cần một miếng thôi, bạn sẽ cảm nhận được hương vị tươi ngon, thơm phức và kích thích vị giác đến khó tin.

Khi dùng để nấu canh gà hoặc canh sườn heo, các dải bầu có thể hấp thụ toàn bộ nước dùng, khiến chúng thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả thịt.

9. Hoa hòe khô

Đối với người dân miền Bắc, hương thơm của hoa hòe tháng Năm gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Thời gian nở hoa của cây hoa hòe ngắn, chỉ khoảng mười ngày. Để giữ được vị ngọt, người ta chần hoa hòe rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Cách nấu món ăn với hoa hòe khô: Hãy dùng hoa hòe khô để đun nước dùng uống hoặc bạn có thể làm món hoa hòe hấp 2 hương vị, bánh hoa hòe hoặc hoa hòe chiên trứng cũng rất ngon.

Ngay cả sau khi ngâm, hoa hòe khô vẫn giữ được một mùi hương thoang thoảng. Sau khi trộn với một lớp bột bắp thì đem hấp. Khi hấp chín thì lấy ra cho vào thố, trộn với nước sốt nước tương, dầu hành; hoặc sốt nước tương dầu hành và ớt thơm lừng, không hề ngấy. Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, như thể đang thưởng thức cả mùa xuân vậy.

10. Bí đao khô

Bí đao là loại nguyên liệu rẻ và phổ biến trong mâm cơm của chúng ta. Bí đao thường được dùng để nấu canh, ăn vừa mát lại ngon miệng. Sau khi được phơi khô, bí đao sẽ không bị nát ngay cả khi nấu lâu, và vị ngọt của nó sẽ được cô đọng lại.

Cách ăn truyền thống: Canh bí đao khô nấu vịt

Thịt vịt có tính mát, trong khi bí đao khô có vị ngọt. Khi kết hợp 2 nguyên liệu này để nấu canh, nước canh sẽ trong và ngọt. Bí đao khô tan trong miệng sau khi nấu cùng súp, đặc biệt thích hợp cho những người thích hương vị thanh nhẹ.

Như vậy, 10 loại rau củ sấy khô này thực sự thể hiện triết lý về "tuân theo mùa vụ và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên". Chúng không chỉ kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm mà còn mang lại cho các nguyên liệu một sức sống mới thông qua sự biến đổi của thời gian. Tươi có độ mềm riêng, còn khô lại có hương thơm riêng.