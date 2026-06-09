6 loại rau củ là "bạn tốt" của trí nhớ, giảm căng thẳng: Rất quen trên mâm cơm Việt, rất tốt cho sĩ tử mùa thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và mùa tuyển sinh đại học đang đến rất gần. Đây là giai đoạn các sĩ tử phải đối mặt với áp lực học tập kinh hoàng cùng lịch trình ôn thi dày đặc. Bên cạnh việc phân bổ thời gian học, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quyết định đến hiệu suất làm việc của não bộ.

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Một nghiên cứu lớn trên tạp chí Neurology của Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ chỉ ra, việc ăn rau củ, đặc biệt là rau lá xanh đậm hàng ngày giúp làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức đáng kể. Những người tiêu thụ đều đặn nhóm thực phẩm này có năng lực tư duy và trí nhớ tương đương với những người trẻ hơn họ 11 tuổi.

Thay vì chỉ tập trung vào các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, phụ huynh có thể tận dụng ngay các loại rau củ quen thuộc trên mâm cơm Việt để giúp con giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ và bồi bổ não bộ. Đặc biệt là 6 "ứng cử viên" sáng giá sau đây:

1. Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu sulforaphane, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh. Nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy sulforaphane giúp kích hoạt các enzyme bảo vệ, giảm căng thẳng oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào thần kinh do làm việc quá tải. Ngoài ra, hàm lượng vitamin K dồi dào trong loại rau này còn hỗ trợ hình thành sphingolipid, loại chất béo cấu tạo nên tế bào não, giúp tăng cường khả năng tập trung.

- Lưu ý khi ăn: Chỉ nên hấp hoặc xào sơ dưới 5 phút. Việc nấu quá chín hoặc luộc quá lâu sẽ làm thất thoát lượng sulforaphane và vitamin nhóm B nhạy cảm với nhiệt độ.

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2. Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) là nguồn cung cấp lutein, folate và beta-carotene tuyệt vời. Nghiên cứu từ Đại học Harvard chứng minh lutein kích thích hoạt động tự nhiên của vùng vỏ nơ-ron thần kinh, giúp tăng khả năng ghi nhớ ngắn hạn và xử lý thông tin linh hoạt dưới áp lực thi cử. Đồng thời, hàm lượng folate cao tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, giúp xoa dịu hệ thần kinh và giảm lo âu cho các sĩ tử.

- Lưu ý khi ăn: Rau bina chứa nhiều axit oxalic gây cản trở hấp thu canxi. Phụ huynh nên chần sơ rau qua nước sôi trước khi chế biến để loại bỏ bớt chất này.

3. Rau dền đỏ

Màu đỏ sẫm của rau dền đến từ betalain, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ mạch máu nơ-ron thần kinh. Đặc biệt, loại rau này chứa hàm lượng sắt và nitrat tự nhiên phong phú. Khi vào cơ thể, nitrat chuyển hóa thành nitric oxide giúp giãn mạch, tăng cường tuần hoàn máu và tối ưu lượng oxy lên não bộ. Điều này giúp sĩ tử duy trì sự tỉnh táo, hạn chế hoa mắt, chóng mặt khi ngồi học bài kéo dài.

- Lưu ý khi ăn: Không ăn rau dền đỏ nấu chín để qua đêm vì nitrat dễ biến đổi thành nitrite gây hại cho sức khỏe.

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4. Cà rốt

Cà rốt chứa hợp chất luteolin có khả năng làm giảm các phản ứng viêm do áp lực tinh thần tại não bộ. Theo nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng (The Journal of Nutrition), luteolin giúp bảo vệ vùng bồi hải mã, cơ quan chịu trách nhiệm lưu trữ trí nhớ dài hạn. Lượng beta-carotene trong cà rốt khi chuyển hóa thành vitamin A cũng giúp giảm mỏi mắt khi học sinh phải tiếp xúc liên tục với sách vở, màn hình máy tính.

- Lưu ý khi ăn: Beta-carotene là chất tan trong chất béo. Nên chế biến cà rốt cùng một chút dầu thực vật như xào hoặc nấu canh để cơ thể hấp thu tốt nhất.

5. Bí đỏ

Bí đỏ cung cấp carbohydrate phức hợp, giúp giải phóng năng lượng từ từ và duy trì lượng đường trong máu ổn định. Điều này rất quan trọng vì não bộ tiêu thụ đến 20% năng lượng toàn cơ thể. Hàm lượng axit glutamic cao trong bí đỏ còn hỗ trợ thải độc amoniac ra khỏi não, kích thích chuyển hóa tế bào thần kinh, giúp trẻ giảm trạng thái uể oải, suy nhược tinh thần.

- Lưu ý khi ăn: Tránh ăn quá nhiều bí đỏ liên tục vì dễ gây tích tụ beta-carotene làm vàng da nhẹ ở lòng bàn tay, bàn chân. Chỉ nên ăn 2 đến 3 bữa một tuần.

6. Rau ngót

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Rau ngót sở hữu hàm lượng vitamin C, nhóm B và khoáng chất vượt trội. Vitamin C tự nhiên trong rau ngót giúp cơ thể tăng sản xuất cortisol, một hormone giúp chống lại căng thẳng và mệt mỏi. Các axit amin tự nhiên trong loại rau này cũng góp phần ổn định hệ thần kinh trung ương, giúp các sĩ tử có giấc ngủ sâu hơn sau những giờ học bài căng thẳng.

- Lưu ý khi ăn: Khi chế biến, phụ huynh nên vò nhẹ lá rau ngót để giải phóng dưỡng chất nhưng không vò quá nát và không rửa lại sau khi vò để tránh mất vitamin C.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, không có rau củ hay bất cứ loại thực phẩm nào là "thần dược" ăn vào là tăng khả năng ghi nhớ, tập trung hay hiệu quả học tập. Biết sử dụng đúng cách chúng sẽ hỗ trợ sĩ tử ở mức độ nhất định. Bên cạnh chế độ ăn uống, dù bận học hành cũng cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Việc ngủ đủ giấc và tranh thủ vận động đóng góp rất nhiều cho hoạt động não bộ, nên đừng lơ là mà bỏ qua.

Tổng hợp