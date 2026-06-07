4 loại rau củ mùa hè dễ "ngậm" hóa chất nhất chợ, đặc biệt là món đầu tiên!

Bước vào những ngày nắng nóng, mâm cơm gia đình nào cũng ưu tiên các món rau thanh mát để giải nhiệt. Thế nhưng, đằng sau những bó rau xanh mướt, bắt mắt được bày bán tràn ngập khắp các sạp chợ ngày hè lại là một "bẫy ngầm" hóa chất mà không phải ai cũng nhận ra.

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Do đặc thù thời tiết mùa hè nắng gắt, độ ẩm cao khiến thực phẩm cực kỳ nhanh hỏng, ôi thiu hoặc tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển mạnh. Vì áp lực năng suất, muốn giữ rau củ tươi lâu và có ngoại hình đẹp bất chấp thời tiết, nhiều cơ sở sản xuất đã lạm dụng thuốc kích thích, chất bảo quản vô tội vạ.

Nếu vẫn giữ thói quen mua thực phẩm theo cảm tính và chế biến sai cách, bạn đang trực tiếp nạp vào cơ thể những mầm mống gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 4 cái tên nằm trong danh sách rau củ mùa hè dễ "ngậm" hóa chất, bạn nên cực kỳ cẩn trọng khi mua:

1. Giá đỗ không rễ

Giá đỗ là món ăn giải nhiệt tuyệt vời và cực kỳ đắt hàng trong mùa hè. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng oi bức lại là trở ngại lớn nhất cho việc ủ giá theo phương pháp truyền thống. Nhiệt độ cao khiến các thùng ủ bị bí khí, giá đỗ rất dễ bị hỏng, thối nhũn hoặc nếu phát triển được thì mọc rễ dài, thân gầy guộc, xỉn màu và mẫu mã rất xấu. Để đối phó với tình trạng dễ hư hỏng do thời tiết và rút ngắn thời gian thu hoạch xuống chỉ còn một nửa, nhiều cơ sở đã sử dụng các loại thuốc kích thích tăng trưởng độc hại, chất kháng sinh chống thối khi ngâm ủ.

Hóa chất này giúp hạt đỗ nảy mầm siêu tốc, thân mập mạp, ngậm nước, trắng phau và đặc biệt là làm teo rễ, giúp giá hoàn toàn không có rễ để tiết kiệm thời gian nhặt rửa cho người bán. Các chuyên gia y tế cảnh báo, những cọng giá đỗ không rễ, mập mạp bất thường này chứa hàm lượng chất độc cực cao. Tiêu thụ thường xuyên sẽ tàn phá dạ dày, gây hại cho hệ thống nội tiết và tăng nguy cơ ngộ độc cấp tính.

2. Cải bắp, cải thảo và su hào

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Nhiều người vẫn ưu tiên mua bắp cải, cải thảo hay su hào vào mùa hè vì nghĩ chúng thanh mát, dễ ăn. Thực tế, đây là những loại rau củ ưa khí hậu lạnh sâu của mùa đông. Khi bị ép trồng ngược mùa vào những tháng nắng nóng, cây có sức đề kháng rất yếu, phát triển còi cọc và trở thành mục tiêu tấn công dữ dội của các loại sâu bệnh, côn trùng phá hoại.

Để kích cây lớn nhanh, giữ cho su hào mập mạp, cải bắp và cải thảo cuộn chặt mà không bị sâu cắn nát, người trồng buộc phải tăng tần suất phun thuốc bảo vệ thực vật lên gấp nhiều lần. Đáng ngại hơn, cấu trúc cuộn của rau cải khiến hóa chất dễ dàng len lỏi, đọng lại rất lâu giữa các kẽ lá bên trong và cực kỳ khó bay hơi dưới cái nắng mùa hè. Việc rửa sơ qua không thể làm sạch lượng tồn dư hóa chất này, vô tình gây áp lực nặng nề cho gan và hệ tiêu hóa khi ăn vào.

3. Cà chua chín ép bằng hóa chất

Mùa hè là mùa cao điểm của các món canh chua, món xào giải nhiệt khiến nhu cầu tiêu thụ cà chua tăng vọt. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, cà chua chín tự nhiên trên cây rất nhanh bị nhũn, thối và dập nát trong quá trình thu hái, vận chuyển. Để hạn chế rủi ro hỏng hàng, các thương lái thường thu hoạch cà chua khi còn xanh non, vỏ còn cứng để dễ vận chuyển, sau đó tiến hành giấm chín đồng loạt bằng hóa chất kích chín (thường là ethephon hoặc chất cấm).

Những quả cà chua được thúc chín bằng thuốc thường có vỏ ngoài đỏ mọng, bóng bẩy rất đẹp mắt nhưng phần ruột bên trong lại xanh, hạt lép và hoàn toàn không có nước ngọt tự nhiên. Thêm vào đó, để giữ quả không bị nhũn hỏng dưới cái nóng của sạp chợ, chúng còn được phun thêm chất bảo quản. Lớp hóa chất này bám rất chặt vào vỏ quả, nếu không gọt vỏ khi chế biến sẽ cực kỳ nguy hại cho sức khỏe.

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4. Các loại dưa cà và rau củ muối chua bán sẵn

Dưa cải muối, cà pháo hay các loại rau củ muối chua là món ăn kèm kinh điển giúp kích thích vị giác rất tốt trong những ngày oi bức. Tuy nhiên, thời tiết mùa hè độ ẩm cao và nóng nực là kẻ thù của đồ muối chua, khiến dưa cà cực kỳ nhanh lên men, dễ bị khú, bở nhũn và nổi váng trắng chỉ sau một hai ngày. Để giữ cho dưa cà bán ngoài sạp luôn có độ giòn cứng, màu vàng ruộm bắt mắt và kéo dài thời gian bảo quản bất chấp thời tiết, không ít cơ sở đã lén lút thêm vào các chất chống mốc và chất tạo giòn công nghiệp.

Chưa kể, việc ngâm ủ thực phẩm trong các xô nhựa kém chất lượng hay thùng sơn tái chế dưới nhiệt độ cao của mùa hè sẽ kích thích các hóa chất độc hại từ nhựa hòa tan vào nước muối, ngấm thẳng vào thực phẩm. Kết hợp với thói quen ăn dưa cà muối xổi, muối chưa chín kỹ, cơ thể sẽ phải tiếp nhận hàm lượng nitrosamine cực cao, tàn phá dạ dày và hệ tiêu hóa một cách khủng khiếp.

Ảnh minh họa

Để tự bảo vệ mình và gia đình giữa "ma trận" thực phẩm bẩn hiện nay, người tiêu dùng cần thông thái hơn trong khâu lựa chọn, ưu tiên những loại rau quả đúng mùa, có kích thước tự nhiên và có một vài vết sâu cắn nhẹ. Khi chế biến, hãy từ bỏ thói quen rửa qua loa mà cần ngâm rửa nhiều lần dưới vòi nước chảy, chủ động gọt vỏ và bóc tách từng lớp lá để loại bỏ tối đa các tác nhân gây hại, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Nhớ kỹ phải ăn chín uống sôi và nếu có dấu hiệu bất thường sau khi ăn, cần tới bệnh viện ngay thay vì chủ quan tự điều trị.

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