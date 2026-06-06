Lời khuyên dành cho những người ăn trứng mỗi sáng

Dưới đây là những lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng dành riêng cho những ai đang ăn trứng mỗi sáng.

1. Đừng bỏ lòng đỏ - đây mới là phần quý giá nhất

Nhiều người lo ngại cholesterol nên chỉ ăn lòng trắng, bỏ hoàn toàn lòng đỏ. Đây là quan niệm đã lỗi thời. Các nghiên cứu gần đây của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy cholesterol trong lòng đỏ trứng không phải nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tim mạch ở người khỏe mạnh.

Lòng đỏ chứa choline, dưỡng chất thiết yếu cho não bộ, vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi, cùng các axit béo omega-3 tốt cho tim. Bỏ lòng đỏ đồng nghĩa với việc bỏ đi phần lớn giá trị dinh dưỡng của quả trứng. Nếu không có bệnh lý đặc biệt, người lớn khỏe mạnh hoàn toàn có thể ăn 1-2 quả trứng nguyên quả mỗi ngày.

2. Tránh ăn trứng sống hoặc trứng chần quá lỏng

Không ít người thích ăn trứng ốp la lòng đào hoặc trứng trần vì cảm giác mềm mịn. Tuy nhiên, trứng chưa chín kỹ có nguy cơ chứa vi khuẩn Salmonella - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm với triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao.

Bộ Y tế khuyến cáo nên nấu trứng đến khi lòng trắng và lòng đỏ đều đông hoàn toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Nếu thích trứng mềm, hãy chọn trứng có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn thực phẩm.

3. Đừng kết hợp trứng với những thứ này vào buổi sáng

Thói quen ăn trứng kết hợp thịt xông khói, xúc xích chiên hay pate vào bữa sáng tưởng ngon nhưng lại làm tăng đáng kể lượng chất béo bão hòa và natri nạp vào cơ thể chỉ trong một bữa. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng lý tưởng nên cân bằng - trứng kết hợp với rau xanh, cà chua hoặc bánh mì nguyên cám sẽ tối ưu hơn nhiều so với kết hợp với thực phẩm chế biến sẵn.

Ngoài ra, không nên uống trà hoặc cà phê ngay sau khi ăn trứng vì tanin trong trà có thể cản trở hấp thụ sắt và protein từ trứng.

4. Bảo quản trứng đúng cách trước khi dùng

Một sai lầm phổ biến là rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh. Lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ trứng (bloom) có tác dụng ngăn vi khuẩn xâm nhập, rửa sạch lớp này trước khi bảo quản lại vô tình làm mất đi lớp bảo vệ quan trọng.

Chỉ rửa trứng ngay trước khi sử dụng. Trứng nên để đầu nhọn xuống dưới khi bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong vòng 3–5 tuần kể từ ngày đóng gói ghi trên hộp.

5. Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn bao nhiêu là đủ?

Đây là câu hỏi nhiều người băn khoăn. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition , người bị tiểu đường type 2 vẫn có thể ăn trứng nhưng nên giới hạn ở mức 1 quả/ngày và hạn chế các cách chế biến dùng nhiều dầu mỡ như trứng chiên ngập dầu. Luộc, hấp hoặc ốp la ít dầu là lựa chọn an toàn hơn.

Tốt nhất, người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có phác đồ ăn uống phù hợp riêng.

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng và tiết kiệm, nhưng lợi ích thực sự chỉ đến khi bạn ăn đúng cách. Những điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày từ cách chế biến, kết hợp đến bảo quản có thể tạo ra khác biệt lớn về lâu dài cho sức khỏe của cả gia đình.

Tổng hợp