Việt Nam sắp có thêm Tổ hợp giáo dục 650 tỷ đồng tại 1 thành phố trực thuộc Trung ương: Rộng 100.000m2, được Tập đoàn của Chủ tịch Trương Gia Bình rót vốn

Tọa lạc tại phường Phú Liên, TP Hải Phòng, Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng được Tập đoàn FPT chính thức được khởi công ngày 19/3/2026 với tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 10 ha (100.000 m²), định hướng trở thành trung tâm đào tạo liên cấp từ THCS, THPT đến cao đẳng, đại học và sau đại học.

Trên diện tích khoảng 10 ha, công trình dành khoảng 2,8 ha cho xây dựng (mật độ 28%), phần còn lại bố trí các hạng mục phụ trợ, thể thao và không gian xanh.

Điểm nhấn của dự án là tòa nhà Alpha cao 13 tầng, tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ. Bên cạnh đó là hai khối giảng đường cao từ 4 đến 7 tầng với tổng diện tích gần 28.000 m²; khu ký túc xá 5 tầng và nhà đa năng dịch vụ có tổng diện tích hơn 18.000 m². Tổ hợp giáo dục này còn được đầu tư hệ thống sân thể thao rộng trên 10.000 m² gồm sân bóng đá mini, bóng rổ, cầu lông, cùng khu cây xanh, sân vườn và quảng trường có tổng diện tích hơn 38.000 m².

Thiết kế của khu phức hợp lấy cảm hứng từ những biểu tượng đặc trưng của Hải Phòng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Khi hoàn thành, Tổ hợp giáo dục này dự kiến thu hút gần 450 cán bộ, giảng viên và nhân viên, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.800 học sinh, sinh viên ở nhiều cấp đào tạo khác nhau. Trong đó, mỗi năm cơ sở này có thể đào tạo khoảng 2.000 sinh viên đại học, 750 sinh viên nghề và hơn 3.000 học sinh các bậc phổ thông.

Việc đầu tư Tổ hợp giáo dục mới sẽ bổ sung thêm một cơ sở giáo dục của FPT tại Hải Phòng, bên cạnh hệ thống trường THCS và THPT FPT đang hoạt động trên địa bàn.

Trước đó, vào năm 2021, trường THCS và THPT FPT Hải Phòng chính thức được vận hành theo mô hình bán trú, tọa lạc tại Khu tái định cư Đằng Lâm 1, phường Thành Tô, quận Hải An trên khu đất rộng gần 7.000 m².

Về hạ tầng, trường sở hữu khối nhà học tập 5 tầng với hơn 70 phòng học và hệ thống phòng chức năng được quy hoạch bài bản, tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh. Ngoài các lớp học hiện đại được trang bị điều hòa, tivi 75 inch và hệ thống thiết bị hỗ trợ giảng dạy, trường còn có thư viện, phòng thực hành Hóa - Sinh, Công nghệ - Vật lý, phòng STEAM, phòng Blackbox, sân bóng đá, bóng rổ và khu căng tin phục vụ học sinh.

Có thể thấy, việc đầu tư xây dựng Tổ hợp giáo dục mới không chỉ mở rộng hiện diện của FPT trong lĩnh vực đào tạo tại Hải Phòng mà còn đánh dấu việc triển khai các chương trình đại học và sau đại học tại địa phương. Theo định hướng, Tổ hợp sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn cùng nhiều ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của thành phố.

Đáng chú ý, Hải Phòng cũng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên tại miền Bắc sở hữu một Tổ hợp giáo dục quy mô lớn do FPT đầu tư.

Về thiết kế, công trình mới được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm và hoa phượng đỏ - những biểu tượng gắn liền với thành phố cảng. Không gian được phân tách theo từng cấp học nhằm tối ưu công năng sử dụng và tạo môi trường học tập phù hợp cho từng nhóm người học.

Theo Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Tổ hợp hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại, giàu trải nghiệm, gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Mô hình đào tạo sẽ kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức, kỹ năng và công nghệ, giúp người học chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh rằng, sau khi hoàn thành, Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng sẽ góp phần cải thiện mạng lưới giáo dục của thành phố, mở rộng cơ hội học tập ở nhiều cấp độ và trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục - đào tạo - đổi mới của thành phố trong tương lai.

Sau khi hoàn thành dự án Hải Phòng, FPT gần như đã phủ kín mạng lưới Tổ hợp giáo dục tại hầu hết các cực tăng trưởng lớn của Việt Nam, từ miền Bắc đến miền Nam. Đây là một trong những hệ thống tổ hợp giáo dục có độ phủ rộng nhất Việt Nam hiện nay.

(Tổng hợp)