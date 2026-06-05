Loài cá giá trị với dinh dưỡng vượt trội, sống được cả ở nước ngọt và nước mặn

Lợi ích sức khỏe của cá chẽm

Với giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cá chẽm thường được đặt lên bàn cân so sánh với cá hồi nổi tiếng giàu omega-3. Thậm chí, ở một số khía cạnh, cá chẽm còn được nhận định là có lợi thế hơn so với cá hồi.

Việc bổ sung cá chẽm vào thực đơn một cách hợp lý không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Cung cấp protein chất lượng cao : Cá chẽm là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì các cơ quan trong cơ thể.

Protein trong cá chẽm có chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Điều này đặc biệt quan trọng cho sự phát triển cơ bắp, sự hình thành và phục hồi các tế bào và mô.

Protein chất lượng cao từ cá chẽm không chỉ hỗ trợ về cơ bắp mà còn giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa. Ăn cá chẽm thường xuyên cũng giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Tốt cho tim mạch: Cá chẽm giàu axit béo Omega-3 bao gồm EPA và DHA, hai loại axit béo quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Omega-3 giúp giảm mức triglyceride trong máu, hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Việc bổ sung cá chẽm trong thực đơn hàng ngày có thể giúp cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Cá chẽm ít xương, ngọt thịt.

Cải thiện chức năng não bộ: Axit béo Omega-3 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện chức năng não bộ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ đủ lượng Omega-3 có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Hỗ trợ sức khỏe mắt: DHA, một loại axit béo Omega-3 có trong cá chẽm, là thành phần cấu trúc chính của võng mạc mắt. Việc bổ sung đủ DHA giúp duy trì sức khỏe mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, nhất là ở độ tuổi cao.

Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất: Cá chẽm là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất, khoáng chất và vitamin tự nhiên như D, B12, Canxi... và đặc biệt là Selen.

Đây là một khoáng chất vi lượng quan trọng có trong cá chẽm nhằm giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương oxy hóa và tăng cường chức năng miễn dịch. Selen cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tuyến giáp và hỗ trợ quá trình chuyển hóa.

Món ngon với cá chẽm

Cá chẽm chưng tương: Cá chẽm chưng tương là sự tổng hòa của hương vị được tẩm ướp khéo léo. Cho ra một đĩa cá mềm dai, đậm vị khi được ăn kèm với phần nước sốt khá lạ miệng. Món này chế biến cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần làm sạch và ướp cá với nước sốt tương. Sau đó hấp là đã có một đĩa cá hấp tương đầy vị.

Cá chẽm hấp xì dầu: Cá chẽm kết hợp cùng xì dầu và nấm mèo trở thành món ăn vừa ngon ngọt, đậm đà lại rất dễ để tự làm. Cá chẽm hấp tương giữ trọn vị ngọt tự nhiên của cá, hòa thêm vị mặn thanh của xì dầu tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn.

Canh cá chẽm nấu ngót: Xuất thân từ miền Trung, món canh cá chẽm nấu ngót không chỉ thơm ngon mà còn bình dị và thân thương đến lạ. Phần nước dùng có vị ngọt từ cá, thêm chút vị chua thanh của cà chua, khi được nêm nếm vừa ăn thì đảm bảo sẽ vô cùng "tốn cơm".

Cá chẽm sốt chua ngọt: Cá chẽm sốt chua ngọt ngoài thành phần chính là cá, thì phần nước sốt chua chua, ngọt ngọt để rưới lên vô cùng quan trọng, quyết định lớn đến sự thành công của món ăn. Phần da cá được chiên kỹ càng sẽ vô cùng giòn, thơm béo thêm nước sốt thì không thể nào chối từ.

Cá chẽm kho cà: Cá chẽm kho cà thơm là một món ăn không mới, nhưng để nấu ngon lại cần nhiều sự khéo léo của người nấu. Nồi cá kho nóng hổi tỏa hương thơm nức mũi, phần thịt cá đã ngọt tự nhiên nhờ có cà và hành lá mà cá càng trở nên dậy vị hơn.

Bí quyết để cá đậm vị hơn là bạn nên tự thắng nước màu bằng cách dùng 1-2 muỗng đường vào nồi rồi đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp chuyển qua nâu cánh dán. Thêm ớt hiểm và 3 muỗng canh nước mắm là bạn đã có thể để cá vào kho.

Cá chẽm kho tiêu: Món cá chẽm kho tiêu trở nên quen thuộc với các bà nội trợ, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cá béo ngậy và vị tiêu cay nồng. Cá chẽm kho tiêu sẽ ngon hơn rất nhiều khi bạn ăn cùng với tóp mỡ đấy.

Cách làm tóp mỡ cũng siêu đơn giản, chỉ cần mỡ heo mua về rửa sạch, cắt miếng vuông nhỏ. Sau đó, cho vào chảo và đảo đều tầm 15 phút cho đến khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng nâu là dùng được.

Cá chẽm kho khóm (dứa): Cá chẽm kho kèm với khóm không quá cầu kỳ, món ăn tuy chỉ được chế biến khá đơn giản, nhưng nhờ vậy mà cá được thấm đẫm vị ngọt dịu của thơm.

Bí quyết của món này là bạn nên xào thơm trước để nước thơm tiết ra hết. Khi bỏ cá vào nước thơm sẽ ngấm vào tăng hương vị cho cá. Rắc lên một chút hành lá và chấm với chén nước mắm ớt cay the the, ăn cùng cơm trắng thì chẳng khác gì mỹ vị.

Cá chẽm kho nước dừa: Tuy chỉ là một món ăn bình dân nhưng cá chẽm kho nước dừa lại luôn hấp dẫn người dùng đến lạ. Dừa bạn nên chọn dừa xiêm chưa bóc vỏ, vì vừa nhiều nước lại có vị ngọt thanh tự nhiên. Cái vị béo của nước dừa sau khi được nấu trong một thời gian với cá, tạo nên một tổ hợp cá kho đậm đà, thơm béo khó khước từ.

Cá chẽm om dưa chua cay: Vị ngọt béo từ cá được om kỹ với dưa chua, thêm một vài khoanh ớt cay nồng sẽ làm nồi nước dùng trở nên hấp dẫn nhờ đủ vị chua cay khá đặc trưng. Cá chẽm om dưa chua sẽ ngon hơn khi bạn ăn kèm với xà lách hoặc rau răm,...

Cá chẽm sốt chanh dây: Thời gian gần đây thì cá chẽm được biến tấu khá nhiều món ăn, phổ biến có thể kể đến cá chẽm sốt chanh dây. Không như cà hay thơm, vị chua chua ngọt ngọt của chanh dây vừa giúp món ăn trở nên khác độc đáo, tròn vị, lại vừa giảm được phần nào đó mùi tanh của cá.

H.Giang (theo suckhoedoisong, laodong)