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Loại cá được ví là "thuốc tiên", tốt cho cả nam và nữ: Tiếc là nhiều người bỏ qua

| | Sống

Loại cá nước ngọt quen thuộc, bán phổ biến ở chợ Việt lại chứa nhiều dưỡng chất và từ lâu đã được nhắc đến trong các món ăn bồi bổ sức khỏe cho cả nam giới lẫn phụ nữ.

Cá chép là loại cá nước ngọt rất quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Loại cá này có thịt dày, mềm, vị thơm ngon và có thể chế biến thành nhiều món như cháo, canh, hấp hoặc om.

Báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Lâm Văn Tiên, Viện Y học bản địa Việt Nam rằng cá chép chứa protein, lipid, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B12, PP, sắt, canxi, phốt pho. Trong Đông y, cá chép có vị ngọt, tính bình, được dùng với mục đích lợi tiểu, tiêu phù, an thai và thông sữa.

Đáng chú ý, trong quan niệm dân gian Trung Quốc, cá chép từng được gọi là “ích mẫu hà tiêu”, mang ý nghĩa thuốc tiên chữa bệnh phụ khoa.

Nổi tiếng vì những tác dụng đối với phụ nữ

Cháo cá chép (Ảnh minh họa).

Cá chép thường được nhắc đến nhiều nhất trong những món ăn dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Theo báo Sức khỏe & Đời sống, từ lâu cá chép đã được sử dụng trong các món ăn hỗ trợ an thai, giảm nôn trong thời kỳ đầu mang thai và tăng lượng sữa sau sinh.

Với phụ nữ mang thai, cá chép thường được nấu cháo cùng gạo nếp, gừng và vỏ quýt. Món ăn này được dùng trong dân gian với mục đích bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu, nôn nghén.

Sau sinh, cá chép hầm nhừ cũng là món ăn quen thuộc được sử dụng để hỗ trợ thông sữa. Theo Vietnamnet, cá chép còn có tác dụng bổ dưỡng, phù hợp với người mệt mỏi, mới ốm dậy, phụ nữ mang thai hoặc người cần phục hồi thể trạng.

Không chỉ vậy, cá chép cung cấp sắt, protein, vitamin và khoáng chất, là những dưỡng chất cần thiết trong chế độ ăn của phụ nữ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thay thế tư vấn hoặc điều trị y khoa trong thai kỳ và sau sinh.

Cá chép - “linh dược” đối với nam giới

Cá chép tươi (Ảnh minh họa).

Không chỉ được nhắc đến trong các món ăn dành cho phụ nữ, cá chép còn được xem là thực phẩm có lợi cho nam giới. Báo Dân trí dẫn lời bác sĩ y học cổ truyền Lê Thị Thảo Quyên, cho biết trong Đông y, cá chép được cho là có tác dụng bổ thận, ích tinh, giảm đau, chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cá chép còn chứa các khoáng chất như kẽm, selen và iod, những dưỡng chất được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chức năng tinh trùng và quá trình sản xuất testosterone ở nam giới. Bên cạnh đó, nguồn protein và chất béo không bão hòa trong cá cũng có lợi cho sức khỏe nói chung.

Cá chép còn cung cấp canxi, vitamin D, vitamin A và omega-3, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương, thị lực và tim mạch. Đây là những lợi ích đáng chú ý với nam giới, đặc biệt khi duy trì chế độ ăn cân bằng.

Dù giàu dinh dưỡng, cá chép cần được nấu chín kỹ trước khi ăn để hạn chế nguy cơ ký sinh trùng. Người đang dùng thuốc Đông y có thành phần cam thảo cũng không nên ăn cá chép.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trưởng thành nên duy trì khoảng 2 khẩu phần cá mỗi tuần, mỗi khẩu phần tương đương khoảng 85g cá đã nấu chín. Vì vậy, cá chép có thể được sử dụng trong 1-2 bữa mỗi tuần và nên luân phiên với các loại cá, thực phẩm giàu đạm khác để bữa ăn cân bằng hơn. Khi chế biến, nên ưu tiên hấp, luộc hoặc nấu canh; hạn chế chiên rán nhiều dầu, ăn sống hoặc dùng cá chưa nấu chín kỹ.

Lam Chi

Tổng hợp

Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
cá, thực phẩm

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