Việt Nam có loại cá ít xương ngọt thịt, được khen "tốt hơn cá hồi", đi chợ thấy thì tranh thủ mua ngay

Khoảng hơn mười năm trước, khi nguồn thủy sản tự nhiên dần suy giảm, nhiều hộ dân ven biển Sóc Trăng đã chuyển sang phát triển mô hình nuôi trồng nước lợ. Nhờ khả năng thích nghi linh hoạt với môi trường, cá chẽm nhanh chóng trở thành đối tượng nuôi được đánh giá cao về tiềm năng kinh tế.

Một trang trại quy mô lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã cung cấp hơn 1.000 tấn cá chẽm phi lê mỗi năm cho các thị trường xuất khẩu như Thái Lan, Úc, Mỹ, Canada và khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, thị trường nội địa cũng tiêu thụ khoảng 2.000 tấn mỗi năm, mang lại nguồn doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Với giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cá chẽm thường được đặt lên bàn cân so sánh với cá hồi nổi tiếng giàu omega-3. Thậm chí, ở một số khía cạnh, cá chẽm còn được nhận định là có lợi thế hơn so với cá hồi.

Lợi ích sức khỏe của cá chẽm

Việc bổ sung cá chẽm vào thực đơn một cách hợp lý không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào

Không chỉ nổi bật với hàm lượng đạm và Omega-3, cá chẽm còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin D, B12, canxi và đặc biệt là selen. Đây là vi chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại tác động của các gốc tự do và góp phần duy trì hoạt động ổn định của tuyến giáp.

Cá chẽm là loại cá nước mặn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được ưa chuộng nhờ thịt trắng mềm, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao.

Tăng cường chức năng não bộ

Hàm lượng Omega-3 trong cá chẽm, đặc biệt là DHA, đóng vai trò quan trọng đối với não bộ. Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất này có thể giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Giàu protein chất lượng cao

Cá chẽm cung cấp nguồn protein dồi dào với đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Nhờ đó, loại thực phẩm này hỗ trợ phát triển cơ bắp, tái tạo tế bào và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đồng thời, việc tiêu thụ cá chẽm còn giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt

DHA trong cá chẽm là thành phần cấu tạo quan trọng của võng mạc. Việc bổ sung đầy đủ thông qua chế độ ăn uống giúp hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng, cải thiện thị lực và giảm các vấn đề về mắt, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Việc cung cấp DHA đầy đủ qua thực phẩm được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì thị lực khỏe mạnh.

Tốt cho hệ tim mạch

Cá chẽm là nguồn Omega-3 phong phú, bao gồm EPA và DHA... những axit béo có lợi cho tim mạch. Chúng giúp giảm triglyceride trong máu, ổn định huyết áp và hạn chế hình thành cục máu đông – các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch. Thường xuyên sử dụng cá chẽm có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Cách làm món cá chẽm sốt chua ngọt đưa cơm, ngon miệng

Lưu ý để chọn cá chẽm tươi ngon

Cá chẽm ngon thường còn khỏe, bơi linh hoạt, đầu hơi to và mõm nhọn. Nên ưu tiên cá có vây, đuôi nguyên vẹn, thân xám và bụng ánh bạc tự nhiên. Nếu mua phi lê, hãy chọn miếng có màu hồng nhạt, thịt săn chắc, đàn hồi tốt, không có mùi lạ hay chảy dịch.

Sơ chế cá đúng cách

Cá sau khi mua về cần làm sạch nhớt bằng chanh, muối, hoặc rượu/giấm pha loãng, rồi rửa lại và để ráo. Dùng dao khía vài đường trên thân để cá dễ thấm gia vị và không bị cong khi chiên. Có thể lau khô cá trước khi ướp để tăng độ bám gia vị.

Chuẩn bị nguyên liệu

Hành lá, ngò rí rửa sạch, cắt nhỏ hoặc tỉa sợi; tỏi và ớt băm nhuyễn; gừng cắt lát. Một phần rau gia vị có thể ngâm nước để giảm mùi hăng, giúp món ăn hài hòa hơn.

Ướp cá đậm đà

Cá được xoa đều muối và tiêu, nhồi thêm hành, ngò và gừng vào bụng rồi để nghỉ khoảng 15–20 phút. Sau đó, lấy phần rau ra và áo cá qua lớp bột (bột bắp hoặc bột ngô) để khi chiên có lớp vỏ giòn đẹp.

Pha nước sốt chua ngọt

Nước sốt được nấu từ đường nâu, nước cốt me và tương ớt, thêm tỏi ớt phi thơm. Gia vị được cân chỉnh vừa miệng, đun đến khi hỗn hợp sánh nhẹ, tạo vị chua ngọt cay hài hòa.

Chiên và hoàn thiện món ăn

Cá được chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi vàng đều. Sau đó có thể rưới sốt trực tiếp lên cá hoặc cho cá vào đảo cùng nước sốt thêm vài phút để thấm vị. Khi hoàn thành, món ăn có lớp ngoài giòn, bên trong mềm ngọt, hòa quyện cùng nước sốt đậm đà hấp dẫn.

(Tổng hợp)