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Gã đàn ông định bắt cóc bé gái 5 tuổi, camera ở hiện trường ghi lại cảnh tượng vừa đáng sợ vừa xúc động

| | Sống

Gã đàn ông định bắt cóc bé gái 5 tuổi, camera ở hiện trường ghi lại cảnh tượng vừa đáng sợ vừa xúc động

Vụ việc diễn ra tại Nga và toàn bộ hành động của gã đàn ông cũng như các nhân chứng đã được camera an ninh ghi lại từ đầu đến cuối.

Mới đây, một vụ bắt cóc bất thành đã xảy ra tại Nga, khiến cho những người xem được đoạn video không khỏi thót tim. Nếu không có sự can thiệp của những người có mặt ở hiện trường thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với bé gái 5 tuổi này.

Thông tin được tờ Mothership trích dẫn từ hãng tin Gazeta của Nga cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 5 tại thành phố Tyumen, thuộc vùng Siberia của Nga. Trong một video về vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông được nhìn thấy đang mở khóa cửa một tòa nhà trong khi bế một bé gái trên tay. Hắn ta đeo kính râm, mặc áo đen và quần đen.

Gã đàn ông định bắt cóc bé gái 5 tuổi, camera ở hiện trường ghi lại cảnh tượng khó tin - Ảnh 1.

Một bé gái chạy đến can thiệp, không cho người đàn ông bế bé gái 5 tuổi đi.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, gã đàn ông này là một kẻ ấu dâm, vì sau đó hắn đã thú nhận tội ác của mình tại tòa án.

Gã đàn ông định bắt cóc bé gái 5 tuổi, camera ở hiện trường ghi lại cảnh tượng khó tin - Ảnh 2.

Bé trai giữ cửa, không cho người đàn ông đóng lại.

Hôm đó, gã đàn ông 44 tuổi này đã bắt cóc một bé gái 5 tuổi giữa ban ngày ban mặt. Sau đó mở cửa và cố gắng vào tòa nhà cùng với cô bé, nhưng bị 2 đứa trẻ, bao gồm một cô bé và một cậu bé ngăn lại. Cậu bé thậm chí còn cố gắng giữ cho cửa hé mở rồi hét lên để cầu cứu người khác.

Gã đàn ông định bắt cóc bé gái 5 tuổi, camera ở hiện trường ghi lại cảnh tượng khó tin - Ảnh 3.

Nhìn thấy người phụ nữ, gã đàn ông mới thả cô bé ra.

Người ta thấy một người phụ nữ mặc đồ màu hồng đi vào phạm vi của camera. Người phụ nữ đã đi theo bé gái, khiến gã đàn ông phải từ bỏ ý định và thả bé gái ra. Cô cũng được nhìn thấy dường như đang chụp ảnh bằng điện thoại của mình.

Được biết, người đàn ông sau đó đã bị bắt giữ, tờ báo Izvestia của Nga đưa tin. Tờ báo đưa tin rằng người đàn ông có ý định xâm hại tình dục cô bé. Người đàn ông sau đó đã thú nhận điều này tại tòa án và đang bị giam giữ trong khi chờ xét xử.

Báo Izvestia cũng đưa tin người đàn ông này có một cô con gái nhỏ, trích dẫn lời khai của vợ cũ hắn ta. Người phụ nữ mặc đồ hồng nói với tờ báo rằng cô đang lái xe đến nhà mẹ mình thì nghe thấy tiếng khóc và la hét của trẻ con. Khi đến gần để xem xét, cô thấy người đàn ông đang cố gắng đưa bé gái vào trong nhà. Cô nói rằng cô đã hét vào mặt người đàn ông và bảo ông ta thả bé gái ra. Cô cũng đã chụp ảnh người đàn ông. Cha của nạn nhân dường như cũng đã đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ.

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Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

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