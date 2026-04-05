Công an lên tiếng trước thông tin "cháu bé bị 2 thanh niên bắt cóc ở Đồng Nai"

Ngày 5/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Tân Phú đã bước đầu làm rõ thông tin lan truyền trên mạng về việc 2 người “lạ” bế cháu bé gây hoang mang dư luận.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Phú phát hiện tài khoản Facebook “Ngọc Hân” đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo thông tin tài khoản này đăng tải:

“Tân Phú.

Ai thấy 2 người và bé trong ảnh báo cho c.an gần nhất ạ, bé vừa bị 2 người lạ bế đi ở Quốc lộ 20 tt Tân Phú H Tân Phú, là con của cô Yến, nhờ anh em bạn bè lan toả với ạ. Mn lưu thông dọc ql 20 lúc 17:30…..”

Thông tin giả gây hoang mang dư luận

Tiến hành xác minh, Công an đã làm việc với em V.T.N.H. (SN 2011, ngụ ấp Phú Điền 3, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai). Kết quả xác định, trước đây em H. có sử dụng tài khoản Facebook nêu trên. Tuy nhiên tài khoản này đã bị đối tượng xấu chiếm quyền từ trước và lợi dụng để đăng tải nội dung sai sự thật.

Hiện Công an xã Tân Phú đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật.

Công an làm việc với em V.T.N.H. cùng người giám hộ

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung chưa rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho tin giả. Mỗi cá nhân cần chủ động bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp, không cung cấp thông tin tài khoản cho người lạ.

Khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng để được hỗ trợ kịp thời.