Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an lên tiếng trước thông tin "cháu bé bị 2 thanh niên bắt cóc ở Đồng Nai"

Theo Minh Tuệ | 05-04-2026 - 19:58 PM | Sống

Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ 2 người lạ bế cháu bé gây xôn xao dư luận, công an đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là tin giả từ một tài khoản bị chiếm quyền điều khiển.

Ngày 5/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Tân Phú đã bước đầu làm rõ thông tin lan truyền trên mạng về việc 2 người “lạ” bế cháu bé gây hoang mang dư luận.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Phú phát hiện tài khoản Facebook “Ngọc Hân” đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo thông tin tài khoản này đăng tải:

“Tân Phú.

Ai thấy 2 người và bé trong ảnh báo cho c.an gần nhất ạ, bé vừa bị 2 người lạ bế đi ở Quốc lộ 20 tt Tân Phú H Tân Phú, là con của cô Yến, nhờ anh em bạn bè lan toả với ạ. Mn lưu thông dọc ql 20 lúc 17:30…..”

Công an lên tiếng trước thông tin "cháu bé bị 2 thanh niên bắt cóc ở Đồng Nai"- Ảnh 1.

Tiến hành xác minh, Công an đã làm việc với em V.T.N.H. (SN 2011, ngụ ấp Phú Điền 3, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai). Kết quả xác định, trước đây em H. có sử dụng tài khoản Facebook nêu trên. Tuy nhiên tài khoản này đã bị đối tượng xấu chiếm quyền từ trước và lợi dụng để đăng tải nội dung sai sự thật.

Hiện Công an xã Tân Phú đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật.

Công an lên tiếng trước thông tin "cháu bé bị 2 thanh niên bắt cóc ở Đồng Nai"- Ảnh 2.

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung chưa rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho tin giả. Mỗi cá nhân cần chủ động bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp, không cung cấp thông tin tài khoản cho người lạ.

Khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng để được hỗ trợ kịp thời.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 40 tuổi, không béo lên nhưng vẫn bị chê "già đi": Chuyên gia Nhật chỉ ra sai lầm ăn kiêng khiến nhiều người gầy mà vẫn lão hóa

Nhân viên Agribank trả lại hơn 91 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng trong quá trình giao dịch

Bộ tộc biệt lập nhất ở Amazon khiến thế giới ngỡ ngàng với hình ảnh người trẻ dùng smartphone nhoay nhoáy

19:33 , 05/04/2026
Ăn trứng sai cách vào buổi sáng vừa lãng phí dinh dưỡng, vừa gây hại cho cơ thể: Ai cũng có thể từng mắc những sai lầm này

19:03 , 05/04/2026
Chỉ 500k/tháng: Người lương dưới 15 triệu thức tỉnh sau nửa năm

19:01 , 05/04/2026
Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng bếp từ

18:42 , 05/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên