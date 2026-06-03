Bị lừa mất 1,3 tỷ, vợ chồng nghệ sĩ U80 phải bán nhà về quê sống cảnh thuê trọ

Mới đây, trên kênh YouTube Ngũ long du ký của các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười… đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại của vợ chồng nghệ sĩ cải lương An Danh - Thanh Vân.

Nghệ sĩ An Danh là gương mặt được khán giả miền Nam quen thuộc qua nhiều năm cộng tác với các đoàn Kim Chung 2, Đoàn Văn công Thành phố.... Trong khi đó, vợ ông - nghệ sĩ Thanh Vân từng hát tại đoàn Sài Gòn 3, đảm nhận vai công chúa trong vở Mái tóc người vợ trẻ và biểu diễn cùng nghệ sĩ Lệ Thủy trong Khi bình minh trở lại.

Vợ chồng nghệ sĩ An Danh - Thanh Vân

Cách đây 6 năm, hai vợ chồng về quê Cần Thơ cất nhà vườn, tính an hưởng quãng đời còn lại. Tuy nhiên, năm 2024, biến cố ập đến khiến toàn bộ tài sản tích cóp của ông bà bỗng chốc tan biến.

Nhắc lại biến cố từng trải qua, nghệ sĩ An Danh cho biết thời điểm đó vợ chồng ông sống xa con cháu. Các đối tượng lừa đảo gọi điện, giả danh công an và thông báo ông có liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng tại Hà Nội. Chúng đồng thời tìm cách cô lập hoàn toàn hai vợ chồng, yêu cầu không được chia sẻ sự việc với bất kỳ ai. Trong tâm trạng hoang mang kéo dài, cả hai lần lượt gom toàn bộ số tiền dành dụm tuổi già, thậm chí vay mượn thêm để chuyển cho nhóm lừa đảo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1,3 tỉ đồng. Không chỉ trắng tay, vợ chồng nghệ sĩ An Danh còn mang khoản nợ lớn, buộc phải bán căn nhà vườn để trang trải.

Cú sốc mất nhà, mất của khiến tinh thần nghệ sĩ An Danh suy sụp, sức khỏe cũng ngày càng giảm sút. Các bệnh nền như tim mạch, huyết áp, tiểu đường và xương khớp của nghệ sĩ An Danh trở nên nghiêm trọng hơn. Chưa dừng lại ở đó, nghệ sĩ Thanh Vân mới đây bị ngã gãy chân, phải phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ với chi phí điều trị tốn kém. Ở tuổi xế chiều, hai vợ chồng chỉ biết nương tựa vào nhau, không có bảo hiểm y tế và cũng không có con cái ở bên chăm sóc.

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