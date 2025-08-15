Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ bị lừa sạch 135 triệu đồng trong tài khoản, cảnh sát lấy lại số tiền bằng 2 thao tác cực nhanh

15-08-2025 - 07:57 AM | Sống

Người phụ nữ đã bị lừa số tiền tiết kiệm gần 135 triệu đồng sau một cuộc điện thoại

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều ngày 10/8, khi bà Châu - một người phụ nữ tại huyện Đào Giang (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là "nhân viên chăm sóc khách hàng của nền tảng Douyin (phiên bản TikTok Trung Quốc)", thông báo một tin sét đánh: ứng dụng TikTok mà bà đã cài đặt sẽ tự động trừ 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi tháng cho gói thành viên.

Lo lắng trước nguy cơ mất tiền vô lý, bà Châu lập tức hỏi cách hủy dịch vụ. Đây chính là lúc kẻ lừa đảo tung ra mồi câu tiếp theo. Chúng "nhiệt tình" hướng dẫn bà rằng để "hủy trừ phí", bà phải tải về một ứng dụng lạ được giới thiệu là hỗ trợ người dùng. Tin tưởng đây là ứng dụng hỗ trợ chính thức, bà Châu đã làm theo mọi chỉ dẫn.

Ngay sau khi cài đặt và thao tác trên ứng dụng lạ, bà Châu đột nhiên phát hiện mình không thể đăng nhập vào tài khoản WeChat được nữa. Cảm giác bất an của bà bắt đầu tăng lên.

Người phụ nữ bị lừa sạch 135 triệu đồng trong tài khoản, cảnh sát lấy lại số tiền bằng 2 thao tác cực nhanh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một cuộc chạy đua thầm lặng cũng này cũng đang diễn ra. Hệ thống chống lừa đảo phát hiện hoạt động đáng ngờ nhắm vào bà Châu và ngay lập tức gửi cảnh báo khẩn cấp đến Đồn cảnh sát Đào Hoa Giang. Cảnh sát nhanh chóng triển khai hai mũi hành động: một tổ công tác khẩn trương đến nhà bà nhưng không tìm thấy; mũi còn lại liên tục gọi vào số điện thoại của bà nhưng máy luôn báo bận.

Không bỏ cuộc, các cán bộ trực ban kiên trì gọi lại cho đến khi cuộc gọi được kết nối. Nhận thấy sự cấp bách, cảnh sát ngay lập tức yêu cầu bà Châu phải đến đồn cảnh sát gần nhất để được hỗ trợ.

Khi bà Châu hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện kẻ lừa đảo đã chiếm được quyền kiểm soát điện thoại từ xa thông qua ứng dụng vừa mới cài đặt. Tệ hơn nữa, chúng đang trong quá trình thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền 38.000 NDT (gần 135 triệu đồng) trong ví điện tử WeChat của bà.

Không một giây do dự, cảnh sát lập tức có 2 hành động cực nhanh, họ lập tức ngắt kết nối mạng của điện thoại và rút ngay thẻ SIM ra khỏi máy. Hai thao tác dứt khoát này đã cắt đứt hoàn toàn kênh điều khiển từ xa của kẻ lừa đảo, khiến lệnh chuyển tiền đang thực hiện bị hủy bỏ ngay lập tức. Số tiền gần 135 triệu đồng của bà Châu đã được giữ lại vào phút chót.

Lý do là điện thoại của bà đã bị chiếm quyền và việc ngắt kết nối mạng lẫn kết nối SIM không cho kẻ gian kịp thời khai thác. 

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cảnh sát đã đi cùng bà Châu đến ngân hàng, hỗ trợ bà chuyển toàn bộ số tiền trên vào một tài khoản an toàn của người thân. Sau đó, họ đã kiểm tra kỹ lưỡng điện thoại của bà, xóa bỏ hoàn toàn ứng dụng lừa đảo và hướng dẫn bà tự bảo vệ mình trong tương lai.

Ngoài ra, cảnh sát cũng cảnh báo người dân không nghe theo các cuộc gọi tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử, nền tảng thanh toán, lấy lý do "hủy gói thành viên", "hoàn tiền bồi thường" để yêu cầu tải ứng dụng lạ, chia sẻ màn hình hoặc chuyển tiền đều là lừa đảo! 

Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, mã xác thực, không chia sẻ màn hình hay chuyển khoản. Nếu gặp tình huống đáng ngờ, vui lòng gọi ngay đến đường dây nóng hệ đồn cảnh sát địa phương ngay lập tức. 

Công an cảnh báo loạt số điện thoại sau tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo để tránh bị lừa tiền: 02455557665, 02366888766,...

Theo KV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ!

Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ! Nổi bật

7 ngành học 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại ĐH Kinh tế quốc dân: Nhiều ngành hot 9 điểm/môn chưa chắc đỗ

7 ngành học 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại ĐH Kinh tế quốc dân: Nhiều ngành hot 9 điểm/môn chưa chắc đỗ Nổi bật

Từng kiếm 200 triệu/tháng, mua nhà 7 tỷ không cần nợ nhưng giờ phải đi vay từng bữa ăn

Từng kiếm 200 triệu/tháng, mua nhà 7 tỷ không cần nợ nhưng giờ phải đi vay từng bữa ăn

07:40 , 15/08/2025
Người phụ nữ cấp cứu giữa đêm vì ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở 4 món rất quen nhưng nấu không cẩn thận ĐỘC hơn thạch tín

Người phụ nữ cấp cứu giữa đêm vì ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở 4 món rất quen nhưng nấu không cẩn thận ĐỘC hơn thạch tín

07:30 , 15/08/2025
Món thịt đặc sản Việt Nam lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Là thịt ngon nhất trong đời tôi từng ăn!"

Món thịt đặc sản Việt Nam lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Là thịt ngon nhất trong đời tôi từng ăn!"

05:30 , 15/08/2025
Sau 60 tuổi, có 4 cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ nhưng nhiều người vẫn “ngó lơ”: Không phải tập thể dục hay nghỉ ngơi

Sau 60 tuổi, có 4 cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ nhưng nhiều người vẫn “ngó lơ”: Không phải tập thể dục hay nghỉ ngơi

05:06 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên